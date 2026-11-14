Már most vedd meg: 7 karácsonyi könyv, ami tökéletes ajándék - magadnak is

Még van néhány hétvége karácsonyig, de te már most ünnepi lázban égsz? Ha azon agyalsz, kit mivel lepj meg, vagy magadnak is beszereznél valamit a decemberi bekuckózáshoz, érdemes szétnézned a legújabb karácsonyi könyvek között. Romantikus szerelmek, megható családi történetek, ünnepi gyilkosságok és adventi naptárként felnyitható fejezetek is várnak – csak aztán győzd megállni, hogy az ajándékba szánt példányokat ne olvasd el csomagolás előtt! Ráadásul a legjobb hír, hogy november 12-15. között itt vannak a JOY-napok, és szokás szerint készültünk könyves kuponokkal is! Többek között a Líra, az Olvas.hu és a Szalay Könyvek is adnak kedvezményeket a legmenőbb könyvekre, de ez csak néhány a kuponok közül, úgyhogy érdemes MINDENT csekkolni! Hiszen idén is akár 50% kedvezménnyel, több mint 1000 üzletben és online beválható kupont hoztunk el, hogy az ünnepi bevásárlás a pénztárcádnak is jól essen.

Julie Caplin: Karácsony az Ötödik sugárúton

Ez mehetne a válogatás elejére: New York, ünnepi fények, luxushotel és egy botrányba keveredett focista – elég erős karácsonyi romkomcsomag. A Londonban élő Evie egy csalás és egy kínos, felkapott videó után váratlan meghívást kap egy New York-i szállodába. Csakhogy ugyanott próbál elbújni a nyilvánosság elől Noah, a futballsztár is, akivel már az odafelé vezető úton összesodorja a sors.

Kinek lenne tökéletes karácsonyi meglepetés: annak, aki minden decemberben New Yorkba vágyik, és bármikor vevő egy karácsonyi romkomra, amiben egy jóképű pasi is feltűnik.

Julia McKay: Karácsony a farmon

Ha valaki a havas kisvárosokra és a második esélyes szerelmekre bukik, ez jó jelölt. A huszonnyolc éves Emory a családját érintő pénzügyi botrány elől menekülne el az ünnepekre, ám egy hóvihar és egy defekt után éppen azon a farmon köt ki, amelynek tulajdonosa az egykori szerelme. Tíz éve nem találkoztak, a régi érzések viszont nem kértek engedélyt az újrainduláshoz.

Kinek lenne tökéletes karácsonyi meglepetés: annak, aki odavan a havas kisvárosokért, a cowboykalapos pasikért és a szerelmekért, amelyek egy második esélytől lesznek igazán izgalmasak.

Emma Heatherington: Minden karácsonykor

Ez inkább a meghatóbb, nosztalgikus vonal. Lou és Ben kamaszként szeretnek egymásba a szülőfalujuk karácsonyi bálján, és megígérik, hogy az ünnepen mindig találkoznak majd. Az élet persze beleszól, húsz évvel később viszont újra együtt kell dolgozniuk, hogy megmentsék a számukra annyira fontos rendezvényt.

Kinek lenne tökéletes karácsonyi meglepetés: annak, aki titkon drukkol az újra egymásra találó régi szerelmeseknek, és nem bánja, ha a történet olyan megható, hogy olykor szükség van zsepire is.

Anne Raven: Csere-Karácsony

Karácsonyi lakáscsere? A Holiday-rajongók figyelme már meg is van. Emma Chicago zajától és a családja elvárásaitól szeretne elszakadni, ezért Aspenbe utazik az ünnepekre. A pihenésnek viszont keresztbe tesz Collin felbukkanása: a férfi korábban egyetlen csók után tűnt el az életéből, most pedig egy karácsonyi bál miatt együtt kell dolgozniuk.

Kinek lenne tökéletes karácsonyi meglepetés: annak, aki kívülről fújja a Holidayt, és szívesen elcserélné az év végi hajtást egy havas kisvárosra meg egy lezáratlan románcra.

Sophie Jomain: Secret Santa – Adventi naptárregény

A történet főszereplőjének látszólag mindene megvan: biztos anyagi háttér, szuper lakás és egyetemi élet, mégsem találja a helyét. Amikor önkénteskedni kezd egy diákokat segítő egyesületnél, néhány nap alatt váratlan fordulatot vesz az élete. A könyv ráadásul adventi naptárként működik: 24 felnyitható fejezetéből mindennap egyet bonthatsz ki karácsonyig.

Kinek lenne tökéletes karácsonyi meglepetés: annak, aki rajong az adventi naptárakért, és csoki helyett idén minden nap egy új fejezettel hangolódna a karácsonyra.

Debbie Macomb er: Komplikált karácsony

Avery és Reed az első karácsonyukra készülnek az őket felnevelő nagymamájuk nélkül, ezért elhatározzák, hogy együtt ünnepelnek. A meghitt tervbe viszont belerondít egy lerobbant komp, amelyen Avery épp a testvéréhez utazik. Az utasok a Puget-szoros közepén vesztegelnek, és úgy tűnik, az ünnepi menetrendnek annyi – a váratlan helyzet azonban olyan találkozásokat is hozhat, amelyekre senki nem számított.

Kinek lenne tökéletes karácsonyi meglepetés: annak, aki imádja a megható családi történeteket, és kíváncsi arra, milyen karácsonyi meglepetést tartogat egy teljesen félresiklott ünnepi terv.

Alexandra Benedict: Karácsonyi fejtörős gyilkosságok

Egy világtól elzárt skót sziget, egy kastélyszálló, karácsonyi vendégek és valaki, aki meglehetősen sajátosan értelmezi a Mikulás rosszgyereklistáját. A nyolcvanas éveiben járó, punkzenéért és keresztrejtvényekért rajongó Edie O’Sullivan pihenni érkezik, de hamarosan gyilkosságokkal és egy önjelölt igazságosztó feladványaival kell foglalkoznia. A kandalló mellé itt némi életveszély is jár.

Kinek lenne tökéletes karácsonyi meglepetés: annak, aki a karácsonyi idill mellé egy kis borzongást is kér, és boldogan nyomozna egy gyilkos után a fotelből, mézeskalácsot majszolva.

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