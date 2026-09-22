10 true crime dokusorozat, ami sokkal durvább, mint bármelyik fikció

Míg a true crime néhány évvel ezelőtt egy rétegműfaj volt, addig az elmúlt években látványosan kinőtte magát az egyik legnépszerűbb tartalomtípussá. És valahol érthető is a rajongás: ezek a történetek egyszerre hátborzongatóak, izgalmasak és sokszor annyira hihetetlenek, hogy nehéz elhinni, hogy amit látunk, az valakivel tényleg megtörtént. Ráadásul a legjobb true crime dokusorozatok nemcsak magát a bűntényt mutatják be, hanem a nyomozást, a bizonyítékokat, a túlélők történeteit és azokat a részleteket is, amelyek végül teljesen új megvilágításba helyezhetnek egy-egy ügyet. Ha te is true crime rajongó lettél, ezt a listát érdemes elmentened, mert ajánlunk pár nagyon jó szériát a témában!

Making a Murderer

Ez az egyik legismertebb true crime dokusorozat, és Steven Avery ügyét követi. A férfi 18 évet töltött börtönben egy szexuális erőszak miatt, amelyről később DNS-bizonyítékok alapján kiderült, hogy nem ő követte el. Szabadulása után pert indított a helyi hatóságok ellen, erre nem sokkal később egy másik nő meggyilkolásával vádolták meg. A dokusorozat az amerikai igazságszolgáltatás egyik legtöbbet vitatott ügyét bontja ki, tele megkérdőjelezhető bizonyítékokkal és váratlan fordulatokkal.

Hol nézheted: Netflix

The Staircase

Ebből az ügyből sorozat és dokuszéria is készült, és érdemes végignézni egyébként mindkettőt. Michael Peterson író ügyét követi nyomon mindkettő, akinek feleségét, 2001-ben holtan találták otthonuk lépcsőjének alján. Michael azt állította, hogy Kathleen lezuhant a lépcsőn, a nyomozók azonban a sérülései alapján gyilkosságra gyanakodtak, és végül a férjet vádolták meg. A sorozat nemcsak a tárgyalást, hanem az éveken át húzódó, összesen mintegy 16 éves jogi történetet is végigköveti, miközben folyamatosan ott lebeg a kérdés: baleset történt vagy gyilkosság?

Hol nézheted: Netflix

Jeffrey Dahmer: Gyilkos kannibál

A 2019-es true crime dokumentumsorozat Jeffrey Dahmer életét és bűncselekményeit dolgozza fel, különösen arra fókuszálva, hogyan jutott el a problémás gyerekkortól és a bizarr viselkedéstől az első gyilkosságig, majd hogyan vált Amerika egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosává. A sorozat 4 részből áll.

Hol nézheted: október 3-tól szombatonként 22:00-től az AXN Crime-on

forrás: Jeffrey Dahmer: Gyilkos kannibál

Kettős gyilkosság Dél-Karolinában

Ez a dokuszéria a Murdaugh család történetét dolgozza fel, akik évtizedeken át Dél-Karolina egyik legbefolyásosabb családjának számítottak. Minden akkor kezd igazán szétesni, amikor egy hajóbalesetben meghal a 19 éves Mallory Beach, a hajót pedig a vádak szerint a Murdaugh-szülők fia, Paul vezette. Csakhogy nem sokkal később Pault és édesanyját, Maggie Murdaugh-t is meggyilkolják, az ügy pedig lassan egy sokkal nagyobb történetté nő...

Hol nézheted: Netflix

Túléltem egy sorozatgyilkost 1. és 2. évad

Mit él át az, aki szemtől szemben találkozik egy sorozatgyilkossal – és mégis életben marad? A dokumentumsorozat olyan túlélők történeteit mutatja be, akik Ted Bundyhoz, Jeffrey Dahmerhez, John Wayne Gacyhez vagy más hírhedt gyilkosokhoz kötődő találkozásokról mesélnek. Minden epizód egy új ügyet és egy új túlélőt állít a középpontba, így különösen erős választás azoknak, akiket nemcsak a bűntények, hanem az áldozatok története is érdekel.

