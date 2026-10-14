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Az új Carrie-sorozat alaposan átírta Stephen King történetét: így változtatták meg a könyv sztoriját
Forrás: Photo by Robert Falconer/Robert Falconer/Prime - © Courtesy of TIFF
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Van néhány horrorjelenet, amit akkor is azonnal felismerünk, ha magát a filmet sosem láttuk: a vérrel leöntött, báli ruhás Carrie képe biztosan közéjük tartozik. Stephen King 1974-ben kiadott első regényéből több feldolgozás is készült, most pedig nyolcrészes sorozatként tért vissza a történet a Prime Videóra. Az új változat mögött Mike Flanagan áll, akinek többek között A Hill-ház szellemét és a Mise éjfélkort is köszönhetjük, szóval az érzelmileg is megterhelő horror terepe egyáltalán nem idegen számára.
Az alaphelyzet ismerős: Carrie White egy elszigetelten nevelt kamaszlány, akinek az életét vallásos, bántalmazó édesanyja és kegyetlen iskolatársai keserítik meg. Csakhogy Carrie képes az elméjével tárgyakat mozgatni, és amikor a megaláztatások végül elviselhetetlenné válnak, ennek pusztító következményei lesznek. A sorozat azonban jóval többet változtat a történeten annál, mint hogy okostelefont ad a szereplők kezébe.
Figyelem, a cikkünk ettől a ponttól fogva spoilereket tartalmaz, szóval csak akkor olvass tovább, ha nem zavar, hogy leleplezünk pár fordulatot!
Carrie ezúttal tényleg új lány az iskolában
A könyvben Carrie gyerekkora óta iskolába jár, vagyis a többiek már hosszú évek óta céltáblának használják. Mire megismerjük, a kínos helyzetek és a folyamatos bántás régóta hozzátartoznak a mindennapjaihoz. A sorozat egészen más kiindulópontot választ: Carrie korábban otthon tanult, és csak az édesapja halála után kerül be a középiskolai közegbe.
Ez a változtatás a személyiségére is hatással van. Az új Carrie még kíváncsian közeledik a többiekhez, szeretne barátokat szerezni, és nincs igazán felkészülve arra, milyen kegyetlen fogadtatás várhat rá. Így különösen fájdalmas nézni, ahogy a kapcsolódás iránti lelkesedése újra meg újra megaláztatásba ütközik: számára az iskola kezdetben egy addig ismeretlen világ ígéretét jelenti.
A megalázás már az Instagramon is folytatódik
A regény története 1979-ben játszódik, a sorozat viszont mai környezetbe helyezi Carrie életét. Az öltözőben történő megszégyenítés így már nem marad az ott lévők között: a telefonoknak és a közösségi médiának köszönhetően sokkal nagyobb közönség elé kerülhet. Chris egy névtelen Instagram-fiókot is felhasznál arra, hogy Carrie-t és más diákokat támadjon.
Sue magánélete szintén célponttá válik: a sorozatban felvétel készül róla, amikor terhességi tesztet vásárol, a videó pedig kikerül a gúnyolódó oldalra. A terhességtől való félelem a könyvben is jelen van, de más időzítéssel és szereppel. A modernizálás így a történet működését is megváltoztatja, hiszen a bántás az iskola falain túl is követi a szereplőket.
Többet látunk azokból is, akik körülveszik
Nyolc epizódban több idő jut arra, hogy megismerjük Carrie környezetét, és a sorozat él is ezzel a lehetőséggel. Chris és Sue otthoni élete, a tanárok története és a szülők viselkedése egyaránt nagyobb hangsúlyt kap. Ettől a szereplők döntései összetettebbnek látszanak, még akkor is, ha a háttér megismerése nem teszi kevésbé kegyetlenné azt, amit Carrie-vel művelnek.
Margaret, Carrie édesanyja is árnyaltabb figura lett. A sorozat többet mutat abból, hogyan formálta őt a félelem és a kontroll, miközben a lánya iránti szeretete továbbra is összekeveredik a bántalmazással. Carrie mellett ugyanakkor támogató kapcsolatok is megjelennek: Stella, a szomszéd lány titokban könyveket kölcsönöz neki, és később is segíti. Ez az apró kapaszkodó különösen sokat jelent egy olyan életben, ahol még az olvasás szabadsága sem magától értetődő.
Ami újításnak tűnik, néha éppen a könyvhöz visz közelebb
Ha elsősorban az 1976-os filmből ismered Carrie-t, a sorozat dokumentumfilmes megoldásai elsőre meglephetnek. A regény azonban újságcikkekkel, vallomásokkal és más fiktív dokumentumokkal szakítja meg az elbeszélést, így már menet közben érzékelteti a közelgő katasztrófa súlyát. A sorozat segélyhívásokkal, túlélőkkel készített interjúkkal és narrációval idézi meg ezt a szerkezetet.
A különleges képességű nők gondolata sem teljesen új: a regény már felveti, hogy Carrie adottságai örökölhetők, és másokban is megjelenhetnek. A sorozat viszont ezt jóval tovább építi. Adelaide körül különféle képességekkel rendelkező nők csoportja működik, Carrie pedig összebarátkozik Emaline-nal, aki képes a tudatát a testétől távolra kivetíteni. A „ragyogás” említése ráadásul Stephen King más történetei, különösen A ragyogás felé is kikacsint.
A báli tragédia is más megvilágításba kerül
A disznóvérrel elkövetett kegyetlen tréfa megmaradt, de a pusztításban ezúttal Carrie mellett másnak is szerepe van. Emaline beavatkozása alapvetően átformálja a jelenetet, és bonyolultabbá teszi azt a kérdést, hogy pontosan ki miért felelős. Carrie részvétele továbbra is fontos, csakhogy a tragédia már nem kizárólag az ő megaláztatásából és elszabaduló indulatából következik.
Margaret halála szintén jelentősen eltér a regénytől. A könyvben Carrie az erejével leállítja az édesanyja szívét, miután Margaret megkéseli őt. A sorozat megtartja a halál módjának alapötletét, de Adelaide-re bízza a tettet, aki Carrie hollétéről faggatja Margaretet. Az is kiderül, hogy Carrie édesanyjának saját, korábban elfojtott képességei vannak.
A legnagyobb különbség a befejezésben vár
Stephen King regényében Carrie meghal, a sorozat azonban egészen más jövőt hagy nyitva előtte. Emaline segítségével életben marad, és a két lány autóval elhagyja Chamberlaint. A finálé így a végleges lezárás helyett új kérdéseket vet fel: Hová mennek, mit akar valójában Emaline, és milyen szándékkal keresik őket a többi különleges képességű nő?
Carrie túlélése önmagában nem példa nélküli, hiszen a 2002-es tévéfilm is eltért a regény tragikus végkifejletétől. Az új sorozat mégis hangsúlyosan egy lehetséges következő történet felé mutat. Ez egyelőre lehetőség, nem megerősített folytatás: a nyitott befejezésből még nem következik biztos második évad.
Ajánlhatunk még pár elképesztően idegtépő horrorfilmet és sorozatot?
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