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Öt horrorregény azoknak, akik a romantikus fantasy után valami igazán sötétre vágynak
Forrás: Deagreez/Getty Images
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Kivégezted a romantikus fantasy-sorozatok MINDEN kötetét is, szóval most egy időre elég volt a végzetes vonzalomból és a veszélyesen jóképű főhősökből? Egy sötét horrorregény könnyen visszahozhatja azt a bizonyos csak még egy fejezetet érzést – csak éppen egészen más okból fogsz ragaszkodni az égve hagyott olvasólámpához.
A borzongáshoz ráadásul nem feltétlenül kell sorozatgyilkos vagy kísértet: egy túlságosan összetartó baráti társaság vagy egy kényelmetlenül ismerős társadalmi elvárás is tökéletes kiindulópont lehet a rettegéshez és a rád váró rémálmokhoz – mert sajnos az utóbbiakat jó eséllyel nem úszhatod meg. Mi szóltunk!
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Mona Awad: Nyuszika
Samantha egy elit egyetem kreatívírás-képzésének ösztöndíjas hallgatója, és egyáltalán nem találja a helyét dúsgazdag csoporttársai között. Különösen taszítja az a négy lány, akik állandóan egymás nyakában lógnak, és következetesen Nyuszikának szólítják egymást. A társaság túl édes, túl zárt, túl tökéletesnek látszik ahhoz, hogy Samantha bármi közöset akarjon velük. Aztán meghívót kap az egyik összejövetelükre, és a kívülállás helyét lassan átveszi a valahová tartozás mámorító érzése.
Csakhogy a lányok világa egyre nyugtalanítóbb, az alkotói műhelyeik pedig egészen másféle teremtést jelentenek, mint amire egy egyetemi kurzuson számítanál. Samantha fokozatosan elhanyagolja a legjobb barátnőjét és a tanulmányait, miközben egyre nehezebben különíti el a valóságot a képzelettől. A Nyuszika szürreális, fekete humorú rémálom a beilleszkedési vágyról, a női barátságokról és az alkotásról. Akkor válaszd, ha a bájos felszín alatt megbújó borzalmak érdekelnek, és szereted, amikor olvasás közben folyton újra kell gondolnod, mi történik valójában.
Silvia Moreno-Garcia: Mexican Gothic – Mexikói rémtörténet
Noemí Taboada otthonosabban mozog a bálok és koktélpartik világában, mint egy világtól elzárt, komor házban. Amikor azonban nyugtalanító levelet kap az unokatestvérétől, félreteszi a társasági életét, és Magaslakba utazik. A rokona mérgezésről, szellemekről és fenyegető végzetről ír, Noemí pedig szeretné kideríteni, mi áll a kétségbeesett sorok mögött. A ház lakói viszont korántsem lelkesednek a látogatásáért.
Már ez az alaphelyzet is elég ahhoz, hogy minden udvarias beszélgetés mögött fenyegetést sejts, és gyanakodva figyeld a különös ház minden zugát. Noemí azonban nem az a főhősnő, aki az első kellemetlen megjegyzés után feladja: mindenképpen segíteni akar csapdába került unokatestvérén. A regény jó belépő lehet, ha a fantasyk után megtartanád a titokzatos helyszínt és a határozott női főszereplőt, de ezúttal egy baljós családi történetben merülnél el. A gótikus hangulathoz itt tökéletesen passzol az érzés, hogy a házigazdák jóval többet tudnak, mint amennyit elárulnak.
Agustina Bazterrica: Pecsenyehús
Mi történne, ha az emberhús fogyasztása egyszer csak törvényessé válna? A Pecsenyehús világában egy állatokat megtámadó halálos vírus miatt többé nem lehet állati húst enni, a hatalom pedig egészen szélsőséges megoldást választ: engedélyezi az emberek tenyésztését, levágását és feldolgozását. A kannibalizmus köré szabályozott iparág épül, a társadalom pedig azokra szakad, akik fogyasztanak, és azokra, akiket fogyasztásra szánnak.
A történet középpontjában Marcos Tejo, egy húsipari vállalat alkalmazottja áll, aki egy nap különös ajándékot kap: egy élő, levágásra szánt nőt. Ezzel az addig munkafolyamatokban és előírásokban létező rendszer elkerülhetetlenül személyessé válik számára. Bazterrica regényének már az alapfelvetése is gyomorszorító, de legalább ennyire nyugtalanító az a hétköznapiság, amellyel ez a világ működik. Ha olyan horrort keresel, amelyik erkölcsi kérdésekkel is hosszú időre magadra hagy, ezt érdemes felírnod a listádra.
Nick Cutter: A falka
Egy háromnapos cserkésztábor egy kanadai szigeten: elsőre inkább kalandnak hangzik, mint rémálomnak. Tim Riggs és a rábízott fiúk számára azonban minden megváltozik, amikor éjszaka egy különös idegen érkezik hozzájuk. A férfi kórosan sovány, sápadt és csillapíthatatlanul éhes, a szervezetében pedig valami rettenetes rejtőzik. A szigeten hamarosan a táborozás lesz a legkisebb gondjuk.
A szárazföldtől elvágott csapatnak a terjedő fenyegetés mellett a saját félelmeivel és az egymás közötti konfliktusokkal is meg kell küzdenie. Ahogy fogy a biztonságérzetük, egyre nehezebb összetartaniuk, miközben a túlélésük múlik azon, hogyan reagálnak a történtekre. A falka a válogatás egyik legkézenfekvőbb választása, ha kifejezetten testi borzalmakkal dolgozó horrort keresel. A bezártság és a kiszolgáltatottság mellé itt az a kellemetlen tudat is társul, hogy a veszélyt nem feltétlenül lehet egyszerűen kívül tartani.
Hiron Ennes: Férgek szimfóniája
Ha a fantasyk különös világait még nem engednéd el teljesen, Tiliard városa jó következő állomás lehet. A metropolisz egy ősi fa maradványaiban terül el: fent az elkényeztetett elit mérgező parfümökkel manipulál másokat, lent pedig kártevőirtók vadásznak veszélyes teremtményekre. Guy Moulène is közéjük tartozik, és azért vállalja a kockázatos munkákat, hogy a húgát megóvja az adósságban leélt élettől.
Legújabb megbízása azonban még ebben a világban is szokatlan: egy sárkányméretű, halálos mérgű százlábú után kell erednie, amely műalkotásokra éhezik. A lény pusztítása a csatornáktól az operaházig ér, Guy pedig olyan vadászatba keveredik, amelyből egy józan ember inkább kimaradna. A Férgek szimfóniája a szörnyhorrort groteszk, sötét fantasztikummal és társadalmi feszültségekkel kapcsolja össze. Akkor vedd kézbe, ha a részletes világépítés mellé most valami bizarrabbat és fenyegetőbbet szeretnél, és egy művészetfaló óriáslény gondolatától máris kíváncsi lettél.
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