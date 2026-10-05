A legütősebb toplista: íme a Netflix 20 legjobb minisorozata, amit mindenki imád

1. A vezércsel

Ez a sorozat az első helyen szerepel, nem véletlenül! Az árvaházban felnövő Beth Harmonról kiderül, hogy kivételes sakktehetség: hamarosan a férfiak uralta versenyvilág legjobbjait is megszorongatja. Miközben a világhír felé halad, a magánnyal, múltjának sebeivel és a függőségével is meg kell küzdenie. A sorozatban egy sakkjátszma is képes olyan izgalmas lenni, mint egy akciófilm.

2. A Hill-ház szelleme

Mai napig a világ egyik legjobb horrorsorozataként emlegetik, a A Hill-ház szelleme pedig ezen az IMDb listán is bőven dobogós lett. A történet a Crain családot követi, akik gyerekként egy baljós házban éltek, és felnőttként sem tudnak szabadulni az ott átélt borzalmaktól. Amikor egy tragédia újra összehozza őket, a múlt eltemetett titkai is felszínre kerülnek. A sorozat ügyesen váltogatja a múltat és a jelent, miközben a háttérben megbújó szellemek miatt néha még egy ártatlannak tűnő jelenetnél is legszívesebben a párnád mögé bújnál.

3. Testőr

A dobogó harmadik helyét Richard Madden sorozata szerezte meg magának! David Budd háborús veteránként próbál boldogulni a civil életben, amikor egy befolyásos brit politikus testőrévé nevezik ki. Csakhogy a nő éppen azt a politikát képviseli, amelynek következményeit David a saját bőrén tapasztalta meg. Miközben egyre súlyosabb fenyegetések érik a politikust, Davidnek a saját traumáival és a körülötte szövődő hatalmi játszmákkal is meg kell küzdenie.

4. A Central parki ötök

Könnyen lehet, hogy nem is hallottál még erről a Netflixes minisorozatról, pedig majdnem dobogós lett! Öt tinédzser élete egyik napról a másikra rémálommá válik, amikor igazságtalanul megvádolják őket egy New York-i nő megtámadásával. A valós eseményeken alapuló minisorozat megmutatja, hogyan sodorják őket kikényszerített vallomások és előítéletek egy olyan ügy közepébe, amely hosszú évekre elveszi a szabadságukat. Megrázó történet az igazságtalanságról, a családok kitartásáról és az elveszett évekről, amely az utolsó rész után is veled marad.

5. Michael Jordan - Az utolsó bajnokságig

A dokusorozat Michael Jordan és a Chicago Bulls legendás, 1997–98-as szezonjának kulisszái mögé visz, amikor a csapat még egy utolsó bajnoki címért küzdött együtt. Korábban nem látott felvételeken és őszinte interjúkon keresztül mutatja meg, mennyi konfliktus, nyomás és elképesztő elszántság állt a sikerek mögött. Akkor is beszippanthat, ha egyébként nem nézel kosárlabdát: az öltözői feszültségek és Jordan mindenáron győzni akarása önmagukban is izgalmas történetet adnak.

6. Mise éjfélkor

Egy elszigetelt sziget álmos közösségének életét fenekestül felforgatja egy titokzatos pap érkezése. A templom újra megtelik, különös gyógyulások történnek, és a helyiek egyre inkább hinni kezdenek a csodákban. Csakhogy a megmagyarázhatatlan események mögött valami sokkal sötétebb rejtőzik. Lassan építkező, nyomasztó horrorsorozat, amelyben a vak hit legalább olyan félelmetes, mint az éjszakában leselkedő veszély.

7. A Bly-udvarház szelleme

A Hill-i ház szellemének második, különálló évadja, amiben a szereplők is visszatértek, szintén nagyot ment! Egy fiatal amerikai nő nevelőnőként vállal munkát egy angol vidéki kúriában, ahol két árván maradt gyerekre vigyáz. A gyönyörű birtokon azonban különös dolgok történnek, és hamar kiderül, hogy a ház lakóit fájdalmas titkok kötik a múlthoz. A lassan kibontakozó kísértettörténetben a szerelem, a veszteség és az elengedés is fontos szerepet kap: miközben a szellemektől borzongsz, a szereplők sorsa a szívedet is összetörheti.

8. Hihetetlen

Amikor egy fiatal lány feljelentést tesz nemi erőszak miatt, a hatóságok kételkedni kezdenek a történetében, és nyomásukra visszavonja a vallomását. Eközben két nyomozónő hasonló támadások ügyében kezd vizsgálódni, és olyan összefüggésekre bukkan, amelyek mindent megváltoztathatnak. A valós eseményeken alapuló minisorozat megrázóan mutatja meg, milyen következményei lehetnek annak, ha nem hisznek az áldozatnak, és mennyit számít, ha valaki valóban figyel rá.

9. Egy szobalány vallomása

Alex a kislányával együtt menekül el egy bántalmazó kapcsolatból, és takarítói munkát vállal, hogy új életet teremtsen kettőjüknek. Csakhogy a kevés fizetés, a bizonytalan lakhatás és a bürokrácia útvesztői között még a legkisebb előrelépésért is meg kell küzdenie. Margaret Qualley alakítása ötcsillagos!

