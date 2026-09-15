Újranéztük a Szívek szállodáját: felnőttként rájöttünk, hogy Dean egyáltalán nem volt álompasi

Van egy kissé kínos vallomásunk: amikor először láttuk a Szívek szállodáját, simán csatlakoztunk a Team Dean táborhoz. Rory első szerelme szinte még gyerekfejjel figyelmesnek, odaadónak és mesébe illően romantikusnak tűnt.

Tudta, milyen könyvet olvas Rory, mielőtt egyáltalán bemutatkoztak volna egymásnak, remekül kijött Lorelai-jal, és még egy autót is épített neki, de elfogadta azt is, hogy a szerelme nagyszülei nem kedvelik őt. Tizenévesen ennél több bizonyíték talán nem is kellett nekünk arra, hogy Dean igazi álompasi.

Felnőttként újranézve a sorozatot viszont egészen más kép rajzolódik már ki róla a szemünk előtt: ami egykor törődésnek tűnt, az ma már sokszor inkább kontrolláló viselkedésnek hat, a romantikus gesztusok mögött pedig nem egyszer sértődés, féltékenység és érzelmi nyomás húzódott meg.

Dean persze nem a történet egyetlen hibázó szereplője – Rory, Jess és Logan sem voltak mindig ártatlanok –, de Rory első pasijának red flagjei az évek múlásával egyre nehezebben hagyhatók figyelmen kívül.

Bocsi előre is, ha neked most törjük össze a szívedet, de felsoroljuk Dean legnagyobb red flagjeit, amelyeket csak felnőttként veszünk észre!

Nem igazán támogatta Rory ambícióit!

Rory már a történet legelején pontosan tudta, mit akar: a Harvardra készült, újságíró szeretett volna lenni, és rengeteg energiát fektetett a tanulásba. Dean elvileg tisztában volt vele, hogy egy céltudatos, komoly tervekkel rendelkező lányba szeretett bele, a gyakorlatban mégis rendszeresen megsértődött, amikor Rory számára az iskola elsőbbséget élvezett.

Ha a lánynak sok volt a házi feladata, vagy éppen a továbbtanulás miatt stresszelt, Dean gyakran úgy viselkedett, mintha Rory ezzel őt hanyagolná el. Egy közös filmezés vagy egy meccs kihagyása azonnal feszültséget szült közöttük. Ahelyett, hogy büszke lett volna Rory kitartására, sokszor inkább kellemetlenségként kezelte az ambícióit.

Egy támogató partner nem várja el, hogy félretegye vagy megváltoztassa az álmait csak azért, hogy több ideje maradjon a kapcsolatra. Dean látványos jelenetek helyett leginkább szemforgatásokkal, passzív-agresszív megjegyzésekkel és sértődöttséggel jelezte a nemtetszését – ettől azonban a viselkedése még ugyanúgy nyomást helyezett Roryra.

Nem tartotta tiszteletben Rory határait!

A sorozat egyik epizódjában Rory egy estét szeretett volna egyedül tölteni. Nem tervezett semmi különöset: mosni akart, indiai ételt rendelni, és egyszerűen csak élvezni az üres házat az anyja távollétében. Dean azonban megsértődött, amiért a barátnője nélküle szeretne kikapcsolódni, később pedig annak ellenére megjelent nála, hogy Rory világosan elmondta, mire vágyik.

Önmagában azzal semmi baj nincs, ha valakinek szüksége van egy kis egyedüllétre. Ez nem a partner elutasítását jelenti, és nem is bizonyítja, hogy gond van a kapcsolatban. Dean mégis úgy kezelte Rory önállóságát, mintha az veszélyeztetné a köztük lévő köteléket.

