Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Kult

Egyre több sorozat és film hasonlít Hamupipőke meséjére: Miért rajongunk azokért a sztorikért, ahol a pénz, a származás áll a párok útjába?

#Szerelem
#Párkapcsolat
#Galéria
#Hamupipőke
#a bridgerton család
#anyagi helyzet
#Üvöltő szelek
#osztálybeli különbség
Dóri
Kult
Utoljára frissült: 2026. március 10. 12:44

Forrás: Photo by LIAM DANIEL/NETFLIX - © 2025 Netflix, Inc.

A Bridgerton család
A nap cikke

3 csillagjegy, aki március 9-én végre lezár egy borzasztóan nehéz időszakot

Néhány csillagjegy óriási ajándékot kap az égeiktől tavasz elején, mert új fejezetet nyithatnak az életükben és búcsút inthetnek a nehézségeknek.

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Fedezd fel a nyár illatát a „the ritual of seshen” kollekcióval – a rituals legújabb limitált kollekciójával

A Nílus szépségtitkai

Promóciók

Három nagyszabású jótékonysági programmal készül az MVM Budapest Comic Con 2026

Az MVM Budapest Comic Con szervezői örömmel jelentik be, hogy a 2026. március 21–22-én, a Hungexpo Budapest Kongresszusi...
Olvasd el!

Napi horoszkóp március 9.: a Mérlegeknek különleges élményben lehet részük, a Bakoknak érdemes egy kis pihenést beiktatniuk

A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

A születési dátumodból kiderül, ki voltál előző életedben

Előfordult már, hogy egy hely, egy illat vagy egy pillanat furcsán ismerősnek tűnt, mintha már átélted volna korábban?

Olvasd el!

A keresztneved rezgése megmutatja a sorsodat

A numerológia hívei szerint a neveknek saját energiájuk van, amely hatással lehet a személyiségünkre és az életünk alakulására. Mutatjuk, hogyan számolhatod ki a keresztneved rezgésszámát.

Olvasd el!

10 apokaliptikus sorozat, amitől átértékeled az életed

Mindegyik más megközelítésből mutatja be azt, mi történik, ha nem az emberek irányítják a Földet.

Olvasd el!

Napi horoszkóp március 10.: a Rákok határozottan kiállnak az álláspontjuk mellett, a Mérlegeknek hatalmas elismerésben lehet részük

A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!

Facebook
Twitter
Pinterest
Imádjuk A Bridgerton család negyedik évadját, a Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, ahol az egyik félnek a másik által luxusélete lesz. Akkor mégsem vagyunk feministák?

Talán beszélhetünk a nevedben is, ha azt mondjuk, két dolgot vártunk nagyon év elején: A Bridgerton család negyedik évadját, illetve az Üvöltő szelek legújabb adaptációját Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével: Na és mi a közös mindkettőben? Gondolj csak bele, a szerelmeseket mindegyik sztoriban a származásuk választja el egymástól!

Benedict Bridgerton (Luke Thompson) és Sophie Baek (Yerin Ha) nem kaptak volna áldást a házasságukra a királynétól és a társaságtól, ha nem derült volna ki, hogy a lány tulajdonképpen rendelkezik hozománnyal az apja révén, aki nemesember volt, de Cathy sem akart hozzámenni Heathcliffhez, hiába szerette – mert mellette nélkülöznie kellett volna.

A Netflixes sikerszéria tehát lemásolta a Hamupipőke-sztoriját – ami azért ma már erősen megkérdőjelezhető feministaként, hiszen nem arra vágyunk, hogy egy pasi megmentsen minket, például az anyagi helyzetünket.Persze A Bridgerton családban igyekeztek ezen kicsit javítani, modernizálni a történetet...

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Kritizálják az Üvöltő szelek filmet, mert eltér a könyvtől: De vajon tényleg muszáj mindenben követnie a regényt?

Sophie nem akart a szerelme szeretője lenni, meg akarta őrizni az önállóságát, ennek ellenére tagadhatatlan, hogy újra a reneszánszukat élik azok a love storyk, ahol a happy end útjában nem családi viszály, egy harmadik fél, vagy bármiféle félreértés áll, hanem a pénzügyek, a származás, az osztálybeli különbségek.

Ezt látjuk a Disney+ platformján streamelhető Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette szériában is: az alkotók azért erőteljesen céloznak rá, hogy még Carolyn Bessette (Sarah Pigeon) barátai és családja is meglepődtek azon, hogyan köthetett ki a nő a „modern herceg” John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly) oldalán.

