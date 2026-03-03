Az alkotók már el is árulták, ki az új Lady Whistledown? Ezt biztosan nem vetted észre A Bridgerton család negyedik évadjában!

NAGYON sokat vártunk A Bridgerton család negyedik évadjára, amit aztán sajnos két nap alatt le is daráltunk, úgyhogy most megint marad a visszaszámlálás a következő szezonig, amivel kapcsolatban tényleg RENGETEG kérdésünk van. Először is, egyelőre nem tudni, hogy a Netflix követi-e Julia Quinn azonos című regényeinek sorrendjét, és most Eloise (Claudia Jessie) sztoriját dolgozzák fel, vagy felcserélik azt Francesca (Hannah Dodd) könyvével, mivel az ő történetét már évadok óta építik fel nekünk.

És még ennél is nagyobb kérdés az, hogy vajon ki bújt most Lady Whistledown álneve mögé Penelope Bridgerton (Nicola Coughlan) helyett, aki a társaságról szóló pletykák helyett már a regényét írja. Colin felesége azért adta fel a lapját, mert miután leleplezték a személyét, minden megváltozott körülötte, továbbá megszűnt a kívülálló státusza is, hiszen beházasodott a Bridgerton családba. Egyszóval, már nem az a lány, akinek megismertük. Van, ami viszont még őt is sokkolni tudja: például a tény, hogy valaki folytatja a pletykaírást, méghozzá az új Lady Whistledownként.

A Bridgerton család showrunnerje, Jess Brownell azt mondja, szerették volna, ha Penelope elindulhat egy új karrierúton, azaz megnyitja a következő fejezetet az életében, mint regényíró – és egyébként boldog feleség. Azonban az alkotók nem akartak lemondani a drámáról sem, ezért visszahozták Lady Whistledown lapját – mert mióta mindenki tudta, hogy ki felel a pletykalapért, Penelope alaposabban átgondolta, mit publikál, így a botrányok kimaradtak a sztoriból. A könyvekben egyébként nincs „új” Lady Whistledown, szóval TÉNYLEG fogalmunk sincs, ki lehet az – erre már hiába keresünk rá a neten.

Jess Brownell pedig nem könnyíti meg a nyomozásunkat, ugyanis a finálé után kijelentette, akár több személyről is lehet szó! „Mi tudjuk ki Whistledown, és reméljük, hogy amikor felfedjük a kilétét, az emberek visszatekintetének, és azt gondolnák, oké, volt egy tervük, tudták, mit csinálnak. Ez biztosan nem fog kiderülni az 5. évadban. Azt hiszem, egy darabig még fogunk vele játszani” – ígérte. De, az mindenképpen gyanús, hogy Tom Verica rendező azzal viccelődött, talán az a házaspár felel most a pletykákért, akik Benedict Bridgerton (Luke Thompson) vidéki otthonát vezetik. Tudod, minden viccnek a fele igaz… A Francescát alakító Hannah Dodd szerint Hyacinth (Florence Hunt) a tökéletes Whistledown, a királynét játszó Golda Rosheuvel viszont Brimsleyre (Hugh Sachs) szavaz.

Merthogy az alkotók azt állítják, ugyan sok nyomot nem, de néhányat máris elrejtettek a sorozatban! Ugye most te is újranézed az egész évadot, hogy keresd ezeket a bizonyos easter eggeket?

