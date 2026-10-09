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Kiakadtak rá a rajongók, Lauren Graham mégis kiáll a Szívek szállodája gyűlölt része mellett
Forrás: RTL Sajtóklub
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Ha nálatok is az őszi bekuckózás része a Szívek szállodája újranézése, akkor már biztosan ti is éppen Stars Hollow-ban jártok megint, és az is könnyen lehet, hogy ti is kevésbé lelkesen vártok egy bizonyos részt a sorozatban. Rory és Lorelai elhúzódó veszekedése ugyanis a hatodik évadban alaposan felborította a korábban megszokott hangulatot. Lauren Graham Lauren Graham Színésznő 11cikk 1galéria 0videó Még több róla azonban most elárulta, miért tartotta indokoltnak ezt a fordulatot.
Amikor megszűntek a közös kávézások…
A konfliktus az ötödik évad végén kezdődött, miután Logan apja, Mitchum Huntzberger azt éreztette Roryval, hogy nincs benne meg az újságírói pályához szükséges tehetség. Rory ettől annyira elbizonytalanodott, hogy úgy döntött, szünetelteti a Yale-en folytatott tanulmányait. Lorelai ezt nem tudta elfogadni, lánya pedig a nagyszüleihez költözött. Az addig szinte elválaszthatatlan páros eltávolodása a hatodik évad első felére is rányomta a bélyegét.
Néha kell a dráma?
A nézői panaszok a Lorelai-t alakító Lauren Graham Lauren Graham Színésznő 11cikk 1galéria 0videó Még több róla hez is eljutottak: sokan nem szerették ezt a történetszálat, és túl hosszúnak érezték a veszekedést. Lauren ugyanakkor úgy gondolja, hogy egy sok évadon át futó sorozatnak szüksége van konfliktusokra. Nem tölthet mindenki minden epizódot békés sétálgatással Stars Hollow-ban, időnként komolyabb drámának is történnie kell. Ebből a szempontból az anya-lánya kapcsolat megingása is érthető alkotói döntés volt.
Érthető döntés, fájó hiány…
A külön töltött idő megmutatta, hogyan boldogul Rory és Lorelai egymás nélkül, de közben éppen a sorozat központi kapcsolata szorult háttérbe. A megszokott közös jelenetek hiányát pedig nehéz volt megszeretni. Azért ez az időszak is adott nekünk egy emlékezetes pillanatot: Jess szembesítette Roryt azzal, mennyire eltávolodott a korábbi céljaitól. Az anya-lánya páros végül kibékült, de Lauren magyarázata aligha teszi minden rajongó kedvencévé ezeket az epizódokat.
Jöhet pár olyan pillanat a sorozatból, ami ma már kifejezetten cikinek számít?
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