Csak kapkodjuk a fejünket: 9 világsztár, aki máris bejelentette, hogy fellép Budapesten idén nyáron

Bár még csak most lapoztunk a tavaszhoz a naptárban, máris nap mint nap kapjuk a híreket arról, hogy milyen koncertekre csekkolhatunk be nyáron – és úgy tűnik, elképesztően sűrűek lesznek az év legforróbb hónapjai, ugyanis számtalan világsztár beiktatja Budapestet a turnéja egyik állomásaként idén.

És igen, már most be kell írunk ezeket az dátumokat a naptárunkba: képzeld, a kutatások szerint pozitív hatással lehet a mentális egészségünkre a tudat, hogy a jövőben szuper programjaink lesznek. A várakozás öröme elterelheti a fókuszt a mindennapok feszültségeiről, amikor tervezgeted, kivel mész ezekre, az boldogsághormont szabadíthat fel a szervezetedben.

Jöhet 11 koncert, amit kötelező beírnod a naptáradba?

Álvaro Soler koncert a BARBA NEGRA Red Stage-en

A nyarat Álvaro Soler robbantja be június 5-én a legújabb, „El Camino” című albumának turnéjával és a latin életérzéssel: a BARBA NEGRA Red Stage-en is bemutatja élőben azokat a pályafutása legszemélyesebb szerzeményeit, például a „Cero” vagy az „Apágame” számokat – a lánya születéséről, az önmagunkhoz való kapcsolódásról, de a nagyapja haláláról is beszél ezen a korongon. A sztár azt mondja, ez a lemeze szimbolizálja a saját spirituális és zenei útját, szerinte ez az eddigi legérettebb és leginkább kísérletező albuma. Egy „feel good” playlistet akart vele adni mindenkinek, olyan dalokat, amelyek pozitív energiát, vigaszt, biztonságérzetet, de kalandvágyat is adnak a hallgatóinak – és elgondolkodtatja őket. (A koncertre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Jason Derulo koncert a Budapest Parkban

Mivel Álvaro Soler koncertjén már bemelegítettünk a nyárra, június 10-én felszabadultan tombolhatunk Jason Derulo bulijára a Budapest Parkban, aki a „The Last Dance World Tour” elnevezésű világkörüli turnéja részeként érkezik Magyarországra. Természetesen nemcsak a legutóbbi, „The Last Dance (Part 1)” albuma dalaira táncolhatunk, hanem a régi, ikonikus slágerekre is (mint a „Talk Dirty”, a „Wiggle”, a „Swalla” és a „Savage Love”), de a többszörös platinalemezes előadó az új, a „Sexy For Me” című kislemezét is elhozza nekünk, melynek a klipjében azzal a Jeremy Strong koreográfussal dolgozott, aki korábban Justin Bieberrel és Usherrel is együttműködött már. Egy biztos, látványos show-ra kell készülni! És ne ijesszen meg a turné neve: Jason Derulo csak a pályája eddigi szakaszát akarja lezárni, de biztosan nem most táncolunk vele utoljára, már csak azért sem mert még idén jön a következő lemeze, a „The Last Dance (Part 2)” is, közben új alkotói korszakot, fejezetet nyit a karrierjében. (A koncertre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Of Monsters and Men koncert a Budapest Parkban

Jó hírünk van az Of Monsters and Men rajongóinak is! A „Little Talks” számmal berobbanó izlandi indie-folk zenekar idén végre ellátogat Magyarországra is: június 22-én a Budapest Parkban is bemutatják élőben az „All Is Love and Pain in the Mouse Parade” című legújabb, negyedik albumukat. „A dolgok kettősségéről szól az album, ahol szeretet van, ott szükségszerűen fájdalom is lesz. Az egyik nem létezhet a másik nélkül” – jelentette ki Nanna Hilmarsdóttir énekes-dalszerző. „Az életünkből, a családunkból, a közösségünkből és az előttünk járó generációkból merítettünk inspirációt. A mi életünk, az övéikkel együtt alkotja az Egérparádét. Tíz évnyi folyamatos lemezírás és turnézás után eljött az újraértékelés ideje. Kellett egy pillanat, hogy hátralépjünk, és rájöjjünk: ‘Ó, már felnőttek vagyunk.’ Kezdtünk berendezkedni egy olyan életre, ami nem csak a zenekarról szólt. Itt volt az ideje az újragondolásnak.” A másik énekes-dalszerző, Ragnar Þórhallsson pedig hozzátette: „Bizonyos értelemben ez egy felnövésről szóló album, más értelemben viszont a hazatérésről is - arról, hogy békét kössünk a múlttal.” A múltat meg nekünk sem árt lezárni, ugye? Ez a parádé tökéletes alkalom lehet rá! (A koncertre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

