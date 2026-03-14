A fél világ Timothée Chalamet ellen fordult: Elbukhatja az első Oscar-díját, mert kritizálta az operát és a balettet?

Dóri
Utoljára frissült: 2026. március 14. 18:10

Forrás: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Timothée Chalamet
A sztár eddig hatalmasat ment a Marty Supreme című filmjében nyújtott alakításával, de könnyen lehet, hogy az aranyszobrocskát a célegyenesben elbukta...

Timothée Chalamet már többször is versenybe szállt az Oscar-díjért, de eddig sajnos egyszer sem vihette haza a rangos aranyszobrocskát – idén azonban akkorát tartolt a díjszezonban a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításával, hogy sokan már borítékolták neki az Oscart is. A gond csak az, hogy a mindössze harmincéves sztár nemrég óriási port kavart egy nyilatkozatával, és sokak szerint ezért bizony el is veszítheti a küzdelmet a legjobb férfi főszereplőnek járó díjért.

Ha lemaradtál volna arról a bizonyos beszélgetéséről az Oscar-díjas Matthew McConaughey-vel, akkor gyorsan összefoglaljuk neked: Timothée, akinek amúgy a nagymamája, az édesanyja és a testvére is balettozott, igencsak beállt a balett, illetve az opera műfajába. Miközben azért harcolna, hogy a mozifilmeket, és úgy általában a mozikat fenntartsák a jövőnek, a balettért vagy az operáért nem tenné meg ugyanezt. „Nem foglalkoznék egyikkel sem, és nem mondanám, hogy tartsuk életben, mert senkit sem érdekelnek már.”

Nos, ezzel rengetegen nem értettek egyet, sőt, számtalan intézmény, balett-táncos, operaénekes, illetve sztár felszólalt Timothée kommentjével szemben, olyan is akadt, aki TIMOTHEE kóddal olcsóbb operajegyeket kínált fel az érdeklődőknek. „Timmy, te is nyugodtan használhatod, ha akarod” – üzenték neki. Na de tényleg elveszítheti emiatt a megjegyzéséért az Oscarért vívott harcot? A válasz pedig az, hogy valószínűleg nem, mivel az Akadémia március 5-én lezárta a szavazást, így a legtöbben jó eséllyel még a botrány kirobbanása előtt adták le a voksukat a kategóriában. De persze nem jelenthetjük ki biztosra, hogy így van…

