Sokkal durvább befejezést terveztek a Verity filmnek: dupla csavarral akarták lezárni

Egy jó thriller után még sokáig azon kattogunk, hogy vajon kinek hihettünk, és melyik jelenetben kellett volna gyanút fognunk. Colleen Hoover regényének filmadaptációja, az Anne Hathaway, Dakota Johnson és Josh Hartnett főszereplésével készült Verity bőven ad is nekünk okot a kételkedésre.

Ráadásul képzeld, az alkotók eredetileg egy olyan befejezést is fontolgattak, amely egészen más megvilágításba helyezte volna tulajdonképpen az egész történetet. Michael Showalter rendező pedig azt is elárulta, milyen fordulatokat terveztek, és miért mondtak le végül róluk.

Figyelem, a cikkünk mostantól óriási spoilereket tartalmaz! Csak akkor olvass tovább, ha nem zavar, hogy lelőjük a történet legnagyobb fordulatait!

Először is: Hogyan ér véget a film?

A végén Lowen egy elrejtett levélre bukkan, amelyben Verity azt állítja: a lánya meggyilkolásáról szóló kézirat csupán írói gyakorlat volt. A levél szerint Jeremy megmérgezte őt, és megrendezte az autóbalesetét, ő pedig azért színlelte a katatón állapotot, hogy megvédje magát. Lowen így azzal eshetőséggel szembesül, hogy egy ártatlan nő megölésében segédkezett: amikor Jeremyvel elhajtanak a régi otthonukból, továbbra sem tudja, melyik történetnek higgyen.

Egy napszemüveg mindent megváltoztatott volna

Az egyik tervezett befejezés ugyanebben az autós jelenetben vett volna sötétebb fordulatot. Lowen ebben feltesz egy napszemüveget, kényelmesen hátradől, majd elégedett arccal kinyújtja a kezét az ablakon, és a menetszélben hullámoztatja. A gesztus azt sugallta volna, hogy ő a történet igazi gonosza, és felvetette volna: talán végig ő mozgatta a szálakat.

A bizonytalanság helyét egy olyan nő magabiztossága vette volna át, aki nagyon is elégedett az események alakulásával. És ezzel még nem lett volna vége a meglepetéseknek! A kamera visszaváltott volna a tóban süllyedő Verityre, aki egyszer csak kinyitja a szemét. Vagyis a lezárás egyszerre kérdőjelezte volna meg Lowen szerepét, és jelezte volna, hogy Verity még életben van.

forrás: 2026 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved. A Verity az InterCom forgalmazásában megérkezett a hazai mozikba is!

A tesztközönség más érzéssel akart távozni

A rendező szerint az alkotók sokáig ezt a verziót tervezték, és több változatban is kipróbálták. A tesztvetítések visszajelzései alapján azonban rájöttek, hogy a nézők azt akarták érezni, hogy Lowen maga is megrendül attól, amiben részt vett, és képtelen biztosan eldönteni, mi az igazság.

Michael Showalter magyarázata szerint a nézők Lowennel azonosultak, ezért az ő bizonytalanságában a saját kérdéseikre is ráismertek. Végül elhagyták a napszemüveges fordulatot, és azt a lezárást választották, amelyben Lowen sem tud megnyugtató választ adni arra, kinek hitt, és mit tett.

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