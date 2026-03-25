20 év után felfedte a titkot: ezért rúgták ki váratlanul a Született feleségekből Jesse Metcalfe-ot
Forrás: Moshe Brakha/Disney General Entertainment Content/Getty Images
Napi horoszkóp március 25.: a Kosok túl sok fronton szeretnének megfelelni, az Ikreknek érdemes egy prioritási sorrendet felállítani
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
A csokinyuszi és a locsolóvers már a múlté! Mutatunk 8 elképesztően pajzán húsvéti ajándékot, amit imádni fogtok
A kutatók elárulták, melyik szülőtől örököljük az intelligenciát
Az intelligencia kérdése régóta foglalkoztatja a tudományt és talán még inkább minket, hétköznapi embereket.
Napi horoszkóp március 24.: a Kosok váratlan akadályokba ütköznek, a Bikák fontos elhatározásra jutnak
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Bejelentették, ki lesz A Bridgerton család 5. évadjának főszereplője: alig várjuk a love storyját
„Ne aggódjatok, nyájas olvasók, mert egy bizonyos grófnő újra szerelemre talál…” – ígéri a Netflix a sorozat rajongóinak.
Drew Barrymore magyar édesanyját, Ildikót a világ legrosszabb szülőjének nevezte: ezért volt rossz a kapcsolatuk
Drew Barrymore neve ma már egyet jelent a hollywoodi sikertörténetekkel, a könnyed romantikus filmekkel és egy olyan nő képével, aki látszólag mindent túlélt.
Szinte hihetetlen, de már több mint húsz év eltelt azóta, hogy bemutatták a Született feleségek (Desperate Housewives) sorozatot, ami nézők millióit szegezte a TV képernyő elé – igen, akkor még nem streameltük a kedvenc szériáinkat. Az egyik kedvenc szereplőnk természetesen nem más volt, mint Gabrielle Solis kertésze (és szeretője), John Rowland, akit Jesse Metcalfe keltett életre – de sajnos a második évadban váratlanul és full random eltűnt a Wisteria Lane-ről.
Nos, a színész most, két évtizeddel ezelőtt elárulta ennek az okát: kirúgták őt a sorozatból. „Az első évad után nem igazán tudták, mit kezdjenek a sztorijával” – mesélte el egy interjújában Jesse Metcalfe. „A széria alkotója, Marc Cherry úgy volt vele, hogy ez nem a született kertészekről, hanem a feleségekről szól. Szóval a továbbiakban nem leszek állandó szereplő, viszont időnként vissza fognak hozni.” A következő szezonokban tényleg cameózott párszor, és nem vette a szívére, mert úgy volt vele, hogy ez csak a karrierje kezdete volt, és így is mozisztár lehet.
Imádtuk a sorozatot, de ma már néhány rész elég nevetségesnek tűnik...
Tavaszi lendülettel a zöldebb Magyarországért
A csokinyuszi és a locsolóvers már a múlté! Mutatunk 8 elképesztően pajzán húsvéti ajándékot, amit imádni fogtok
7 nagyon fukar sztár, aki mindenen spórol: borravalót sem szívesen adnak
Nem minden gazdag sztár szórja a pénzt két kézzel – van, aki tudatosan spórol, de van, aki már a borravalót is sajnálja.
7 horrorfilm, aminek a forgatásán ijesztőbb dolgok történtek, mint a filmben
Az alábbi történetek talán még ijesztőbbek, mint maguk a filmek, amiket aztán a moziban láthattunk.
3 csillagjegy, akinek a remény újra beköszönt az életébe március 24-én
Azok, akik felkerültek a listára, mostantól nemet mondanak a negativitásra és végre hinni tudnak abban, hogy pozitív fordulatot vesz a sorsuk.