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Elvarázsolják a nézőket: az Erkel Színház Wicked előadását azonnal fel kell venned a bakancslistádra!
Forrás: Kaszner Nikolett
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Az Erkel Színház produkciója augusztusban a Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri színpadán mutatkozott be a nézőknek: a szabadtéri helyszín különleges lehetőségeit Szente Vajk rendezése teljes mértékben kihasználta, a székesegyház, a nyitott égbolt és a hatalmas játéktér szervesen épült be Óz világába. Az Erkel alkotói a Broadway-előadástól eltérő, non-replica változatot állítottak színpadra, amelynek egyik legnagyobb erénye épp ez, az önálló alkotói vízió volt.
A rendezés tele volt ötletekkel, meglepetésekkel és olyan megoldásokkal, amelyek kifejezetten a szegedi térhez készültek. Különösen emlékezetesek voltak a repülések: Glinda rózsaszín buborékban lebegett a közönség fölött, Nessarose kerekesszékestől emelkedett a magasba, szárnyas majmok szelték át a teret, Elphaba pedig a Defying Gravity során a nézők feje fölött énekelt.
Elphaba szerepében Stéphanie Schlesser mutatkozott be Szegeden a Wicked musicalben.
A rendezői koncepciót maga Stephen Schwartz, a Wicked zeneszerzője is elismeréssel fogadta. „Ez egy vadonatúj produkció, zseniálisan újragondolva és újrarendezve. Rendkívül izgalmas” – fogalmazott a zeneszerző. Hozzátette, hogy a rendező teljes alkotói szabadságot kapott.
A színpadi megoldások felülmúlták Stephen Schwartz elvárásait: „Rengeteg különleges effekt van benne, és sokkal többféle káprázatos színpadi varázslat, mint az eredetiben. Rengeteg mindent láttam tegnap este, ami meglepett és örömmel töltött el” – mondta a bemutató után.
Elphaba és Glinda szívét Koltai-Nagy Balázs rabolta el Fiyeróként.
A lenyűgöző látványvilág mellett a kiváló szereposztás is alapvetően meghatározta az előadás sikerét: Stéphanie Schlesser Elphabája egyszerre volt erőteljes és érzékeny, Tóth Angelika Glindája pedig játékosságával és humorával teremtett ellenpontot, majd fokozatosan mutatta meg a karakter érzelmesebb oldalát.
Udvaros Dorottya hideg eleganciával bontotta ki Madame Morrible fenyegető karakterét, míg Csonka András Doctor Dillamondként megrázó őszinteséggel mutatta be a kirekesztettség tragédiáját. Koltai-Nagy Balázs kirobbanó energiával keltette életre Fiyerót, Pásztor Virág pedig markáns jelenléttel gazdagította Nessarose alakját.
Puskás-Dallos Péter Boq szerepében remek stílusérzékkel mutatta be a figura drámai átlényegülését, a színpadi színvonalat pedig Feke Pál és Hevér Gábor tette teljessé, életre keltve a manipulatív „kisember” Varázsló karakterét.
A darab díszlet- és jelmeztervezője, visual supervisora Erkel László Kentaur, akinek grandiózus díszlet-, és jelmeztervei egyszerre teremtettek mesebeli, a darab korához hű és lenyűgöző atmoszférát a színpadon.
Ezt a monumentális látványt Madarász „Madár” János világítástervező különleges fényhatásai és vizuális megoldásai keltették életre, miközben a jelenetek sodró ritmusát és lendületét Túri Lajos Péter dinamikus, modern koreográfiája tette teljessé.
Decembertől Budapestre érkezik a varázslat!
A Wicked decemberben Budapesten, az Erkel Színház színpadán tér majd vissza, immár a legnagyobb hazai kőszínházat betöltve. A produkció kettős szereposztással mutatkozik be: Elphaba zöld bőrébe Stéphanie Schlesser és Veres Mónika Nika bújik, míg Glinda karakterében Tóth Angelika és Venczli Zóra lép színpadra. Fiyero hercegként Koltai-Nagy Balázs és Veréb Tamás lesz látható az Erkelbe. Madame Morrible-ként Udvaros Dorottya és Náray Erika, Nessarose-ként Pásztor Virág és Csobot Adél, Doctor Dillamondként Csonka András és Szabó P. Szilveszter, Boq szerepében pedig Puskás-Dallos Péter és Braga Nikita lép a közönség elé. Az Apa figuráját Fejszés Attila, Dorothyt Bertalan Dorka kelti életre, Totó karakterét pedig két kutyus, Vuki és Chips formálja meg a musicalszínházban.
Jöhet még egy mágikus hír zárásként?
Megjelent a JOY színház lapszáma! A JOY Theatre Issue címlapján a Wicked musical két főszereplője, Stéphanie Schlesser és Tóth Angelika, azaz Elphaba és Glinda megformálói ragyognak, akikkel nemcsak az év egyik legjobban várt musicaljéről, hanem álmokról, kihívásokról és arról is beszélgettünk, milyen érzés két ennyire ikonikus karakter bőrébe bújni.
Már kapható a JOY legújabb lapszáma, keresd a legközelebbi árusító helyet ITT, fizess elő a magazinra ITT, vagy olvasd digitálisan ITT!
Jöhet még pár olyan varázslatos történet, mint a Wicked?
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