Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Kult

10 true crime dokusorozat, ami sokkal durvább, mint bármelyik fikció

#Sorozat
#gyilkosság
#dokuszéria
#true crime
#dokumentum sorozat
#dokumentum
#megtörtént esetek
Kerekes Vivien
Mutasd a cikkeit

A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

Kult
Utoljára frissült: 2026. szeptember 22. 10:14

Forrás: ChatGPT5

10 true crime dokusorozat, ami sokkal durvább, mint bármelyik fikció
A nap cikke

Channing Tatum kamuprofil mögül trollkodta szét az exéről szóló posztokat Instán - De egy apró hiba lebuktatta, és most a fél internet rajta nevet

Álmainkban sem gondoltuk volna, hogy Channing Tatum egy kamuprofilos Insta-botrány közepén találja magát. De minden jel arra mutat, hogy tényleg ő rejtőzött a fake account mögött.

Promóciók

Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán

Amikor itthon már lassan előkerülnek a pulóverek és a zárt cipők, Máltán még javában tart a nyár. A szigeteken szeptembe...

Promóciók

Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be

Az ősz nemcsak a gardróbfrissítésről szól: szeptember 18-tól az iCentre üzleteiben és webáruházában is elérhetők az Appl...

Promóciók

A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak

A feketekereskedelem jóval több annál, mint hogy valaki a hivatalos értékesítési csatornákat megkerülve jut hozzá egy ár...
Olvasd el!

Christina Applegate hónapokig kórházban volt – Most videóban üzent rajongóinak

Hónapokig tartó kórházi kezelés után Christina Applegate végre újra videóban jelentkezett, és egy rövid, mégis nagyon személyes üzenetet küldött azoknak, akik végig mellette álltak.

Olvasd el!

Az év legváratlanabb sztárpárja: ennyi ideje van együtt Dakota Johnson és Machine Gun Kelly

Néhány hete még valószínűleg senki nem tette volna egy mondatba Dakota Johnson és Machine Gun Kelly nevét, most viszont egyre több jel utal arra, hogy Hollywood egyik legmeglepőbb románca alakul közöttük.

Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 22.: a Bikák fontos elhatározásra jutnak, az Ikrek segítő szándéka a visszájára fordul

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

A szívfacsaró ok, amiért Lady Gaga kénytelen volt béranyával gyermeket vállalni

Lady Gaga hosszú évek óta nyíltan beszél arról a krónikus betegségről, amely időnként olyan erős fájdalmat okoz neki, hogy a hétköznapi teendők is komoly megterhelést jelentenek.

Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 21.: a Bikáknak érdemes az apróbb részletekre is odafigyelniük, a Mérlegek végre hátradőlhetnek

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Facebook
Twitter
Pinterest
Ha te is imádod a hátborzongató, valós bűnügyeket, ezek a true crime dokusorozatok garantáltan beszippantanak.

Míg a true crime néhány évvel ezelőtt egy rétegműfaj volt, addig az elmúlt években látványosan kinőtte magát az egyik legnépszerűbb tartalomtípussá. És valahol érthető is a rajongás: ezek a történetek egyszerre hátborzongatóak, izgalmasak és sokszor annyira hihetetlenek, hogy nehéz elhinni, hogy amit látunk, az valakivel tényleg megtörtént. Ráadásul a legjobb true crime dokusorozatok nemcsak magát a bűntényt mutatják be, hanem a nyomozást, a bizonyítékokat, a túlélők történeteit és azokat a részleteket is, amelyek végül teljesen új megvilágításba helyezhetnek egy-egy ügyet. Ha te is true crime rajongó lettél, ezt a listát érdemes elmentened, mert ajánlunk pár nagyon jó szériát a témában!

Making a Murderer

Ez az egyik legismertebb true crime dokusorozat, és Steven Avery ügyét követi. A férfi 18 évet töltött börtönben egy szexuális erőszak miatt, amelyről később DNS-bizonyítékok alapján kiderült, hogy nem ő követte el. Szabadulása után pert indított a helyi hatóságok ellen, erre nem sokkal később egy másik nő meggyilkolásával vádolták meg. A dokusorozat az amerikai igazságszolgáltatás egyik legtöbbet vitatott ügyét bontja ki, tele megkérdőjelezhető bizonyítékokkal és váratlan fordulatokkal.

