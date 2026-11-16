Kell egy új playlist? Ezeket a dalokat a szerkesztőség már felvette a kedvencek közé

Néha egyetlen új szám is elég ahhoz, hogy a reggeli készülődés kevésbé legyen nyűg, vagy a szokásos buszozás közben végre ne az üzeneteidet pörgesd. Új zenéket találni viszont meglepően nehéz, amikor az algoritmus rendre visszaterel a már százszor hallott kedvenceidhez.

Ezért most összegyűjtöttünk tizenegy friss megjelenést, amelyekkel érdemes kibővítened a playlistedet. Van köztük magabiztos pop, csillogó diszkó, kísérletező elektronika és olyan magyar dal is, amely után valószínűleg kicsit másképp nézel a saját kapcsolati mintáidra.

Ha megint ugyanazt az öt számot hallgatod, ezt a zenei playlistet neked készítettük!

1. Tate McRae: Housewife

Ha a greedy és a Sports car már fix helyet kapott a kedvenceid között, Tate friss számával is érdemes tenned egy próbát. A Housewife a szerelem, a hírnév és a függetlenség közötti feszültséget járja körül: azt a helyzetet, amikor vonz egy kapcsolat, de közben a saját szabadságodból sem szeretnél engedni. A dél-franciaországi klip a gondtalannak tűnő csillogás mögötti keserédes érzéseket is megmutatja, így a dalhoz egy komplett vizuális világot kapsz. Az októberben megjelent szám november közepére a brit kislemezlista harmadik helyéig jutott, úgyhogy ezúttal a toplistás lendület is megvan az új kedvenc mellé.

2. FLO: Leave You (Never)

Egy jó lánycsapatos számnak külön helye van a készülődős playlisten, a FLO november 12-én megjelent újdonsága pedig pont erre a szerepre jelentkezik. A brit R&B-trió dalát már közel egy éve várták a rajongók, mire végre megérkezett a teljes verzió, Julian Bunetta produceri közreműködésével. A csapat felszabadult, energikus zeneként jellemezte a számot, amellyel egy kis napsütést szeretnének vinni a télbe. Ha mostanában minden lejátszási listád túlságosan melankolikus lett, ez jó alkalom egy hangulatváltásra; a Japánban forgatott, a sibujai kereszteződést is megmutató videót pedig szintén érdemes mellé elindítanod.

3. Tove Lo: Blood In Your Eyes

Tove Lo november 10-én megjelent száma a Grand Theft Auto VI zenei világához kapcsolódik, de gamernek egyáltalán nem kell lenned ahhoz, hogy felkerüljön a listádra. A lendületes elektropop azoknak lehet különösen jó választás, akik a puhább, háttérben szóló dalok után valami határozottabb energiára vágynak. A válogatásban ez kerülhet a péntek esti részhez: ahhoz a ponthoz, amikor már előkerült a szemceruza, de még mindig nincs eldöntve, melyik felsőt veszed fel. Ha pedig Tove korábbi zenéiben is a táncolható pop és a karcosabb karakter találkozását szeretted, az új megjelenést is vedd fel a meghallgatandók közé.

4. Holly Humberstone: Killing The Mood

Holly november 13-án megjelent Cruel World…So It Ends című deluxe albumának egyik újdonsága jó belépő lehet, ha közel áll hozzád az alternatív pop személyesebb világa. Az énekesnő ezeket a dalokat régi alkotótársával, Rob Miltonnal készítette, és a munkafolyamatot a korábbinál magabiztosabbnak, szabadabbnak írta le. A Killing The Mood mellé zenekaros videó is érkezett, így akkor is érdemes ránézned, ha szereted látni a produkció mögött az előadót és a zenészeket. Ezt a számot a playlist felfedezős részébe tennénk: ha megtetszik Holly világa, rögtön ott vár mellette az album többi új dala is.

5. Jessie Ware: Middle Of The Night

Ha a zenei ízlésedben mindig marad hely egy kis diszkófénynek, Jessie új dalát keresd meg elsőként. A Middle Of The Night november 11-én érkezett a Superbloom bővített kiadásával, és az album euforikus, a legendás Studio 54 hangulatából is merítő popvilágát folytatja. Ez az a zenei irány, amelyhez fejben szinte automatikusan társítasz egy csillogó felsőt, egy jó táncparkettet és egy estét, amikor senki nem sietteti a hazamenetelt. A válogatásban a közös vacsora és az indulás közötti időszakhoz ajánlanánk, amikor a társaság már fél szemmel a következő programot tervezi.

