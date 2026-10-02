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Tudtad? A születési hónapodból még ez is kiderül!
Forrás: Westend61/Getty Images
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A születésünk pillanata meghatároz minket, a személyiségünket, de azt is, hogy mi a küldetésünk a Földön, de akár a lelki társunkról is árulkodhat. Sőt, még arra is hatással lehet, milyen könyveket olvasunk szívesen.
Hiszen mindannyian ösztönösen olyan történetekhez vonzódunk, amelyek minket, az érzéseinket, a gondolatainkat tükrözik, azt, ahogy éljük az életünket: izgalmakat vagy megnyugvást keresünk benne.
Nézzük, a születési hónapod alapján kikapcsolódásra, szórakozásra vágysz-e inkább egy könyvben vagy arra, hogy elgondolkoztasson, kiszakítson a valóságból!
Január: Filozófia
Ha januárban születtél, akkor az élet nagy kérdéseit és az erkölcsi dilemmákat boncolgató könyvek keltik fel az érdeklődésedet, mivel kifejezetten hajlamos vagy az önvizsgálatra és nem félsz szembenézni magaddal. Szeretnéd megérteni, értelmezni az életet, az általad szerzett tapasztalatokat, a filozófiai könyvek pedig új nézőpontot adhatnak ehhez, az önreflexióhoz.
Február: Sci-fi, azaz Science fiction
Februári születésűként a jövőbe tekintesz, és újító a szellemet, ezért is lehet a sci-fi, azaz science fiction a neked való műfaj. A távoli jövőben játszódó történetek, amelyekben fejlett technológiáról és utópisztikus társadalmakról olvashatsz, összhangban vannak a te előrelátó szemléleteddel. Egy jobb jövőről álmodsz, ezért a disztópiákat, új világokat bemutató történetek lehetőséget adnak a saját újító gondolataid, ötleteid felfedezésére is.
Március: Mágikus realizmus
Márciusi születésűként álmodozó a természeted, a képzeleted pedig kifejezetten élénk, tehát a mágikus realizmusban tökéletesen el tudsz merülni: ebben a műfajban a valóság és a mágia összefonódik egymással, márpedig te hihetetlenül vonzódsz ahhoz, ami misztikus. Ezek a történetek tovább táplálják az amúgy is élénk képzeletedet, általuk elmenekülhetsz kicsit egyfajta álomvilágba, ami neked a komfortzónád.
Április: Kalandregény
Áprilisi születésűként szereted a kihívásokat, ezért a kalandregény műfaját konkrétan neked találták ki: könnyedén azonosulsz a saját határaikat feszegető hősökkel, akik veszélyes küldetésekre indulnak és merész tetteket hajtanak végre és a leküzdhetetlennek tűnő nehézségek ellenére is győznek. Téged is a kalandok éltetnek, sosem mondasz nemet az utazásokra, az élményszerzésre, éppen ezért az izgalmas kalandregények olvasása instant adrenalinlöketet ad neked.
Május: Történelmi regény
Ha májusban születtél, fontos számodra az állandóság, hajlamos vagy a nosztalgiázásra, arra, hogy a múlton gondolkozz, ezenkívül kifejezetten romantikus vagy, akinek fontosak a hagyományok. A történelmi regények, a régmúlt korszakok varázsa, a korabeli helyszínek és kultúrák részletgazdag leírása olyan megnyugtató olvasmányélményt teremt neked, aminek nem tudsz ellenállni.
Június: Rejtély és thriller
Ha júniusban születtél, a kíváncsi elmédhez és gyors észjárásodhoz tökéletesen illenek a rejtélyes történetek és a thrillerek. Képes vagy egyszerre több dologra figyelni, és szeretsz aktívan bekapcsolódni az olvasásba, ezért is élvezed annyira, ahogy az ilyen történetekben összeállnak a nyomok és kirajzolódik előtted egy szövevényes rejtély megoldása.
Július: Romantikus regény
Júliusi születésűként a romantikus regényeket ajánlanánk neked, különösen azokat, amelyek hullámvölgyekkel tarkított kapcsolatokról szólnak (mert te magad is gyakran ilyenekben találod magad) és szívből jövő vallomásokat olvashatsz bennünk. Ez azért van, mert elképesztően érzelmes a lelked, akit elvarázsolnak azok a történetek, amiben a főhősök mélyen kapcsolódnak egymáshoz és a szerelmük minden előttük álló akadályt legyőz.
Augusztus: Fantasy
Augusztusi születésűként karizmatikus, merész és magabiztos vagy, éppen annyira, mint a fantasy regényekben szereplő hősök, akik elképesztő kalandokon mennek keresztül a mitikus lényekkel teli birodalmakban. Ők azok a becsületes karakterek, akik megküzdenek a gonosszal, aztán megszerzik a dicsőséget és ez inspirál téged, mert te is szívesen kerülsz a figyelem középpontjába és hiszed, hogy nagy tettekre vagy hivatott az életben.
Szeptember: Lélektani regény
Ha szeptemberben születtél, egyfolytában analizálsz, az elemzésről szó az életed, szóval minden apró részletre alaposan odafigyelsz. A lélektani regényekben mélyre merülhetsz az emberekben, az elméjükben, a lelkükben, abban, mi motiválja őket, mire vágynak, mitől félnek. Kimondottan imádod, ha összetett jellemrajzú szereplők megkérdőjelezik benned azt, amit korábban gondoltál az emberekről, a világról – de akár saját magadról is.
Október: Költészet
Októberi születésűként kifinomult az ízlésed, harmóniára és egyensúlyra törekszel, ezért is szólít meg téged annyira a költészet, azaz a versek ritmusa, az, ahogy a szerzőjük játszik a szavakkal. Nincs számodra tökéletesebb annál, mint hogy rendezett versszakokban olvashatsz arról, ami érdekel: az emberi érzelmekről és úgy általában az életről.
November: Horror
Novemberi születésűként nem félsz felfedezni az emberi elme rejtett, sötét oldalait, bátran szembenézel a félelmeiddel, akár olyan tabutémákkal is, mint a halál. A horrortörténetekben hátborzongató világokkal és emberekkel találkozhatsz, de számodra ezek a rémisztő leckék is fontosak az életben.
December: Népmesék és tündérmesék
Decemberi születésűként a felfedezés iránti vágy éltet téged, az, hogy új kultúrákat ismerhess meg, tanulhass azoktól, akik bölcsebbek nálad – tehát a népmesék és a tündérmesék azok, amik a leginkább teljesítik neked ezt a kívánságodat a bennük olvasható örökérvényű igazságokkal. Ráadásul ezek nemcsak tanulságosak, hanem megnyugtatóak is, így általuk a felfedezéseid örömtelik lesznek.
Ajánlhatunk pár könyvet, amik óriási fordulattal érnek véget?
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