OneRepublic koncert a Papp László Budapest Sportarénában

Visszatér Budapestre a OneRepublic zenekar, akik az évek során már többször is bizonyították nekünk, hogy TILOS kihagynunk a koncertjeiket. Most június 25-én a Papp László Budapest Sportarénában lépnek fel újra a „From Europe With Love” elnevezésű turnéjuk egyik állomásaként és a közel huszonötéves amerikai pop-rock csapat legutóbb is imádta a fővárosunkat, szóval napközben érdemes nyitott szemmel járnod az utcákon, mert könnyen lehet, hogy akár egy kávézóban is belefuthatsz a tagokba, azaz Ryan Tedder, énekes-dalszerző frontemberbe, Zach Filkins és Drew Brown gitárosokba, Brian Willett billentyűsbe, Brent Kutzle basszusgitáros és csellistába, valamint Eddie Fisher dobosba. Reméljük, most is felidézik élőben a 2002-es indulásuk óta megjelent összes nagy slágerjüket, például az „All The Right Moves”, a „Secrets”, a „Good Life” vagy a „Counting Stars” számokat, de persze jöhetnek az új dalokat is, mint David Guettával közös daluk, az „I Don’t Wanna Wait” is vagy a hatodik stúdióalbumuk, az „Artificial Paradise” szerzeményei is. (A koncertre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Ricky Martin koncert a Papp László Budapest Sportarénában

Egyszerűen nem maradhat ki a nyárból Ricky Martin fellépése sem, aki július 6-án a Papp László Budapest Sportarénában gondoskodik arról, hogy még pár fokkal forróbb legyen a hangulatunk. Persze biztosat nem tudunk, de azért mi borítékolni mernénk, hogy a többszörös Grammy-díjas előadó setlistjére felkerülnek az olyan ikonikus slágerjei, mint a „Livin’ la Vida Loca”, a „Maria”, a „She Bangs” vagy a „Nobody Wants to Be Lonely” is. Azt javasoljuk neked, hogy szerezz be addig egy nagyon kényelmes cipőt, és győződj meg arról, hogy jó formában vagy, mert egyszerűen kizárt, hogy lenne bárki, akit a latin világsztár ne csábítana majd táncolásra! (A koncertre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Dogstar koncert az Akvárium Klubban

Szerintünk nem vitatéma, hogy Keanu Reeves a világ egyik leginspirálóbb sztárja, mert annak ellenére, hogy elképesztően tehetséges és olyan sikerprodukciókan bizonyított már, mint a Mátrix-, vagy a John Wick-filmek, végtelenül hétköznapi ember maradt: sokszor lefotózzák őt, miközben tömegközlekedik valahova, a munkáiért kapott gázsit gyakran szétosztja például a stábtagok között és rendszeresen jótékonykodik. Ja, és csak mellesleg basszusgitározik is a Dogstar nevű bandában Bret Domrose énekes-gitáros, illetve Robert Mailhouse dobos oldalán. A csapatuk idén nyáron végre Magyarországot is útba ejti: július 18-án az Akvárium Klubban láthatod élőben Keanu Reevest. (A koncertre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Pitbull koncert a Puskás Arénában

A nyár közepére talán úgy érzed majd, elkezdtél elfáradni, de a koncertek java még csak ekkor jön! Mr. Worldwide, azaz Pitbull pedig segít neked abban, hogy újra lendületbe kerülj, mivel július 21-én ő fog megmozgatni téged a Puskás Arénában. Az „I’m Back!” elnevezésű turnéra csatlakozik hozzá előjátszóként Lil Jon, zenekara, a The Agents, valamint táncosai, a The Most Bad Ones is, a dresscode pedig E-G-Y-É-R-T-E-L-M-Ű: kopaszsapka (*tudod, ez a The Bald E’s rajongói mozgalom része*), napszemüveg és zakó! A partihangulat garantált, az előadó lenyűgöző vizuális effekteket, látványos pirotechnikát ígér mindenkinek, mi meg biztosan tombolni fogunk az olyan klasszikusaira, mint a „Give Me Everything” vagy a „Timber”. (A koncertre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Charlie Puth koncert a Budapest Parkban

Idén nyáron lép fel először Magyarországon a többszörös platinalemezes Charlie Puth is, aki július 27-én érkezik a Budapest Parkba a „Whatever’s Clever! 2026 World Tour” elnevezésű turnéjával – és a legújabb dalai mellett a régi slágerjeivel is. „Úgy érzem, egész eddigi pályafutásom alatt erre a koncertsorozatra vártam és készültem. Hatalmas munkát tettünk abba, hogy egy olyan élő show-t hozzunk létre, ami magas minőséget képvisel, amilyet megérdemeltek. Alig várom, hogy a dalaimat, ezt az elképesztő zenekart és az egész produkciót a világ legikonikusabb koncerthelyszíneire vigyük el nektek – nagyon nagy élmény lesz!” – üzente mindenkinek a Grammy-jelölt sztár, akit az az „Attention”, a „We Don’t Talk Anymore” vagy a „See You Again” számairól ismert meg a világ. (A koncertre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Rita Ora koncert a Budapest Parkban

Rita Ora a fesztiválszezonokban már koncertezett nálunk, július 29-én viszont önálló show-val debütál a Budapest Parkban a koszovói albán származású, brit énekesnő, színésznő és divatikon, akinek olyan számokat köszönhetünk, mint az „Anywhere”, a „Let You Love Me” vagy a „Praising You” vagy a „For You”, amely A szabadság ötven árnyalata című filmben is szerepelt. A sztár már most világszerte 10 milliárd streammel büszkélkedhet, de itt az ideje, hogy még magasabbra tornázzuk ezt a számot, amíg a fellépésére hangolódunk! (A koncertre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

