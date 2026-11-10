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20 fellépő, akivel már biztosan együtt bulizhatsz a Sziget Fesztiválon 2027-ben
Forrás: Sziget Fesztivál
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Bár a következő fesztiválszezonra sajnos még sokat kell várni, a 2027 nyarán fellépők névsorára viszont már nem! A szervezők ugyanis mostantól hétről hétre meglephetnek minket egy-egy újabb előadóval a lineupjukról: most például a Sziget Fesztivál első sztárvendégeit jelentették be!
A Sziget Fesztivál 2027-ben is visszatér! Augusztus 10-14 között várunk. Lineup? Játékok? Promóciók? Akciók? A türelem rózsát terem… És még több infót első kézből, ha feliratkozol a hírlevelünkre.
Úgyhogy most már BIZTOS, hogy augusztus 10-14 között olyan előadókkal bulizhatunk együtt a szabadság szigetén, mint például Lola Young, a Fontaines D.C., a Katseye, a Sofi Tukker, az IDLES, a Nothing But Thieves, David Beckham fia, Cruz Beckham és zenekara, a The Breakers, továbbá Liam Gallagher gyermeke, Gene Gallagher a Villanelle csapattal, a Royel Otis, a Bicep, Gogol Bordello, Kelis, Chris Stassy, Tove Lo, Genesis Osuwu, a Florence Road, Brina Knauss, Kevin de Vries és Quest.
„A 2027-es line-up első csomagjával szerettük volna megmutatni, hogy a fesztivál megőrzi azt a műfaji sokszínűséget, amely a védjegyévé vált – a hiphoptól és az R&B-től kezdve az underground elektronikán át a gypsy-punkig. A most bejelentett nevek közt egyértelműen a kortárs stadionrock, a nyers post-punk és a karizmatikus pop/soul-hangzás kerül előtérbe, amit a gitárenergia és az élő zenei élmény határoz meg”- emelte ki a Sziget booking menedzsere, Csiszár Virág.
Ha az első fellépők bejelentése után máris BIZTOSAN tudod, hogy jövőre is a Szigeten a helyed, akkor IDE kattintva tudod beszerezni a bérleted a fesztiválra!
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