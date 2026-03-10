Életmód
Egyre több sorozat és film hasonlít Hamupipőke meséjére: Miért rajongunk azokért a sztorikért, ahol a pénz, a származás áll a párok útjába?
Forrás: Photo by LIAM DANIEL/NETFLIX - © 2025 Netflix, Inc.
3 csillagjegy, aki március 9-én végre lezár egy borzasztóan nehéz időszakot
Néhány csillagjegy óriási ajándékot kap az égeiktől tavasz elején, mert új fejezetet nyithatnak az életükben és búcsút inthetnek a nehézségeknek.
Napi horoszkóp március 9.: a Mérlegeknek különleges élményben lehet részük, a Bakoknak érdemes egy kis pihenést beiktatniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
A születési dátumodból kiderül, ki voltál előző életedben
Előfordult már, hogy egy hely, egy illat vagy egy pillanat furcsán ismerősnek tűnt, mintha már átélted volna korábban?
A keresztneved rezgése megmutatja a sorsodat
A numerológia hívei szerint a neveknek saját energiájuk van, amely hatással lehet a személyiségünkre és az életünk alakulására. Mutatjuk, hogyan számolhatod ki a keresztneved rezgésszámát.
10 apokaliptikus sorozat, amitől átértékeled az életed
Mindegyik más megközelítésből mutatja be azt, mi történik, ha nem az emberek irányítják a Földet.
Napi horoszkóp március 10.: a Rákok határozottan kiállnak az álláspontjuk mellett, a Mérlegeknek hatalmas elismerésben lehet részük
A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!
Talán beszélhetünk a nevedben is, ha azt mondjuk, két dolgot vártunk nagyon év elején: A Bridgerton család negyedik évadját, illetve az Üvöltő szelek legújabb adaptációját Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével: Na és mi a közös mindkettőben? Gondolj csak bele, a szerelmeseket mindegyik sztoriban a származásuk választja el egymástól!
Benedict Bridgerton (Luke Thompson) és Sophie Baek (Yerin Ha) nem kaptak volna áldást a házasságukra a királynétól és a társaságtól, ha nem derült volna ki, hogy a lány tulajdonképpen rendelkezik hozománnyal az apja révén, aki nemesember volt, de Cathy sem akart hozzámenni Heathcliffhez, hiába szerette – mert mellette nélkülöznie kellett volna.
A Netflixes sikerszéria tehát lemásolta a Hamupipőke-sztoriját – ami azért ma már erősen megkérdőjelezhető feministaként, hiszen nem arra vágyunk, hogy egy pasi megmentsen minket, például az anyagi helyzetünket.Persze A Bridgerton családban igyekeztek ezen kicsit javítani, modernizálni a történetet...
Sophie nem akart a szerelme szeretője lenni, meg akarta őrizni az önállóságát, ennek ellenére tagadhatatlan, hogy újra a reneszánszukat élik azok a love storyk, ahol a happy end útjában nem családi viszály, egy harmadik fél, vagy bármiféle félreértés áll, hanem a pénzügyek, a származás, az osztálybeli különbségek.
Ezt látjuk a Disney+ platformján streamelhető Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette szériában is: az alkotók azért erőteljesen céloznak rá, hogy még Carolyn Bessette (Sarah Pigeon) barátai és családja is meglepődtek azon, hogyan köthetett ki a nő a „modern herceg” John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly) oldalán.
Hiába nem érdekli Carolynt vagy Sophie-t a pénz, a státusz, végsősoron mégis egy férfi által lesznek a társaság (el)ismert tagjai és Hamupipőkéhez hasonló átalakuláson megy keresztül az életük. És igen, ismerjük be, azért időről időre irigylésre méltóan telnek a napjaik a párjuk oldalán, az ő életvitelükkel.
De ugyanez a sztori az Oscar-díjas Anora filmben, ahol a szexmunkás Anit (Mikey Madison) feleségül veszi egy unatkozó gazdag orosz srác, a Többesélyes szerelem filmben, ahol Dakota Johnson azért szakít az exével, mert hiába szereti őt, de mindig küszködik az anyagiakkal, és kapcsolatba kezd valakivel, akiért nem rajong, viszont jómódban él.
De a The Housemaid – A téboly otthona thrillerben a börtönből szabadult Millie-t (Sydney Sweeney) élete is akkor fordul nagyot, mikor viszonyba kezd a főnökével, Andrew-val (Brandon Sklenar). Igen, az utóbbi sztorik nem happy enddel értek véget, ettől függetlenül egy kicsit mindegyikük belekóstolt abba a bizonyos Hamupipőke-álomba.
Nem véletlen, hogy a TikTokon trendel a „swag gap” kifejezés, amivel hivatalosan a stílusbeli különbségekre utalnak, de az öltözködés nyilván kódolt üzenet, célzás az osztálybeli különbségekre, mert az outfitünk erről is árulkodik. Vagy megvan még a „looking for a man in finance” trend is, ugye?
És tudod miért olyan népszerűek ma ezek a Hamupipőke újramesélések? Azért, mert a kutatások szerint a Z generáció tagjainak az ismerkedéskor fontos szempont az másik fél stabil anyagi helyzete, státusza, fontosabb, mint a fizikai vonzalom. Ez első hallásra antifeministának tűnhet, de valójában érthető!
Elképesztően megemelkedtek a megélhetési költségek az utóbbi években, egyedülállóként szinte lehetetlen küldetés például lakást venni és továbbra sem nagyon beszélhetünk egyező bérezésről, előrelépési lehetőségekről a nők és férfiak között.
Csoda-e akkor, ha néha elgondolkozunk azon, mi lenne, ha támaszkodhatnánk valakire a kiadásainkat illetően? Még akkor is, ha amúgy eszünkben sincs feladni a karrierünket, mert nem akarunk egy másik embertől függővé válni…
Jöhet pár film, ami viszont visszaadja a hited a szerelemben?
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
