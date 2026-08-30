A horrorfanok hónapja lesz szeptember! Nem hiszed el, mi minden érkezik most

Mindjárt belépünk az őszbe, és nem titok, hogy ez bizony a horrorok és thrillerek fő szezonja. Bár ilyenkor még bőven van hátra pár hét a hivatalos spooky seasonig, a streaming platformok és forgalmazók kicsit sem pihennek. Sőt, az elkövetkező pár hétben RENGETEG izgalmas sorozat és film érkezik, melyek bizony minden horrorfant a képernyő elé szegeznek majd. Mi most összegyűjtöttünk ezek közül mindjárt 12-őt, amit mindenképp érdemes megnézned. Melyiket várod legjobban?

Horror és thriller filmek, amelyek szeptemberben érkeznek:

The Whisper Man

Bár ez már megérkezett a Netflixre, és még nincs szeptember, egyszerűen nem tudtuk kihagyni a listánkból. Kezdjük ott, hogy olyan nagy nevek szerepelnek benne, mint Robert De Niro, Michelle Monaghan és Adam Scott, ráadásul a "ködös kisváros, ahol gyilkosságok történnek" vibe-ot hozza. A sztori szerint egy apa és fia Featherbankbe költöznek, ahol nem sokkal később eltűnik egy gyerek. Hamar kiderül, hogy az eset kísértetiesen hasonlít egy régi sorozatgyilkos módszerére, aki az áldozataihoz előbb az ablakon keresztül suttogott.

- Hol és mikor? Augusztus 28-tól a Netflixen.

Tériszony

Nem klasszikus horror, de muszáj volt feltennünk a listára, mert NAGYON PARA, és közben végig a kanapé karfájába kapaszkodsz majd. A Tériszony a 2022-es Zuhanás (Fall) folytatása. Jax a testvére halálát próbálja feldolgozni, amikor annak barátnőjével nekivágnak egy veszélyes thaiföldi mászásnak. Egy sziklaomlás után azonban egy keskeny pallón rekednek közel 900 méteres magasságban, ahonnan nincs egyszerű menekülési útvonal. Innentől az időjárással, az éhséggel, a félelemmel és persze a brutális tériszonnyal is meg kell küzdeniük.

- Hol és mikor? Szeptember 3-tól a mozikban.

A kaptár

A Resident Evil világát biztosan ismered még Mila Jovovich filmjeiből, de ez most egészen más lesz. És sokkal ijesztőbb! A főszereplő Bryan, egy orvosi futár, akinek egy téli éjszakán lerobban az autója, ezért segítséget kér egy út menti házban. Csakhogy telefon helyett egyre durvább rémálomba csöppen, és hamarosan már csak az számít, hogyan élje túl az éjszakát. Zach Cregger, a Barbár és a Fegyverek rendezője készítette, így elég erős horrorra lehet számítani.

- Hol és mikor? Szeptember 17-től a mozikban.

Az éjszaka szülötte

Saga és férje, Jon – akit egyébként Rupert Grint alakít – egy eldugott finnországi házba költöznek, abban bízva, hogy ott kezdhetnek új életet. Amikor megszületik kisfiuk, a nő egyre biztosabb benne, hogy valami nagyon nincs rendben a babával, miközben mindenki más próbálja meggyőzni arról, hogy csak kimerült és túlaggódja a helyzetet. A házasságuk lassan szétesik, Saga pedig egyre közelebb kerül az újszülöttel kapcsolatos hátborzongató igazsághoz...

- Hol és mikor? Szeptember 17-től a mozikban.

Remény

Egy eldugott dél-koreai kikötővárosban különös pusztítás nyomaira bukkannak, majd hamar kiderül, hogy nem ember és nem is hétköznapi ragadozó áll a háttérben, hanem ismeretlen lények. A helyi rendőrök és vadászok megpróbálják kideríteni, honnan érkeztek és mit akarnak, de hamar ők maguk válnak üldözötté. Michael Fassbender, Alicia Vikander, Hoyeon és Taylor Russell is szerepel benne.

- Hol és mikor? Szeptember 10-től a mozikban.

Victorian Psycho

A viktoriánus Angliában járunk, ahol egy különc nevelőnő, Winifred érkezik egy távoli, gótikus kúriába. Már az első pillanattól kezdve van benne valami nyugtalanító, aztán a ház körül egyre furcsább és véresebb dolgok történnek, így lassan mindenki azt kezdi gyanítani, hogy talán nem is az ártatlan nevelőnő az, akinek mutatja magát. Maika Monroe játssza a főszerepet, mellette Thomasin McKenzie, Ruth Wilson és Jason Isaacs is feltűnik. A film inkább sötét, véres, fekete humorú gótikus horror, mint klasszikus szellemhistória.

