20 év után felfedte a titkot: ezért rúgták ki váratlanul a Született feleségekből Jesse Metcalfe-ot

Bori
Utoljára frissült: 2026. március 25. 12:36

Forrás: Moshe Brakha/Disney General Entertainment Content/Getty Images

Jesse Metcalfe
Szerencsére a színész nem sértődött meg, hogy kiírták a szériából, és így is be tudott futni Hollywoodban.

Szinte hihetetlen, de már több mint húsz év eltelt azóta, hogy bemutatták a Született feleségek (Desperate Housewives) sorozatot, ami nézők millióit szegezte a TV képernyő elé – igen, akkor még nem streameltük a kedvenc szériáinkat. Az egyik kedvenc szereplőnk természetesen nem más volt, mint Gabrielle Solis kertésze (és szeretője), John Rowland, akit Jesse Metcalfe keltett életre – de sajnos a második évadban váratlanul és full random eltűnt a Wisteria Lane-ről.

Nos, a színész most, két évtizeddel ezelőtt elárulta ennek az okát: kirúgták őt a sorozatból. „Az első évad után nem igazán tudták, mit kezdjenek a sztorijával” – mesélte el egy interjújában Jesse Metcalfe. „A széria alkotója, Marc Cherry úgy volt vele, hogy ez nem a született kertészekről, hanem a feleségekről szól. Szóval a továbbiakban nem leszek állandó szereplő, viszont időnként vissza fognak hozni.” A következő szezonokban tényleg cameózott párszor, és nem vette a szívére, mert úgy volt vele, hogy ez csak a karrierje kezdete volt, és így is mozisztár lehet.

