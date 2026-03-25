20 év után felfedte a titkot: ezért rúgták ki váratlanul a Született feleségekből Jesse Metcalfe-ot

Szinte hihetetlen, de már több mint húsz év eltelt azóta, hogy bemutatták a Született feleségek (Desperate Housewives) sorozatot, ami nézők millióit szegezte a TV képernyő elé – igen, akkor még nem streameltük a kedvenc szériáinkat. Az egyik kedvenc szereplőnk természetesen nem más volt, mint Gabrielle Solis kertésze (és szeretője), John Rowland, akit Jesse Metcalfe keltett életre – de sajnos a második évadban váratlanul és full random eltűnt a Wisteria Lane-ről.

Nos, a színész most, két évtizeddel ezelőtt elárulta ennek az okát: kirúgták őt a sorozatból. „Az első évad után nem igazán tudták, mit kezdjenek a sztorijával” – mesélte el egy interjújában Jesse Metcalfe. „A széria alkotója, Marc Cherry úgy volt vele, hogy ez nem a született kertészekről, hanem a feleségekről szól. Szóval a továbbiakban nem leszek állandó szereplő, viszont időnként vissza fognak hozni.” A következő szezonokban tényleg cameózott párszor, és nem vette a szívére, mert úgy volt vele, hogy ez csak a karrierje kezdete volt, és így is mozisztár lehet.

Imádtuk a sorozatot, de ma már néhány rész elég nevetségesnek tűnik...

Galéria / 10 kép 10 cselekmény a Született feleségekből, ami ma már tényleg nevetségesnek hat Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria