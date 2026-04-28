Exkluzív premier: a Supergirl új előzetesét nálunk láthatod először!

Forrás: Courtesy of Warner Bros. Pictures
Napi horoszkóp április 28.: a Rákok egy meg nem oldott ügynek próbálnak pontot tenni a végére, a Mérlegeknek több önbizalomra van szükségük
A mai nap is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a keddi horoszkópodra szánni!
Ezek a kiegészítők hódítanak 2026 tavaszán: így hordd őket sikkesen
Ezt a 7 drogériás terméket most mindenki felvásárolja - nem véletlenül!
Ezek a legjobb újdonságok most a boltok polcain.
Kitálalt az Eufória sztárja: ezért szállt ki a sorozatból
A Kat Hernandez alakító Barbie Ferreira a show második évadja után úgy döntött, nemet mond a folytatásra, és most azt is elárulta, miért!
"De ez így nem jó, újszülött babám van!" - Híres nők, akik szülés után RÖGTÖN visszatértek dolgozni
Az alábbi hírességek között van, aki pár nap után már vissza is ment dolgozni. Nem azért, mert szeretett volna, hanem mert úgy érezte, muszáj volt.
"Ha szerintem nem találkozunk, én már nem hiszem, hogy élnék" - Nagy Zsolt és Oltai Kata megható őszinteséggel vallottak házasságukról
A VIASAT3 műsorában, A felszín alatt legújabb részében Nagy Zsolt és Oltai Kata ültek le beszélgetni Bibók Bea pszichológussal, és megható őszinteséggel meséltek életükről.
Mivel már 2026-ot írunk, TÉNYLEG itt az ideje a nemek közötti egyenlőségnek az élet minden területén – akár a filmvásznon is! A szuperhős mozikban például eddig azért – lássuk be – a férfiak domináltak, pedig ki mondta, hogy egy nő nem mentheti meg a világát? Nos, június 25-én fordul is a kocka!
Végre debütál ugyanis a szélesvásznon a Supergirl című film a Szirének vagy a Sárkányok Háza sorozatokból már jól ismert Milly Alcock (és oké, nem hagyhatjuk ki, Jason Momoa) főszereplésével és a DC Studios új korszakának legújabb darabjához készült új, magyar szinkronos előzetest nálunk láthatod először!
A sztoriról természetesen nem akarunk neked sokat spoilerezni, de azzal nem árulunk el nagy titkot, ha eláruljuk, hogy a történet kezdetén Kara Zor-El, azaz Supergirl (Milly Alcock) otthonához közel egy galaktikus mércével is kegyetlen ellenség egészen váratlanul lesújt, ezért a főhősnő összekovácsol egy csapatot, hogy először igazságot és bosszút álljon – mindegy, milyen sorrendben.
A Supergirl biztosan hatalmasat megy majd a mozikban, de addig is, ajánlhatunk pár filmet, ami óriási siker lett az elmúlt években?
4 dolog, amit megváltoztat egy nőben az anyaság - És erre senki sem számít előtte
8 sztár, aki elárulta a legcikibb dolgot, amit szexjelenet forgatása közben megélt
Az intim jelenetek forgatása néha meglehetősen kínos annak ellenére, hogy szakemberek segítenek a koreográfia elsajátításában.
4 tavaszi szett a napsütéses napokra
Ha valami könnyed, de mégis divatos szettet szeretnél, tavaszra, akkor ezekkel nem tudsz mellé lőni.
Ez az oka annak, hogy Erzsébet királynő és Fülöp herceg szinte sosem érintették meg egymást a nyilvánosság előtt
Máshogy mutatták ki az egymás iránt érzett szeretetet.