Hasonlóan beszédes volt a Donna Reed körüli vita is. Amikor Rory elmondta, hogy elavultnak tartja a sorozat nőkről közvetített képét, Dean feltűnően védekezővé vált. Láthatóan sokkal jobban tetszett neki az a verzió, amikor Rory csinos ruhában vacsorát készített neki. Csakhogy egy egészséges kapcsolatban két embernek nem kell mindenről ugyanazt gondolnia, és egyiküknek sem kell szerepet játszania azért, hogy megfeleljen a másik elképzeléseinek.

Szakított Roryval, mert nem mondta vissza, hogy szereti!

Dean igazán romantikus programot szervezett a három hónapos évfordulójukra, a meghitt pillanat azonban gyorsan rémálommá változott. Amikor kimondta Rorynak, hogy szereti, a lány nem tudta azonnal viszonozni a vallomást. Nem azért, mert semmit sem érzett iránta, hanem mert mindössze tizenhat éves volt, ez volt az első komoly kapcsolata, és időre lett volna szüksége ahhoz, hogy megértse a saját érzéseit.

Dean azonban nem türelemmel reagált. Megsértődött, dühös lett, majd szakított Roryval, amiért nem azt a választ kapta tőle, amelyre számított. Egyetlen pillanat alatt sikerült egy szép gesztust érzelmi ultimátummá változtatnia.

Márpedig a szerelem nem egy vizsga, amelyen adott időn belül kötelező megadni a helyes választ. Rory nem tartozott neki egy „én is szeretlek”-kel csak azért, mert Dean már készen állt kimondani. Felnőttként visszanézve különösen kellemetlen látni, mennyi nyomást helyezett egy tapasztalatlan, bizonytalan tinédzserre – majd még őt büntette meg azért, mert őszinte volt vele.

forrás: Szívek szállodája Deant fiatalként álompasinak láttuk, ma már két lábon járó red flagnek!

Egyetlen este alatt tizennégyszer hívta fel!

Amikor a először láttuk a sorozatot, Dean tizennégy telefonhívását talán még úgy lehetett értelmezni, hogy egyszerűen csak nagyon hiányzik neki Rory. Ma már inkább azt kérdeznénk: Mégis miért gondolta, hogy a barátnőjének minden pillanatban elérhetőnek kell lennie számára?

Rorynak iskolába járt, voltak barátai, saját programjai és egy rakás könyve, amelyet szeretett volna elolvasni – és az anyjával is sok időt töltött. Dean azonban egyre inkább korlátlan hozzáférést várt a lány idejéhez és figyelméhez. Ha Rory nem válaszolt rögtön, abból könnyen probléma lett, mintha folyamatosan bizonyítania kellett volna, hogy továbbra is fontos neki a kapcsolatuk.

A tizennégy hívás ráadásul akkor történt, amikor Dean már érezte, hogy Jess megjelenése megváltoztatott valamit közöttük. Az elveszítésétől való félelme érthető volt, de az állandó ellenőrzés és kapaszkodás éppen az ellenkező hatást érte el: még távolabb lökte magától Roryt.

Teljesen eluralkodott rajta a féltékenység!

Rory kétségtelenül nem kezelte jól a Jess-szel kialakult helyzetet. Miközben még Deannel járt, egyre erősebb érzelmeket táplált Jess iránt, és sokáig saját magával, illetve a barátjával sem volt őszinte. Dean bizonytalansága tehát nem teljesen a semmiből jött – a féltékenysége azonban jóval Jess érkezése előtt elkezdődött.

Már Tristant is fenyegetésnek tekintette, és verekedésbe keveredett vele azért, mert a fiú érdeklődött Rory iránt. Amikor pedig Jess Stars Hollow-ba költözött, Rory már amiatt is aggódott, hogyan reagál majd Dean, ha meglátja őket beszélgetni. A lánynak folyamatosan mérlegelnie kellett a szavait és a tetteit, nehogy újabb jelenetet robbantson ki.

A féltékenység emberi érzés, de nem jogosít fel senkit arra, hogy a párján vezesse le a bizonytalanságát. Dean lényegében Rory feladatává tette, hogy állandóan megnyugtassa, kerülje a konfliktust, és újra meg újra bizonyítsa az ártatlanságát. Ez pedig már messze nem az a szenvedélyes szerelem, amelynek kamaszként talán láttuk.

