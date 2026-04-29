9 őrületes titok Az ördög Pradát visel első és második részéről, amit a legnagyobb fanok sem tudtak eddig

20 év telt el azóta, hogy kijött Az ördög Pradát visel című film, ami után fiatal lányok ezrei döntöttek úgy, hogy a divatvilágban szeretnének majd egyszer dolgozni. A film pont attól működött, hogy fantasztikus színészek alakítottak komplex karaktereket, és bár elsőre Miranda Priestly karaktere volt a "gonosz", igazából abszolút nem fekete-fehér karakter - ez a film végére kiderült. Az alkotás sikerét ráadásul az is megdobta, hogy némileg igaz történet, a sztorit ugyanis az igazi Anna Wintour és a Vogue adta: Lauren Weisberger azonos című regényén alapszik, aki korábban Anna Wintour személyi asszisztenseként dolgozott a Vogue-nál. A dolog pikantériája, hogy Anna a megjelenés után nem tudta, ki is volt az a Lauren, és csak "egy az Emilyk közül" címszóval hivatkozott rá.

A film sikere persze 20 év távlatából sem enyhült, így nem csoda, hogy pár éve a készítők a folytatás mellett döntöttek. Bár eleinte Anne Hathaway és Meryl Streep sem voltak biztosak abban, hogy érdemes elővenni a sztorit, végül igent mondtak. És milyen jól tették! Az ördög Pradát visel 2. része még csak most érkezik, de az már most biztos, hogy hatalmas sikereket arat, és világszerte milliók várják izgatottan a premier napját.

Ennek kapcsán össze is szedtünk több fun factet az első és második részről, amit eddig nem is tudtál:

