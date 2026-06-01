Vége az Eufória 3. évadjának, de vajon lesz 4. is? A sorozat készítője elárulta!
Felkerült az HBO Max platformjára az Eufória harmadik évadjának befejező része, szóval most a sorozat minden rajongója tudni szeretné: csak egy időre, vagy már végleg búcsúzhatunk Sam Levinson show-jától? Utánajártunk neked, mi lehet az igazság, de csak akkor olvass tovább, ha már láttad az összes epizódot, mert a cikkünk tele lesz spoilerekkel!
Először is: nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ezt a szezont egyáltalán nem kímélték a kritikusok, de a nézők sem: a legtöbben arról beszéltek, hogy a főszereplők látványosan NEM akarták már ezt csinálni, de természetesen a karakterek storyline-ja is rengeteg ellenérzést szült még a legnagyobb fanokban is, például az, hogy gyakorlatilag mindegyik női szereplő szexmunkás lett.
Sam Levinson viszont az évad végére két karakter történetét is lezárta: Nate Jacobsszal (Jacob Elordi) már a finálé előtti részben végzett, amikor élve eltemették, majd megmarta egy kígyó, Rue Bennett (Zendaya) pedig az utolsó epizódban bevesz az Alamótól (Adewale Akinnuoye-Agbaje) kapott tablettából, amiről kiderül, hogy fentanylt tartalmazott – ez okozta az Eufória főhősnőjének halálát.
„Ami a történetet illeti, amelyet el akartunk mesélni a függőségről és annak következményeiről, ezt én a végének érzem” – nyilatkozta Sam Levinson, és az HBO sem rendelte be a negyedik szezont. Sőt, eleve úgy állt hozzá, mikor írta, hogy a harmadik lehet a befejező évad, azt mondta, így tudta, hogy mindenképpen nyugodt szívvel el tudja engedni a sorozatot, kvázi előre készült az elkaszálására.
„Ha azt mondják, nem térhetek vissza több szezonra, én boldog vagyok ezzel a befejezéssel. Büszke vagyok arra, ahogy ez az évad véget ér, és ahová eljuthattunk vele. Izgatott vagyok miatta. Összességében azt hiszem, gyönyörűen helyen landoltunk.”- jelentette ki májusban a show alkotója.