- Hol és mikor? Szeptember 25-től a mozikban.

Horror és thriller sorozatok, amik szeptemberben érkeznek:

Szörnyeteg: A Lizzie Borden-sztori

A Szörnyeteg antológiasorozat 4. évada ezúttal Lizzie Borden 1892-es ügyét dolgozza fel, akit apja és mostohaanyja baltás meggyilkolásával vádoltak. A sorozat nemcsak magára a brutális bűntényre koncentrál, hanem arra is, milyen közegben élt Lizzie, milyen kapcsolat fűzte a családhoz és a szolgálólányukhoz, és hogyan vált az egész ügyből Amerika egyik leghírhedtebb bűnügyi legendája. Lizziet Ella Beatty alakítja, mellette Charlie Hunnam, Rebecca Hall és Sarah Paulson is szerepelnek.

- Hol és mikor? Szeptember 17-től a Netflixen.

A vér városa

A sorozat egy disztópikus Berlinben játszódik, ahol a klímaváltozás, a korrupció és a bűnözés teljesen szétzilálta a várost. A gazdagok egy klimatizált kupola alatt élnek, mindenki más pedig próbál túlélni odakint. Két, gyerekkorukban elszakított testvér, Bea és Phoebe újra találkozik, és rájönnek, hogy a város szervezett bűnözését valójában vámpírok irányítják, akik politikai hatalomátvételre készülnek. A nyolcrészes sorozat egyszerre vámpírhorror, thriller és disztópia.

- Hol és mikor? Szeptember 16-tól a Disney+-on (ráadásul az összes epizód egyszerre érkezik).

My Sad Dead

A négyrészes horror-minisorozat középpontjában Ema, egy 60 éves orvos áll, aki látja és hallja a halottakat, de egész életében próbált úgy tenni, mintha ez az egész nem az ő problémája lenne. A helyzet akkor borul fel, amikor megérkezik hozzá unokahúga, Julie, aki ugyanezzel a képességgel rendelkezik – csak nála sokkal intenzívebben és kiszámíthatatlanabbul működik. A családi találkozásból hamar természetfeletti rémálom lesz, amely lassan az egész környéket magával rántja.

- Hol és mikor? Szeptember 24-től a Netflixen (előzetes még nincs hozzá).

Balaraw: Blood Island

A fülöp-szigeteki horror főszereplője Sabina, aki évekkel édesanyja rejtélyes eltűnése után egy titokzatos nyomot követve eljut egy feltérképezetlen szigetre. Ott azonban nemcsak az anyja múltjáról kezd egyre többet megtudni, hanem a saját családjának sötét titkai is felszínre kerülnek. A sorozat folk horroros, misztikus és természetfeletti elemekkel dolgozik, úgyhogy inkább nyomasztó, baljós hangulatra lehet számítani, mint klasszikus jumpscare-ekre.

- Hol és mikor? Szeptember 24-től a Netflixen.

American Horror Story – 13. évad

Folytatódik az imádott sorozat, ráadásul az idei évad különlegessége, hogy rengeteg régi AHS-kedvenc visszatér. A pontos sztorit egyelőre nagyon titkolják, de az FX azt ígéri, hogy az évad több korábbi ikonikus AHS-világhoz és karakterhez is visszanyúlhat – a teaser alapján boszorkányos, természetfeletti vonalra is érdemes készülni.

- Hol és mikor? Szeptember 24-től az FX-en és a Hulun az USA-ban; itthon várhatóan a Disney+-on.

Possession

A természetfeletti thriller főszereplője Claudia, egy sikeres ügyvéd, aki Jamaicára utazik, hogy rendezzen egy örökségi vitát. Az ügy azonban hamar sokkal személyesebbé válik, amikor kiderül, hogy a vita középpontjában álló régi ültetvényház ugyanaz a hely, amely már régóta visszatér a rémálmaiban. Ahogy egyre mélyebbre ás a ház és a család múltjában, régi borzalmak és nagyon is valós természetfeletti jelenségek kezdenek összemosódni.

- Hol és mikor? Szeptember 25-től a SkyShowtime-on.

És íme még néhány horrorfilm és sorozat-cím, ami bár Magyarországon a premier idején még nem lesz elérhető, érdemes azért szemmel tartani őket: The Room Below,

Dark Hollow,

Onslaught,

Don’t Move,

Never After Dark

The Creep Tapes – 3. évad.