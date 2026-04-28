Exkluzív premier: a Supergirl új előzetesét nálunk láthatod először!

Mivel már 2026-ot írunk, TÉNYLEG itt az ideje a nemek közötti egyenlőségnek az élet minden területén – akár a filmvásznon is! A szuperhős mozikban például eddig azért – lássuk be – a férfiak domináltak, pedig ki mondta, hogy egy nő nem mentheti meg a világát? Nos, június 25-én fordul is a kocka!

Végre debütál ugyanis a szélesvásznon a Supergirl című film a Szirének vagy a Sárkányok Háza sorozatokból már jól ismert Milly Alcock (és oké, nem hagyhatjuk ki, Jason Momoa) főszereplésével és a DC Studios új korszakának legújabb darabjához készült új, magyar szinkronos előzetest nálunk láthatod először!

forrás: InterCom A Supergirl június 25-én érkezik meg a hazai mozikba az InterCom forgalmazásában!

A sztoriról természetesen nem akarunk neked sokat spoilerezni, de azzal nem árulunk el nagy titkot, ha eláruljuk, hogy a történet kezdetén Kara Zor-El, azaz Supergirl (Milly Alcock) otthonához közel egy galaktikus mércével is kegyetlen ellenség egészen váratlanul lesújt, ezért a főhősnő összekovácsol egy csapatot, hogy először igazságot és bosszút álljon – mindegy, milyen sorrendben.

A Supergirl biztosan hatalmasat megy majd a mozikban, de addig is, ajánlhatunk pár filmet, ami óriási siker lett az elmúlt években?

