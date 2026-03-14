A fél világ Timothée Chalamet ellen fordult: Elbukhatja az első Oscar-díját, mert kritizálta az operát és a balettet?
Forrás: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images
Napi horoszkóp március 14.: a Szüzek jó híreket kapnak, a Skorpiókat komoly felelősség terheli
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
7 sztár, akinek egy rossz szerep derékba törte karrierjét
És ebből többé nem volt visszaút. Az alábbi sztárok már csak kisebb szerepeket tudtak bezsebelni ezután.
7 mindennapi szokás, amiről nem is gondolnánk, de gyorsítja az öregedést
Az öregedést legtöbben az idő múlásához kötjük: a ráncokhoz, az ősz hajszálakhoz vagy a fáradékonyabb napokhoz.
6 dolog, amit csak egy energiavámpír mond: ebből lehet felismerni őket 1 perc alatt
Meglepődnél, kire ismersz rá az alábbi mondatokat olvasva.
Napi horoszkóp március 13.: a Szüzek felvállalhatják a véleményüket, a Nyilasok céltudatosságukkal mutatnak példát
A hét utolsó munkanapján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
Tarol a nők körében A Bridgerton család és az Üvöltő szelek: De miért rajongunk annyira a kosztümös-erotikus love storykért?
Az intim, spicy jelenetekkel teli kosztümös sztorik évek óta egyre több (női) néző szívét hódítják meg a vásznon, és ehhez nem csak a férfi főszereplőknek van köze!
Timothée Chalamet már többször is versenybe szállt az Oscar-díjért, de eddig sajnos egyszer sem vihette haza a rangos aranyszobrocskát – idén azonban akkorát tartolt a díjszezonban a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításával, hogy sokan már borítékolták neki az Oscart is. A gond csak az, hogy a mindössze harmincéves sztár nemrég óriási port kavart egy nyilatkozatával, és sokak szerint ezért bizony el is veszítheti a küzdelmet a legjobb férfi főszereplőnek járó díjért.
Ha lemaradtál volna arról a bizonyos beszélgetéséről az Oscar-díjas Matthew McConaughey-vel, akkor gyorsan összefoglaljuk neked: Timothée, akinek amúgy a nagymamája, az édesanyja és a testvére is balettozott, igencsak beállt a balett, illetve az opera műfajába. Miközben azért harcolna, hogy a mozifilmeket, és úgy általában a mozikat fenntartsák a jövőnek, a balettért vagy az operáért nem tenné meg ugyanezt. „Nem foglalkoznék egyikkel sem, és nem mondanám, hogy tartsuk életben, mert senkit sem érdekelnek már.”
Nos, ezzel rengetegen nem értettek egyet, sőt, számtalan intézmény, balett-táncos, operaénekes, illetve sztár felszólalt Timothée kommentjével szemben, olyan is akadt, aki TIMOTHEE kóddal olcsóbb operajegyeket kínált fel az érdeklődőknek. „Timmy, te is nyugodtan használhatod, ha akarod” – üzenték neki. Na de tényleg elveszítheti emiatt a megjegyzéséért az Oscarért vívott harcot? A válasz pedig az, hogy valószínűleg nem, mivel az Akadémia március 5-én lezárta a szavazást, így a legtöbben jó eséllyel még a botrány kirobbanása előtt adták le a voksukat a kategóriában. De persze nem jelenthetjük ki biztosra, hogy így van…
Ajánlhatunk pár Oscar-jelölt filmet, amit mindenképpen látnod kell?
Így csökkentsd a szem alatti duzzanatot: 4 tanács bőrgyógyászoktól
Egyáltalán nem kell nagy dolgokra gondolni, mégis nagyon jól működnek ezek a tanácsok.
