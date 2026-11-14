Promóciók
Már most vedd meg: 7 karácsonyi könyv, ami tökéletes ajándék - magadnak is
Forrás: ChatGPT5
Napi horoszkóp november 14.: a Szüzeknek együtt kell működniük valakivel, a Vízöntők belekóstolhatnak a sikerbe
A hétvége első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szombati horoszkópra!
Divat
Sporty chic: a trend, ami végleg összemossa az elegancia és a kényelem határait
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Életmód
Idén az adventi naptárad olyan meglepetéseket rejt, amiktől egészen más lesz a december
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Teljes titokban anya lett Avril Lavigne: édes fotókkal jelentette be a hírt
Nagy meglepetés a fanoknak is: Avril felfedte, hogy megszületett kislánya, de nemcsak a baba neve, az apuka kiléte is teljes titok.
A 6 legdivatosabb téli cipő, ami 20 ezer Ft-ba sem kerül a Joy-napok alatt
A szezon legmenőbb cipőtrendjeiből válogattunk: ezeket a csizmákat, bakancsokat és mokaszinokat most 20 ezer forint alatt szerezheted be a JOY-napokon!
„Akár tíz órán át is összebújhatnánk” - Connor Storrie és Hudson Williams kapcsolata egészen különleges
A Heated Rivalry sztárjai a kamerákon kívül is egymásra találtak: a reggeli ölelésektől a spontán videóhívásokig rengeteg apróság árulkodik arról, mennyire fontosak egymásnak.
5 csodálatos parfüm, ami most 30 ezer Ft alatt lehet a tiéd a Joy-napokon
Ha régóta szemezel egy ikonikus luxusparfümmel, most érdemes körülnézned, hiszen a JOY Napok alatt több csodás illatot is kedvezőbb áron szerezhetsz be.
Még van néhány hétvége karácsonyig, de te már most ünnepi lázban égsz? Ha azon agyalsz, kit mivel lepj meg, vagy magadnak is beszereznél valamit a decemberi bekuckózáshoz, érdemes szétnézned a legújabb karácsonyi könyvek között. Romantikus szerelmek, megható családi történetek, ünnepi gyilkosságok és adventi naptárként felnyitható fejezetek is várnak – csak aztán győzd megállni, hogy az ajándékba szánt példányokat ne olvasd el csomagolás előtt! Ráadásul a legjobb hír, hogy november 12-15. között itt vannak a JOY-napok, és szokás szerint készültünk könyves kuponokkal is! Többek között a Líra, az Olvas.hu és a Szalay Könyvek is adnak kedvezményeket a legmenőbb könyvekre, de ez csak néhány a kuponok közül, úgyhogy érdemes MINDENT csekkolni! Hiszen idén is akár 50% kedvezménnyel, több mint 1000 üzletben és online beválható kupont hoztunk el, hogy az ünnepi bevásárlás a pénztárcádnak is jól essen.
Julie Caplin: Karácsony az Ötödik sugárúton
Ez mehetne a válogatás elejére: New York, ünnepi fények, luxushotel és egy botrányba keveredett focista – elég erős karácsonyi romkomcsomag. A Londonban élő Evie egy csalás és egy kínos, felkapott videó után váratlan meghívást kap egy New York-i szállodába. Csakhogy ugyanott próbál elbújni a nyilvánosság elől Noah, a futballsztár is, akivel már az odafelé vezető úton összesodorja a sors.
Kinek lenne tökéletes karácsonyi meglepetés: annak, aki minden decemberben New Yorkba vágyik, és bármikor vevő egy karácsonyi romkomra, amiben egy jóképű pasi is feltűnik.
Julia McKay: Karácsony a farmon
Ha valaki a havas kisvárosokra és a második esélyes szerelmekre bukik, ez jó jelölt. A huszonnyolc éves Emory a családját érintő pénzügyi botrány elől menekülne el az ünnepekre, ám egy hóvihar és egy defekt után éppen azon a farmon köt ki, amelynek tulajdonosa az egykori szerelme. Tíz éve nem találkoztak, a régi érzések viszont nem kértek engedélyt az újrainduláshoz.
Kinek lenne tökéletes karácsonyi meglepetés: annak, aki odavan a havas kisvárosokért, a cowboykalapos pasikért és a szerelmekért, amelyek egy második esélytől lesznek igazán izgalmasak.
Emma Heatherington: Minden karácsonykor
Ez inkább a meghatóbb, nosztalgikus vonal. Lou és Ben kamaszként szeretnek egymásba a szülőfalujuk karácsonyi bálján, és megígérik, hogy az ünnepen mindig találkoznak majd. Az élet persze beleszól, húsz évvel később viszont újra együtt kell dolgozniuk, hogy megmentsék a számukra annyira fontos rendezvényt.
Kinek lenne tökéletes karácsonyi meglepetés: annak, aki titkon drukkol az újra egymásra találó régi szerelmeseknek, és nem bánja, ha a történet olyan megható, hogy olykor szükség van zsepire is.