6. 2hollis: Daisy

Ha szeretnél egy kicsit kilépni a megszokott popkeretekből, a Daisy lehet a következő felfedezésed. A dal 2hollis november 11-én megjelent Pirouette albumának egyik kiemelt száma: a közvetlenül befogadható popot kísérletező elektronikus megoldásokkal kapcsolja össze. A lemez egészén élő hangszerek és sűrűn rétegzett produkció találkozik, ezért ezt a világot érdemes fejhallgatóval is felfedezned. A Daisy jó kiindulópont lehet, ha kíváncsi vagy arra, hogyan fér meg egymás mellett a slágeres gondolkodás és a szokatlanabb hangzás, majd innen továbbindulhatsz az album többi dala felé.

7. Lenkke_: SÁVOK

A magyar újdonságok közül a SÁVOK akkor találhat meg igazán, ha mostanában jólesne kicsit kiszakadnod a megszokott körökből. Lenkke_ dalát az utazás és a frissen megszerzett jogosítvánnyal járó új nézőpontok is inspirálták, a szerkezete pedig egy lendületes úthoz hasonlóan vezet el a közös táncolásig. Az önismereti témák így sodró energiával találkoznak benne, amitől különösen jól illik egy elindulós playlistre. A szám a november 13-án megjelent MEGSZÜLETEK lemez előfutára volt, úgyhogy ha rákattansz, már a teljes albumot is felfedezheted.

8. Lil Frakk: Magnifique

A november elején megjelent Magnifique a lista elgondolkodtatóbb darabja: Lil Frakk a családból hozott mintákat, a gyerekkori hiányokat és a felnőttként keresett biztonságot vizsgálja benne. Olyan kérdések kerülnek elő, amelyek ismerősek lehetnek, ha valaha már próbáltad megfejteni, miért reagálsz bizonyos helyzetekre mindig ugyanúgy. A dal egy személyesebb, befelé figyelő időszakból született, és az előadó következő lemezének első előfutára. Olyankor érdemes elővenned, amikor van kedved a szövegre is odafigyelni; a családi emlékekre építő klip pedig még egy réteget hozzátesz a történethez.

9. BÖBE: ZÖLD SZEMPÁR

Ismerős az érzés, amikor már pontosan látod, hogy egy helyzet nem tesz jót neked, mégis nehéz kilépned belőle? BÖBE októberi dala ezt a belső feszültséget viszi bele egy sötétebb, elektronikus alt-pop világba, nyers, érzelmes énekkel. A címben szereplő szempár ahhoz a jelenséghez kapcsolódik, amikor azért ragaszkodsz valakihez, mert szereted, amilyennek az ő tekintetén keresztül látod magad. A dal így az önértékelésről, a külső megerősítés kereséséről és az ismétlődő kapcsolati minták felismerésével járó frusztrációról is szól. A november 20-ára bejelentett MANTRA album előtt különösen jó alkalom megismerkedni BÖBE személyes zenei világával.

10. Beton.Hofi, Beatrick és millair: SZALAD EL

Ha Miller Dávidot eddig főleg a képernyőről ismerted, ideje a playlisteden is helyet csinálnod neki: millair néven csatlakozott Beton.Hofihoz és Beatrickhez a SZALAD EL című dalban. Az október végén megjelent közös szám november elejére már a hazai Single és Stream Top 40 második helyére lépett, szóval könnyen lehet, hogy nálad is felbukkant már. A szövegben az érzelmi fáradtság, a kimondatlan igazságok és az őszinteségtől való félelem találkozik: az a nehezen megfogható állapot, amikor lenne mit elmondanod, mégsem találod hozzá az erőt. Emiatt a merengősebb, hazafelé hallgatós blokkban is helye lehet, főleg, ha szereted azokat a számokat, amelyekben egy-egy gondolatnál magadra ismersz.

11. Dzsúdló: VRUMM

Ha a sok érzelmi mélymerülés után inkább csak kiszellőztetnéd a fejed, Dzsúdló idei VRUMM című dala jó váltás lehet. A májusban megjelent szám a civil album első előfutára volt, és tudatosan egy könnyedebb, autókázáshoz passzoló hangulatot céloz meg. Dzsúdló ezúttal egy igazi autós zenét szeretett volna készíteni, a hozzá forgatott klipért pedig Japánig utazott a stábbal: sportkocsik, éjszakai városképek és filmes látvány kísérik a dalt. A SAOLA-val közösen készült számot akkor indítsd el, amikor már vége a nap kötelező részének, és jólesne néhány percre csak az elsuhanó fényeket nézni az ablakból.

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