Hiába nem érdekli Carolynt vagy Sophie-t a pénz, a státusz, végsősoron mégis egy férfi által lesznek a társaság (el)ismert tagjai és Hamupipőkéhez hasonló átalakuláson megy keresztül az életük. És igen, ismerjük be, azért időről időre irigylésre méltóan telnek a napjaik a párjuk oldalán, az ő életvitelükkel.

Kép

De ugyanez a sztori az Oscar-díjas Anora filmben, ahol a szexmunkás Anit (Mikey Madison) feleségül veszi egy unatkozó gazdag orosz srác, a Többesélyes szerelem filmben, ahol Dakota Johnson azért szakít az exével, mert hiába szereti őt, de mindig küszködik az anyagiakkal, és kapcsolatba kezd valakivel, akiért nem rajong, viszont jómódban él.

De a The Housemaid – A téboly otthona thrillerben a börtönből szabadult Millie-t (Sydney Sweeney) élete is akkor fordul nagyot, mikor viszonyba kezd a főnökével, Andrew-val (Brandon Sklenar). Igen, az utóbbi sztorik nem happy enddel értek véget, ettől függetlenül egy kicsit mindegyikük belekóstolt abba a bizonyos Hamupipőke-álomba.

Nem véletlen, hogy a TikTokon trendel a „swag gap” kifejezés, amivel hivatalosan a stílusbeli különbségekre utalnak, de az öltözködés nyilván kódolt üzenet, célzás az osztálybeli különbségekre, mert az outfitünk erről is árulkodik. Vagy megvan még a „looking for a man in finance” trend is, ugye?

És tudod miért olyan népszerűek ma ezek a Hamupipőke újramesélések? Azért, mert a kutatások szerint a Z generáció tagjainak az ismerkedéskor fontos szempont az másik fél stabil anyagi helyzete, státusza, fontosabb, mint a fizikai vonzalom. Ez első hallásra antifeministának tűnhet, de valójában érthető!

Elképesztően megemelkedtek a megélhetési költségek az utóbbi években, egyedülállóként szinte lehetetlen küldetés például lakást venni és továbbra sem nagyon beszélhetünk egyező bérezésről, előrelépési lehetőségekről a nők és férfiak között.

Csoda-e akkor, ha néha elgondolkozunk azon, mi lenne, ha támaszkodhatnánk valakire a kiadásainkat illetően? Még akkor is, ha amúgy eszünkben sincs feladni a karrierünket, mert nem akarunk egy másik embertől függővé válni…

Jöhet pár film, ami viszont visszaadja a hited a szerelemben?

Galéria / 7 kép

7 Netflixes romantikus film, ami után újra hinni fogsz a szerelemben

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Forrás

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Fedezd fel a nyár illatát a „the ritual of seshen” kollekcióval – a rituals legújabb limitált kollekciójával

A Nílus szépségtitkai

Promóciók

Három nagyszabású jótékonysági programmal készül az MVM Budapest Comic Con 2026

Az MVM Budapest Comic Con szervezői örömmel jelentik be, hogy a 2026. március 21–22-én, a Hungexpo Budapest Kongresszusi...
Kép
Életmód

Napi horoszkóp március 10.: a Rákok határozottan kiállnak az álláspontjuk mellett, a Mérlegeknek hatalmas elismerésben lehet részük

A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!

Kép
Életmód

8 rémtörténet az Odaátból, aminek tényleg van valóságalapja - A sorozat, ami egy generációt tett horrorfanná

És mi már nem is érjük be akármilyen rémisztgetős sztorival!

Kép
Sztárok

7 alkalom, amikor egy sztár olyan tragikusan hunyt el, hogy a mai napig nem tudtuk feldolgozni

A halál minden esetben fájdalmas veszteség.

Kép
Életmód

A születési dátumodból kiderül, ki voltál előző életedben

Előfordult már, hogy egy hely, egy illat vagy egy pillanat furcsán ismerősnek tűnt, mintha már átélted volna korábban?

Kép
Életmód

3 csillagjegy, aki március 9-én végre lezár egy borzasztóan nehéz időszakot

Néhány csillagjegy óriási ajándékot kap az égeiktől tavasz elején, mert új fejezetet nyithatnak az életükben és búcsút inthetnek a nehézségeknek.

Kép
Szépség

Ez a 4 legjobb kézkrém, ha a szél neked sem kíméli a kezed

Könnyen újra hidratáltá és puhává varázsolhatod a kezeid, csak egy jó termékre van szükséged hozzá.