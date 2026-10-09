5 Stephen King adaptáció, amit maga az író kifejezetten utált

Az október a horrorok hónapja is lehetne. Jön a halloweeni időszak, sokan ijesztővé varázsolják a lakás dekorációját, közben pedig sorra érkeznek a streaming platformokra és a mozikba is a legújabb alkotások. Ha már témánál vagyunk, jó tudnod: az elkövetkező hetekben NAGYON izgalmas filmekre és sorozatokra készülhetünk ám!

Ilyenkor pedig Stephen King is főszerepet kap sokaknál. Az író, akit a horror királyának is neveznek, ugyanis nagyon jól tudja, hogyan ragadja meg az olvasó figyelmét karaktereivel, történetével és kísérteties atmoszférájával. Nem véletlen, hogy élete során már rengeteg művét adaptálták képernyőre. De ezek sikere már egészen eltérő volt. Akadt olyan, amit maga Stephen King is imádott (sőt, az egyik változtatás annyira tetszett neki, hogy bánta, nem neki jutott eszébe), de bőven voltak olyanok is, amiket sem ő, sem a nézők nem szerettek. Most utánajártunk, melyek azok a filmes vagy sorozatos verziók, amiket a horror királya ki nem állhat. Van köztük olyan is, aminél külön kérte, hogy töröljék ki mindenhonnan a nevét, mert a végeredményhez nem hajlandó még ennyit sem adni.

A tűzgyújtó

Bár nem ez King legjobb alkotása, azért messze nem is a legrosszabb. A sztori egy 8 éves kislányról szól, aki különleges képességgel rendelkezik, és akár az egész világot lángba tudná borítani. A gyermeket az FBI és a CIA is magának akarja, élve vagy holtan, ezért az édesapa mindent elkövet, hogy megmentse lányát.

1984-ben készült el az első filmes verzió, Drew Barrymore volt a gyerekszínész benne. Az író pedig ki nem állhatta a végeredményt! Két évvel később egy interjúban „az egyik legrosszabb adaptációnak” nevezte, „annak ellenére, hogy a története nagyon közel áll az eredetihez”. Ugyanebben az interjúban „ízetlennek” is titulálta, „mint a menzai krumplipüré”. A főszereplő David Keith-et és Martin Sheent még élesebb kritikával illette.

Egy kis érdekesség: 2022-ben Zac Efron főszereplésével is készült egy változat, azt már imádta az író!

forrás: Tűzgyújtó c. film

Éjszakai műszak

Az író könyve valójában egy novellagyűjtemény, amiben több rövidebb, ijesztő történet kap szerepet. Ebben található meg a Graveyard Shift (magyarul szintén Éjszakai műszaknak fordították), ami egy különálló történet. Egy régi textilüzemben játszódik, ahol Hallt és néhány munkatársát azzal bízzák meg, hogy éjszakánként kitakarítsák az épület patkányoktól hemzsegő pincéjét. Ahogy egyre mélyebbre jutnak, egy elzárt, alsóbb pinceszintre bukkannak, ahol már különös, eltorzult patkányok élnek. A kezdetben kellemetlen takarítás így életveszélyes helyzetté válik.

Ezt az egy novellát filmesítették meg 1990-ben. Amikor később az írót arról kérdezték, szerinte melyik a legrosszabb adaptáció a regényeiből, ezt választotta akkoriban. Röviden úgy jellemezte, hogy „csak egy gyorsan összedobott, hatásvadász film”.

forrás: Éjszakai műszak c. film

Ragyogás

Ahogy a King műveiből készült első adaptációnak, a Carrie-nek, úgy a Ragyogásnak is lelkes rajongótábora van. Stanley Kubrick filmjéért azonban maga King egyáltalán nem rajong, és ezt nem is rejti véka alá! A történet főszereplője Jack Torrance, egy író, aki téli gondnoki állást vállal a hegyek között álló, a szezonra bezáró Panoráma Szállóban. Feleségével és kisfiukkal költözik az épületbe, ahol teljesen elszigetelődnek a külvilágtól. Danny különleges képessége, a „ragyogás” révén érzékeli a hotelben rejtőző természetfeletti erőket. A szálló sötét múltja és baljós jelenléte közben egyre erősebben hat Jackre, aki fokozatosan a saját családja ellen fordul.

És mi nem tetszett Kingnek Kubrick mesterművében? „Bosszantó, eltorzult és csalódást keltő filmnek” nevezte. Bár Jack Nicholson alakítása ikonikus, Kingnek nem nyerte el a tetszését, ahogyan a főszereplőt bemutatták: „Jack Torrance karakterének ebben a filmben nincs íve. Egyáltalán nincs. Amikor először meglátjuk Jack Nicholsont Ullman úr irodájában… már akkor tudjuk, hogy teljesen elment az esze.” És valóban, míg a regényben a karakter fokozatosan alakul át, veszti el a kapcsolatot a realitással, addig a filmben igazából Jack már az első percben para.

forrás: Ragyogás c. film

Maximális túlhajtás

Érdekesség, hogy ez volt az egyetlen Stephen King regény, aminek filmes változatát maga az író rendezte. És ennek ellenére is utálta. A sztori szerint a Föld áthalad egy üstökös csóváján, és a gépek váratlanul életre kelnek, majd az emberek ellen fordulnak. A történet középpontjában egy országúti kamionos pihenőben rekedt társaság áll: az épületet önállóan mozgó, gyilkos kamionok veszik körül, a bent lévők pedig kétségbeesetten próbálnak kijutni és túlélni.

King annyira rossznak tartja a filmet, hogy az évek során többször is bocsánatot kért miatta a főszereplő Emilio Esteveztől. Az író azt is elismerte, hogy nem igazán tudta, hogyan kell filmet rendezni, és a végeredmény minden lett, csak jó nem.

forrás: Maximális túlhajtás c. film

A fűnyíró ember

Az eredeti történetben Harold Parkette felbérel egy férfit, hogy nyírja le a kertjében a füvet, de hamar kiderül, hogy egészen bizarr szolgáltatást kapott: a fűnyíró magától dolgozik, a férfi pedig meztelenül, négykézláb követi, és megeszi a levágott füvet. A különös, kecskeszerű lény Pán, az ókori görög isten szolgája. Amikor Harold megpróbálja értesíteni a rendőrséget, a lény és a fűnyíró megölik, áldozatként Pánnak.

Az 1992-es film ehelyett egy virtuális valósággal kapcsolatos sci-fi horrort mesél el. Egy tudós a fűnyírással foglalkozó Jobe értelmi képességeit próbálja fejleszteni technológiai kísérletekkel. Jobe azonban emberfeletti képességekre tesz szert, és egyre veszélyesebbé válik. Vagyis az eredeti novella központi történetét teljesen lecserélték, bár néhány részletet, köztük egy fűnyírós gyilkosságot átemeltek belőle. Ennek ellenére úgy reklámozták, hogy ez Stephen King regényének filmes verziója, ami érthető módon nem tetszett az írónak. Ezért pert indított, a bírósági iratokban pedig egyébként az is szerepel, hogy a film látványvilágát sem szerette, és nevét sem akarta adni ehhez az egészhez.

forrás: A fűnyíró ember c. film

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