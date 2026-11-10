Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Kult

20 fellépő, akivel már biztosan együtt bulizhatsz a Sziget Fesztiválon 2027-ben

#sziget
#fesztivál
#Sziget fesztivál
#bejelentés
#fellépő
#2027
#lineup
Barna Borbála
Mutasd a cikkeit
Kult
Utoljára frissült: 2026. november 10. 10:33

Forrás: Sziget Fesztivál

Sziget Fesztivál
A nap cikke

Íme a TOP10 legkülönlegesebb kutyafajta: magyar is van a listán

Nem véletlen, hogy ezek a fajták helyet kaptak a listán!

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Divat

7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés

Eleged van abból, hogy minden reggel a szekrény előtt állsz tanácstalanul? Mutatunk hét sokoldalú ruhadarabot, amelyekke...

Divat

Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül

Attól, hogy egy ruhadarab meghódította a közösségi médiát, még nem biztos, hogy a gardróbodban is beválik. Mutatjuk, hog...

Életmód

Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!

Tojásleves, tökfőzelék, vadas sertésragu: van olyan étel, amelynek már a nevétől is kiráz a hideg és újra az iskolai ebé...

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek

Ha pörög a napod, jól jön egy snack, ami nemcsak finom, hanem tudatosan passzol az életmódodhoz is. A Good Calories megú...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...
Advertisement

Promóciók

JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak

A JOY-napok idején az Allee Bevásárlóközpont nemcsak kihagyhatatlan kedvezményekkel, hanem izgalmas programokkal is vár....
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 9.: a Szüzeknek érdemes pozitívabban gondolkodniuk, a Vízöntőknek ajánlott lejjebb bontaniuk a korlátaikat

A csillagok a hét első napjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

Fiúk, jó, ha tudjátok! 4 parfüm, aminek minden nő őrülne

Ha idén egy igazán különleges ajándékkal szeretnéd meglepni a párodat, ez a 6 női parfüm tökéletes inspiráció lehet a karácsonyi vásárláshoz.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 10.: a Kosokra komoly döntés vár, a Skorpiók napját apró botlás határozza meg

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

Viszlát, kék! EZ a szín hódítja meg a farmerek világát

Ha eddig azt hitted, hogy a kék farmernél nincs sokoldalúbb alapdarab, akkor ideje megismerkedned az ősz legstílusosabb alternatívájával.

Olvasd el!

Heti horoszkóp november 9-15.: a Szüzek komoly projektet kapnak a nyakukba, a Nyilasok vitába keverednek valakivel

Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!

Facebook
Twitter
Pinterest
Mi már tudjuk, mit kérsz karácsonyra: igen, egy Sziget-bérletet, hogy élőben is hallhasd a legnagyobb kedvenceidet!

Bár a következő fesztiválszezonra sajnos még sokat kell várni, a 2027 nyarán fellépők névsorára viszont már nem! A szervezők ugyanis mostantól hétről hétre meglephetnek minket egy-egy újabb előadóval a lineupjukról: most például a Sziget Fesztivál első sztárvendégeit jelentették be!

A Sziget Fesztivál 2027-ben is visszatér! Augusztus 10-14 között várunk. Lineup? Játékok? Promóciók? Akciók? A türelem rózsát terem… És még több infót első kézből, ha feliratkozol a hírlevelünkre.

Úgyhogy most már BIZTOS, hogy augusztus 10-14 között olyan előadókkal bulizhatunk együtt a szabadság szigetén, mint például Lola Young, a Fontaines D.C., a Katseye, a Sofi Tukker, az IDLES, a Nothing But Thieves, David Beckham fia, Cruz Beckham és zenekara, a The Breakers, továbbá Liam Gallagher gyermeke, Gene Gallagher a Villanelle csapattal, a Royel Otis, a Bicep, Gogol Bordello, Kelis, Chris Stassy, Tove Lo, Genesis Osuwu, a Florence Road, Brina Knauss, Kevin de Vries és Quest.

„A 2027-es line-up első csomagjával szerettük volna megmutatni, hogy a fesztivál megőrzi azt a műfaji sokszínűséget, amely a védjegyévé vált – a hiphoptól és az R&B-től kezdve az underground elektronikán át a gypsy-punkig. A most bejelentett nevek közt egyértelműen a kortárs stadionrock, a nyers post-punk és a karizmatikus pop/soul-hangzás kerül előtérbe, amit a gitárenergia és az élő zenei élmény határoz meg”

- emelte ki a Sziget booking menedzsere, Csiszár Virág.

Ha az első fellépők bejelentése után máris BIZTOSAN tudod, hogy jövőre is a Szigeten a helyed, akkor IDE kattintva tudod beszerezni a bérleted a fesztiválra!

Ajánlunk neked pár könyvet, amelyekkel könnyedén átvészeled a hideg téli hónapokat, míg vissza nem tér a szabadtéri koncert-, és a fesztiválszezon!

Galéria / 6 kép

Pénteki olvasóklub: 6 könyv, amit el kell olvasnod, ha szenvedélyesen szeretsz koncertekre és fesztiválokra járni

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Divat

7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés

Eleged van abból, hogy minden reggel a szekrény előtt állsz tanácstalanul? Mutatunk hét sokoldalú ruhadarabot, amelyekke...

Divat

Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül

Attól, hogy egy ruhadarab meghódította a közösségi médiát, még nem biztos, hogy a gardróbodban is beválik. Mutatjuk, hog...

Életmód

Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!

Tojásleves, tökfőzelék, vadas sertésragu: van olyan étel, amelynek már a nevétől is kiráz a hideg és újra az iskolai ebé...

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek

Ha pörög a napod, jól jön egy snack, ami nemcsak finom, hanem tudatosan passzol az életmódodhoz is. A Good Calories megú...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...

Promóciók

JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak

A JOY-napok idején az Allee Bevásárlóközpont nemcsak kihagyhatatlan kedvezményekkel, hanem izgalmas programokkal is vár....
Kép
Divat

Befutott a tél legmenőbb mintája, de erre senki sem számított

A bájos Bambi-minta már a divatrajongókat is meghódította, és úgy tűnik, idén télen mindenhol szembejön majd velünk.

Kép
Divat

Pulcsiszezon ON! Mutatjuk a tél legmenőbb kötött darabjait

A norvég mintás pulcsik idén elhozzák a skandináv stílus lazaságát.

Kép
Sztárok

„Mintha a kanapéból szedték volna össze”: szétszedik Kim Kardashian adventi kalendáriumát, a márka már reagált is

Alig pár nap alatt annyi negatív értékelés érkezett, hogy inkább mindenkinek visszaadják a pénzt.

Kép
Divat

Sporty chic: a trend, ami végleg összemossa az elegancia és a kényelem határait

A divat egyik legizgalmasabb fordulata, hogy ma már nem kell választanunk a kényelem és a stílus között. A sportos darabok kiléptek az edzőtermek világából, és a hétköznapi öltözködés meghatározó szereplőivé váltak. A sporty chic trend pedig bebizonyítja, hogy egy karakteres sneaker néha többet ad egy outfithez, mint bármilyen más kiegészítő.

Kép
Életmód

Így változtatja meg az egyes csillagjegyek életét a Skorpió újhold novemberben

November 9 után mindenki megérzi a változást!

Kép
Életmód

7 ok, ami miatt szinte rögtön elkapod a betegségeket az őszi-téli szezonban - Így előzd meg végre

A hideg reggelek, a rövidebb nappalok és a fűtött lakások időszaka alaposan átalakítja a mindennapjainkat.