Anne Raven: Csere-Karácsony
Karácsonyi lakáscsere? A Holiday-rajongók figyelme már meg is van. Emma Chicago zajától és a családja elvárásaitól szeretne elszakadni, ezért Aspenbe utazik az ünnepekre. A pihenésnek viszont keresztbe tesz Collin felbukkanása: a férfi korábban egyetlen csók után tűnt el az életéből, most pedig egy karácsonyi bál miatt együtt kell dolgozniuk.
Kinek lenne tökéletes karácsonyi meglepetés: annak, aki kívülről fújja a Holidayt, és szívesen elcserélné az év végi hajtást egy havas kisvárosra meg egy lezáratlan románcra.
Sophie Jomain: Secret Santa – Adventi naptárregény
A történet főszereplőjének látszólag mindene megvan: biztos anyagi háttér, szuper lakás és egyetemi élet, mégsem találja a helyét. Amikor önkénteskedni kezd egy diákokat segítő egyesületnél, néhány nap alatt váratlan fordulatot vesz az élete. A könyv ráadásul adventi naptárként működik: 24 felnyitható fejezetéből mindennap egyet bonthatsz ki karácsonyig.
Kinek lenne tökéletes karácsonyi meglepetés: annak, aki rajong az adventi naptárakért, és csoki helyett idén minden nap egy új fejezettel hangolódna a karácsonyra.
Debbie Macomber: Komplikált karácsony
Avery és Reed az első karácsonyukra készülnek az őket felnevelő nagymamájuk nélkül, ezért elhatározzák, hogy együtt ünnepelnek. A meghitt tervbe viszont belerondít egy lerobbant komp, amelyen Avery épp a testvéréhez utazik. Az utasok a Puget-szoros közepén vesztegelnek, és úgy tűnik, az ünnepi menetrendnek annyi – a váratlan helyzet azonban olyan találkozásokat is hozhat, amelyekre senki nem számított.
Kinek lenne tökéletes karácsonyi meglepetés: annak, aki imádja a megható családi történeteket, és kíváncsi arra, milyen karácsonyi meglepetést tartogat egy teljesen félresiklott ünnepi terv.
Alexandra Benedict: Karácsonyi fejtörős gyilkosságok
Egy világtól elzárt skót sziget, egy kastélyszálló, karácsonyi vendégek és valaki, aki meglehetősen sajátosan értelmezi a Mikulás rosszgyereklistáját. A nyolcvanas éveiben járó, punkzenéért és keresztrejtvényekért rajongó Edie O’Sullivan pihenni érkezik, de hamarosan gyilkosságokkal és egy önjelölt igazságosztó feladványaival kell foglalkoznia. A kandalló mellé itt némi életveszély is jár.
Kinek lenne tökéletes karácsonyi meglepetés: annak, aki a karácsonyi idill mellé egy kis borzongást is kér, és boldogan nyomozna egy gyilkos után a fotelből, mézeskalácsot majszolva.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Hasznos ajándékötletek idősebbek rokonoknak: technológia, ami megkönnyíti a mindennapokat
Divat
Sporty chic: a trend, ami végleg összemossa az elegancia és a kényelem határait
Promóciók
Csizma, rúzs, füles vagy hajszárító? Így állítsd össze a Black Friday-kívánságlistádat!
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Életmód
Idén az adventi naptárad olyan meglepetéseket rejt, amiktől egészen más lesz a december
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Sikkesen a sípályán: ezek a szezon legmenőbb szettjei
A 2026/27-es síszezonban a praktikum mellett a stílus is főszerepet kap, a retró overáloktól kezdve a feltűnő színeken át egészen az elegáns, monokróm összeállításokig.
8 sztár, aki tényleg megtette kamerák előtt: ezekhez a hajmeresztő jelenetekhez nem kellett kaszkadőr
Egy felhőkarcoló oldalán kapaszkodni, mozgó repülőgépre csimpaszkodni vagy brutális verekedésbe keveredni a kamera előtt – Hollywoodban az ilyen jeleneteket általában profi kaszkadőrökre bízzák.
Napi horoszkóp november 14.: a Szüzeknek együtt kell működniük valakivel, a Vízöntők belekóstolhatnak a sikerbe
A hétvége első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szombati horoszkópra!
Miért beszélünk egyre nyíltabban a szexről, miközben sok fiatal nő még mindig szégyelli a saját vágyait?
A szex ma már szinte mindenhol jelen van.
10 sztár, aki a hírekből tudta meg, hogy elhagyta a szerelme
Egy szakítás sosem könnyű...
A 6 legdivatosabb téli cipő, ami 20 ezer Ft-ba sem kerül a Joy-napok alatt
A szezon legmenőbb cipőtrendjeiből válogattunk: ezeket a csizmákat, bakancsokat és mokaszinokat most 20 ezer forint alatt szerezheted be a JOY-napokon!