Hol nézheted: Netflix

The Staircase

Ebből az ügyből sorozat és dokuszéria is készült, és érdemes végignézni egyébként mindkettőt. Michael Peterson író ügyét követi nyomon mindkettő, akinek feleségét, 2001-ben holtan találták otthonuk lépcsőjének alján. Michael azt állította, hogy Kathleen lezuhant a lépcsőn, a nyomozók azonban a sérülései alapján gyilkosságra gyanakodtak, és végül a férjet vádolták meg. A sorozat nemcsak a tárgyalást, hanem az éveken át húzódó, összesen mintegy 16 éves jogi történetet is végigköveti, miközben folyamatosan ott lebeg a kérdés: baleset történt vagy gyilkosság?

Hol nézheted: Netflix

Jeffrey Dahmer: Gyilkos kannibál

A 2019-es true crime dokumentumsorozat Jeffrey Dahmer életét és bűncselekményeit dolgozza fel, különösen arra fókuszálva, hogyan jutott el a problémás gyerekkortól és a bizarr viselkedéstől az első gyilkosságig, majd hogyan vált Amerika egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosává. A sorozat 4 részből áll.

Hol nézheted: október 3-tól szombatonként 22:00-től az AXN Crime-on

Kép
forrás: Jeffrey Dahmer: Gyilkos kannibál

Kettős gyilkosság Dél-Karolinában

Ez a dokuszéria a Murdaugh család történetét dolgozza fel, akik évtizedeken át Dél-Karolina egyik legbefolyásosabb családjának számítottak. Minden akkor kezd igazán szétesni, amikor egy hajóbalesetben meghal a 19 éves Mallory Beach, a hajót pedig a vádak szerint a Murdaugh-szülők fia, Paul vezette. Csakhogy nem sokkal később Pault és édesanyját, Maggie Murdaugh-t is meggyilkolják, az ügy pedig lassan egy sokkal nagyobb történetté nő...

Hol nézheted: Netflix

Túléltem egy sorozatgyilkost 1. és 2. évad

Mit él át az, aki szemtől szemben találkozik egy sorozatgyilkossal – és mégis életben marad? A dokumentumsorozat olyan túlélők történeteit mutatja be, akik Ted Bundyhoz, Jeffrey Dahmerhez, John Wayne Gacyhez vagy más hírhedt gyilkosokhoz kötődő találkozásokról mesélnek. Minden epizód egy új ügyet és egy új túlélőt állít a középpontba, így különösen erős választás azoknak, akiket nemcsak a bűntények, hanem az áldozatok története is érdekel.

Hol nézheted: Október 27-től minden hétköznap 15:00-től az AXN Crime-on

Kép
forrás: Túléltem egy sorozatgyilkost

Megoldatlan rejtélyek

Eltűnések, megoldatlan gyilkosságok és olyan rejtélyek, amelyekre évtizedekkel később sincs biztos válasz: az Unsolved Mysteries minden epizódban egy új ügybe ránt bele. Az egyik epizódban például egy tetőről lezuhant férfi rejtélyes halálát vizsgálják, egy másikban egy fodrásznő eltűnését, de foglalkoztak már Hasfelmetsző Jackkel, egy levágott fej rejtélyével és egy színházban meggyilkolt egyetemista ügyével is. A dokumentumsorozat különlegessége, hogy sok eset ma is nyitott, így nézés közben szinte te is a nyomozás részévé válhatsz.

Hol nézheted: Netflixen

Az igazság mániákusai

Indul az HBO első, Magyarországon gyártott, magyar bűnügyeket feldolgozó true crime dokumentum-sorozata, amely egyedülálló nézőpontból mutatja be az ország legismertebb bűnügyeinek nyomozásait. A nézők egy legendás, veterán nyomozókból álló társaság történetein keresztül ismerhetik meg azokat a szakembereket, akik ezeket az ügyeket a megoldásig üldözték, vagy bizonyos esetekben a mai napig keresik a válaszokat. A sorozat személyes visszaemlékezéseken keresztül tárja fel a nyomozások kulisszatitkait, bepillantást engedve a detektívek gondolkodásmódjába, döntéseibe és munkamódszereibe. Első kézből ismerheted meg azokat a rendkívüli szakmai megoldásokat is, amelyek végül közelebb vitték a nyomozókat az igazsághoz.