Hol nézheted: Október 27-től minden hétköznap 15:00-től az AXN Crime-on

forrás: Túléltem egy sorozatgyilkost

Megoldatlan rejtélyek

Eltűnések, megoldatlan gyilkosságok és olyan rejtélyek, amelyekre évtizedekkel később sincs biztos válasz: az Unsolved Mysteries minden epizódban egy új ügybe ránt bele. Az egyik epizódban például egy tetőről lezuhant férfi rejtélyes halálát vizsgálják, egy másikban egy fodrásznő eltűnését, de foglalkoztak már Hasfelmetsző Jackkel, egy levágott fej rejtélyével és egy színházban meggyilkolt egyetemista ügyével is. A dokumentumsorozat különlegessége, hogy sok eset ma is nyitott, így nézés közben szinte te is a nyomozás részévé válhatsz.

Hol nézheted: Netflixen

Az igazság mániákusai

Indul az HBO első, Magyarországon gyártott, magyar bűnügyeket feldolgozó true crime dokumentum-sorozata, amely egyedülálló nézőpontból mutatja be az ország legismertebb bűnügyeinek nyomozásait. A nézők egy legendás, veterán nyomozókból álló társaság történetein keresztül ismerhetik meg azokat a szakembereket, akik ezeket az ügyeket a megoldásig üldözték, vagy bizonyos esetekben a mai napig keresik a válaszokat. A sorozat személyes visszaemlékezéseken keresztül tárja fel a nyomozások kulisszatitkait, bepillantást engedve a detektívek gondolkodásmódjába, döntéseibe és munkamódszereibe. Első kézből ismerheted meg azokat a rendkívüli szakmai megoldásokat is, amelyek végül közelebb vitték a nyomozókat az igazsághoz.

Hol nézheted: HBO Max és az HBO csatornán idén ősztől

Igazi amerikai rémálom

A háromrészes dokumentumsorozat Denise Huskins és Aaron Quinn elképesztő ügyét dolgozza fel. 2015-ben egy betörő rátámadt a párra kaliforniai otthonukban, Denise-t pedig elrabolta. Aaron jelentette az esetet a rendőrségen, ám a nyomozók hamar gyanakodni kezdtek rá. Amikor Denise két nappal később előkerült, a hatóságok már azt feltételezték, hogy a pár megrendezte az egész emberrablást. De mi az igazság? A válasz egészen döbbenetes...

Hol nézheted: Netflix

forrás: Igazi amerikai rémálom

Bűnügyi akták 2.0

Egy apró vércsepp, hajszál vagy alig látható DNS-nyom néha elég ahhoz, hogy évekkel később megoldjanak egy gyilkosságot. A Bűnügyi akták 2.0 epizódonként más valódi bűnügyet mutat be, és azt, hogyan rakják össze a nyomozók és igazságügyi szakértők a legapróbb bizonyítékokból a teljes történetet.

Hol nézheted: október 1-től minden hétköznap 20:00-tól az AXN Crime-on

Az elátkozott: Robert Durst halálos élete

Ez az egyik legismertebb true crime dokumentumsorozat, és Robert Durst amerikai ingatlanörökös történetét követi, akit évtizedeken át több rejtélyes halálesettel is kapcsolatba hoztak. A sorozat azt vizsgálja, hogyan kapcsolódott Durst felesége eltűnéséhez, egy közeli barátja meggyilkolásához és egy texasi szomszéd halálához, miközben hosszú ideig elkerülte a jogi következményeket. A dokusorozat különlegessége, hogy maga Robert Durst is ,egszólal benne, és a készítők olyan új információkhoz jutnak, amelyek végül a valódi nyomozásra is hatással voltak.

Hol nézheted: HBO Max

forrás: Az elátkozott: Robert Durst halálos élete