Minden Rory számára fontos program miatt panaszkodott!

Dean becsületére legyen mondva, többnyire elment Roryval azokra az eseményekre, amelyek sokat jelentettek a lánynak. Részt vett a péntek esti vacsorán, elkísérte a Chilton téli báljára, ott volt a bemutatkozó bálján, és még a Luke-kal és Lorelai-jal szervezett dupla randira is igent mondott.

A probléma inkább az volt, hogy közben rendszeresen mindenki tudtára adta, mennyire nincs kedve az egészhez. Testben ott volt, de a rosszkedvével és a panaszkodásával gondoskodott róla, hogy Rory kellemetlenül érezze magát azért, mert egyáltalán megkérte valamire.

Egy párkapcsolat természetes része, hogy időnként olyan programokon is részt veszünk, amelyek önmagukban nem hoznak lázba bennünket. Nem azért, mert kötelező, hanem mert fontos annak, akit szeretünk. Dean viszont gyakran szívességként kezelte ezeket az alkalmakat, amelyekért később viszonzást várt.

Lindsay férjeként mutatta meg a legrosszabb oldalát!

Deannek akkor talán még lehetett mentségeket keresni és találni a viselkedésére akkor, mikor Roryval járt, hiszen mindketten nagyon fiatalok voltak, és fogalmuk sem volt arról, hogyan működik egy egészséges párkapcsolat. A Lindsayvel kötött házassága alatt azonban már sokkal súlyosabb döntéseket hozott.

Úgy vette feleségül Lindsayt, hogy közben nyilvánvalóan nem lépett túl Roryn. Már a legénybúcsúján is egyértelmű volt, hogy még mindig az exe jár a fejében, ennek ellenére belevágott a házasságba. Amikor pedig kiderült, hogy a közös élet nem csupa romantika és boldogság, nem beszélte meg őszintén a problémáit a feleségével.

Ehelyett viszonyt kezdett Roryval, akinek azt állította, hogy Lindsayvel gyakorlatilag már véget ért a kapcsolatuk. Ez nem volt igaz. Miután lefeküdt Roryval, hazament a feleségéhez, és rajta vezette le a saját frusztrációját. Rory is hibázott azzal, hogy belement egy kapcsolatba egy házas férfival, Dean azonban bármikor lezárhatta volna tisztességesen a házasságát, mielőtt újra közeledni kezdett az exéhez. Ehelyett mindkét nőt megtévesztette, Lindsayt pedig különösen megalázó helyzetbe hozta.

Most már értjük, miért nem kellett volna Rorynak Deant választania! Nem nehéz megérteni, miért rajongtunk érte annak idején. Helyes volt, figyelmes, rajongott Roryért, és látszólag bármit megtett volna érte. Fiatalon ez könnyen tűnhet a nagybetűs romantikának. Felnőttként azonban már látjuk, hogyan csúszott át a figyelme birtoklási vágyba, a ragaszkodása ellenőrzésbe, a bizonytalansága pedig olyan problémává, amelyet folyamatosan Rorynak kellett megoldania. Ez persze nem jelenti azt, hogy Jess vagy Logan tökéletes választás lett volna, ráadásul Rory sem mindig viselkedett korrekten. Dean red flagjei mégis különösen érdekesek, mert őt sokáig a biztonságos, megbízható első szerelemként mutatta be a sorozat. Lehet, hogy Rory életében valóban különleges helyet foglalt el, de az ideális első pasi címét már felnőtt fejjel biztosan nem ítélnénk oda neki.

Van még pár baki, amit csak felnőttfejjel vettünk észre a sorozatban!

Galéria / 5 kép 5 hiba, ami eddig SOHA nem tűnt fel nekünk a Szívek szállodája sztorijában, pedig óriási bakik Megnézem a galériát

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