Hol nézheted: HBO Max és az HBO csatornán idén ősztől

Igazi amerikai rémálom

A háromrészes dokumentumsorozat Denise Huskins és Aaron Quinn elképesztő ügyét dolgozza fel. 2015-ben egy betörő rátámadt a párra kaliforniai otthonukban, Denise-t pedig elrabolta. Aaron jelentette az esetet a rendőrségen, ám a nyomozók hamar gyanakodni kezdtek rá. Amikor Denise két nappal később előkerült, a hatóságok már azt feltételezték, hogy a pár megrendezte az egész emberrablást. De mi az igazság? A válasz egészen döbbenetes...

Hol nézheted: Netflix

Kép
forrás: Igazi amerikai rémálom

Bűnügyi akták 2.0

Egy apró vércsepp, hajszál vagy alig látható DNS-nyom néha elég ahhoz, hogy évekkel később megoldjanak egy gyilkosságot. A Bűnügyi akták 2.0 epizódonként más valódi bűnügyet mutat be, és azt, hogyan rakják össze a nyomozók és igazságügyi szakértők a legapróbb bizonyítékokból a teljes történetet.

Hol nézheted: október 1-től minden hétköznap 20:00-tól az AXN Crime-on

Az elátkozott: Robert Durst halálos élete

Ez az egyik legismertebb true crime dokumentumsorozat, és Robert Durst amerikai ingatlanörökös történetét követi, akit évtizedeken át több rejtélyes halálesettel is kapcsolatba hoztak. A sorozat azt vizsgálja, hogyan kapcsolódott Durst felesége eltűnéséhez, egy közeli barátja meggyilkolásához és egy texasi szomszéd halálához, miközben hosszú ideig elkerülte a jogi következményeket. A dokusorozat különlegessége, hogy maga Robert Durst is ,egszólal benne, és a készítők olyan új információkhoz jutnak, amelyek végül a valódi nyomozásra is hatással voltak.

Hol nézheted: HBO Max

Kép
forrás: Az elátkozott: Robert Durst halálos élete

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán

Amikor itthon már lassan előkerülnek a pulóverek és a zárt cipők, Máltán még javában tart a nyár. A szigeteken szeptembe...

Promóciók

Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be

Az ősz nemcsak a gardróbfrissítésről szól: szeptember 18-tól az iCentre üzleteiben és webáruházában is elérhetők az Appl...

Promóciók

A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak

A feketekereskedelem jóval több annál, mint hogy valaki a hivatalos értékesítési csatornákat megkerülve jut hozzá egy ár...
Kép
Életmód

Ezek az ártatlan mondatok lebuktatják a férfiakat: rögtön kiderül, mit akarnak igazából tőled

Az ismerkedés elején szinte mindenki a legjobb oldalát próbálja mutatni, mégis vannak mondatok, amelyek többet árulnak el valakiről, mint elsőre gondolnánk.

Kép
Életmód

Te sem tudod, mit kezdj a cottage cheese-zel? Segítünk: ezek a legjobb receptek a TikTok szerint

Pedig ez az alapanyag nagyon hasznos az egészséged szempontjából is.

Kép
Életmód

8 szokás, ami arra utal, hogy társasági magányos farkas vagy

Szeretsz emberek között lenni, könnyen beszélgetsz akár idegenekkel is, mégsem érzed azt, hogy folyamatos társaságra lenne szükséged.

Kép
Divat

Katalin hercegné kedvenc őszi cipőtrendjét mi is azonnal lemásolnánk

Katalin hercegné legújabb szettje újabb bizonyíték arra, hogy a barna velúrcsizma 2026 őszének egyik legsokoldalúbb darabja lehet.

Kép
Szépség

5 Skittles manikűr, ami bebizonyítja, hogy ősszel sem kell lemondanod a színekről

Ha képtelen vagy egyetlen árnyalat mellett letenni a voksodat, jó hírünk van!

Kép
Sztárok

Christina Applegate hónapokig kórházban volt – Most videóban üzent rajongóinak

Hónapokig tartó kórházi kezelés után Christina Applegate végre újra videóban jelentkezett, és egy rövid, mégis nagyon személyes üzenetet küldött azoknak, akik végig mellette álltak.