10. A mániákus

Annie és Owen két idegen, akik egészen más problémák elől menekülve jelentkeznek egy különös gyógyszerkísérletre. A kutatók azt ígérik, hogy a kezelés minden lelki fájdalmukat megszünteti, ám a teszt hamar váratlan fordulatot vesz. A páros bizarr, folyton változó világokban találja magát, ahol új szerepekben kénytelenek szembenézni önmagukkal. Emma Stone és Jonah Hill sorozata egyszerre szürreális, sötéten humoros és meglepően érzelmes utazás.

11. Unorthodox

A tizenkilenc éves Esty maga mögött hagyja szigorú szabályok szerint élő, brooklyni ortodox zsidó közösségét és boldogtalan házasságát, hogy Berlinben kezdjen új életet. Először tapasztalja meg, milyen szabadon dönteni a jövőjéről, ám a múltja hamar utoléri. A személyes visszaemlékezés ihlette minisorozat érzékenyen mesél az önkeresésről és arról, mekkora bátorság kell ahhoz, hogy a saját utadat válaszd.

12. Isten nélkül

Egy kegyetlen bandavezér az őt eláruló fiatal Roy Goode nyomába ered, aki egy félreeső bányászváros közelében talál menedéket. La Belle-ben egy tragédia után szinte csak nők maradtak, akiknek most egy újabb fenyegetéssel kell szembenézniük. A látványos westernben a túlélés, a bosszú és az összetartás kerül középpontba, olyan női szereplőkkel, akik a saját kezükbe veszik a sorsukat.

13. Az örökösnő álarca mögött

Ez az igaz történet hatalmasat futott, és mai napig az egyik legjobb Netflixes minisorozatként emlegetik, okkal! Anna Delvey gazdag német örökösnőként férkőzik be New York elitjébe, luxushotelekben lakik, és egy nagyszabású művészeti klub megnyitását tervezi. Csakhogy a mesés vagyon mögött egyre több a kérdőjel, és egy újságíró elhatározza, hogy kideríti, ki is ő valójában.

14. Ne higgy a szemének!

Sokan úgy vélik, a világ egyik legfordulatosabb sorozata ez, aminek a végét álmaidban sem találnád ki. És milyen igaz! Louise egy egyedülálló anya, aki viszonyba kezd a főnökével, miközben titokban annak feleségével is összebarátkozik. A különös szerelmi háromszögben hamar megszaporodnak a nyugtalanító titkok, Louise pedig egyre kevésbé tudja, kiben bízhat. A pszichológiai thriller fokozatosan egészen szokatlan irányt vesz...

15. Ne szórakozz a macskákkal: Vadászat az internetes gyilkosra

Amikor egy állatkínzást bemutató videó felkerül az internetre, online nyomozók egy csoportja elhatározza, hogy felkutatja az elkövetőt. A felvételek legapróbb részleteiből próbálják összerakni a kilétét, miközben az ügy egyre sötétebb fordulatokat vesz, és végül egy gyilkossághoz vezet. A felkavaró dokusorozat azt is megmutatja, milyen vékony a határ az elszánt igazságkeresés és a veszélyes megszállottság között.

16. Clickbait

Nick Brewer, a látszólag példás családapa eltűnik, majd felbukkan róla egy videó, amelyen egy táblát tart: ha a felvétel eléri az ötmilliós megtekintést, meghal. Miközben a családja kétségbeesetten keresi, egyre több titok kerül felszínre, és mindenki más történetet mesél róla. A fordulatos thrillerben az online látszat és a valóság folyton összekeveredik, te pedig részenként újragondolhatod, kinek hiszel.

17. Az idegen

Harlan Coben sorozatait imádják a nézők, de még mielőtt ennyire bepörögtek volna a vele készült Netflixes szériák, Az idegen volt az, ami felkeltette elsők között a nézők figyelmét. Adam Price élete látszólag tökéletes, amíg egy titokzatos idegen meg nem oszt vele egy súlyos titkot a feleségéről. Amikor Adam számonkéri a nőt, az váratlanul eltűnik, ő pedig kétségbeesetten próbálja kideríteni, mi történt.

18. Drakula

A legendás vámpír története Erdély baljós kastélyából indul, ahol Jonathan Harker hamar ráébred, hogy vendéglátója egészen másra szomjazik, mint egy jó beszélgetésre. Drakula azonban nem éri be azzal, hogy a falak között rettegésben tartsa látogatóit: Anglia felé veszi az irányt. A háromrészes minisorozat véres horrorral, fekete humorral és merész csavarokkal gondolja újra a klasszikust, miközben egy különösen éles eszű apáca méltó ellenfélnek bizonyul a gróf számára.

19. Safe

Tom, az özvegy sebész egy zárt, jómódú lakóparkban neveli két lányát, ahol látszólag minden adott a biztonságos élethez. Amikor azonban a nagyobbik lánya egy buli után eltűnik, kétségbeesett keresésbe kezd, és sorra derülnek ki a szomszédok, a barátok, sőt a saját családja titkai. A Harlan Coben által jegyzett thrillerben a rendezett kertek és a gondosan őrzött kapuk mögött senki sem olyan kiszámítható, mint elsőre hinnéd.

20. A kígyó

A valós eseményeken alapuló minisorozat Charles Sobhraj történetét követi, aki az 1970-es években Délkelet-Ázsiában utazó fiatalokat hálózott be, rabolt ki és gyilkolt meg. Sármos fellépésével és folyton változó személyazonosságaival sokáig elkerülte a lebukást, mígnem egy holland diplomata gyanút fogott, és a nyomába eredt. A feszült krimisorozatban a napfényes tájak és a gondtalannak tűnő utazások mögött végig ott lapul a veszély.

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