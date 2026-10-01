Bekuckózós esték, új évadok: 10 sorozat, amelynek folytatását már nagyon várjuk

2026 végén több közönségkedvenc sorozat is új évaddal tér vissza a streamingplatformokra. Összegyűjtöttük, melyik szériákat várjuk a legjobban, neked már csak annyi a dolgod, hogy szabaddá tett magad a maratoni epizóddarálásokra, bekészítsd a legkényelmesebb pizsamádat, hátradőlj és kikapcsolj!

Dokik (Scrubs): második évad

Premier: 2026. szeptember 30.

Hol streamelheted? Disney+

Ha J. D. és Turk barátsága neked is örök kedvenc, a Dokik új részeit érdemes felírnod az őszi néznivalók közé. A szeptember végén elindult szezon a 2026-os visszatérés második évada, az eredeti sorozattal együtt számolva pedig már a tizenegyedik. Zach Braff, Donald Faison és Sarah Chalke ismét a Sacred Heart kórházban találja magát, ahol egykori kezdő orvosokként most már ők segítik a következő generációt. A tapasztalatuk sokat gyarapodott, de ettől még ugyanúgy akadnak kínos helyzetek és személyes bonyodalmak.

Az új évad rögtön két epizóddal indult: J. D. Turk és Elliot segítségét kéri Dr. Cox ellátásához, miközben a fiatalabb kollégák mentorálása is új kihívásokat hoz. Elliot váratlan magabiztosságra talál, J. D. pedig hamar megtapasztalja, hogy egy jó szándékú megoldásból is kialakulhat konfliktus. A kórházi hétköznapok mellett így ismét bőven

Bármit, csak ezt ne (Nobody Wants This): harmadik évad

Premier: 2026. október 22.

Hol streamelheted? Netflix

Ha Joanne és Noah párosának köszönhetően újra hinni kezdtél a romantikus vígjátékokban, jó hírünk van: ősszel folytatódik a történetük. Kristen Bell és Adam Brody karakterei ezúttal összeköltöznek, így a kapcsolatuk egészen új szakaszba lép. A nagy egymásra találás után ugyanis a közös hétköznapokban is ki kell derülnie, mennyire működnek együtt – szerencsére a készítők a flörtöt és a humort sem szeretnék elengedni.

A harmadik évadban a körülöttük élők szerelmi és szakmai élete is tartogat változásokat: Sasha és Esther ismét a randizás világában találja magát, Morgan karrierje pedig új lendületet kap. A szereplőgárdához Sarah Silverman és Andrew Rannells is csatlakozik, az új szezon mind a tíz epizódja pedig egyszerre érkezik. Vagyis október végére már meg is van az egyik lehetséges sorozatmaratonod.

Az aranykor (The Gilded Age): negyedik évad

Premier: 2026. november 1.

Hol streamelheted? HBO Max

Pazar ruhák, fényűző otthonok és társasági események, ahol egy meghívásnak is komoly hatalmi jelentősége lehet: Az aranykor a 19. század végi New York elitjébe kalauzol. Ebben a világban a régi vagyonból élő családok és az újonnan meggazdagodott szereplők egymás mellett próbálnak érvényesülni, a pénz azonban önmagában még nem garantál társadalmi elfogadást.

A negyedik évad november elején indul, és nyolc epizóddal folytatja a történetet. A középpontban továbbra is az ambíciók és azok következményei állnak: Bertha Russell társasági sikereinek ára van. Ha a kosztümös drámákban a látvány mellett a presztízsharcokat is imádod, ezt a visszatérést jó eséllyel már most várod.

Riválisok (Rivals): a második évad folytatása

Premier: 2026. november 11.

Hol streamelheted? Disney+

Látványos partik, titkos viszonyok és olyan ambíciók, amelyek mellett a békés együttélésnek esélye sincs: a Rivals világában mindig van valaki, aki éppen a másik helyére pályázik. A Jilly Cooper könyvei alapján készült brit sorozatban a társasági csillogás és a médiabirodalmakért folyó küzdelem szorosan összekapcsolódik. A szereplők pedig a magánéletükben legalább annyi konfliktust gyártanak, mint az üzleti tárgyalásokon.

Novemberben a második évad hátralévő hat epizódja érkezik, az induláskor rögtön három új résszel. Tony Baddingham és Declan O’Hara rivalizálása tovább éleződik, Rupertnek saját problémáival is szembe kell néznie, Taggie pedig igyekszik a szívére hallgatni. A folytatás ünnepi eseményeket és egy viharos karácsonyt is ígér, így a szezonális hangulat mellé bőven jut botrány.

Fekete galamb (Black Doves): második évad

Premier: 2026. november 5.

Hol streamelheted? Netflix

Keira Knightley kettős életet élő kémként tér vissza, és Helen helyzete ezúttal még kényesebbé válik. Miközben a férje a miniszterelnöki szék felé tart, ő továbbra is kormányzati titkokat ad át a Fekete Galamb nevű szervezetnek. Egy politikus feleségeként fenntartani a tökéletes családi élet látszatát önmagában is kihívás, titkos küldetésekkel kiegészítve viszont már egészen veszélyes mutatvány.

A második évadban Helen kapcsolattartójának eltűnése indít el újabb eseményeket, és ismét szüksége lesz régi barátjára, a Ben Whishaw által alakított Samre. A nyomozás során egy olyan összeesküvésbe keverednek, amely a szervezetüket és a hozzájuk közel álló embereket is fenyegeti. Ha a brit humort feszült akciókkal és kiszámíthatatlan szövetségekkel párosítva szereted, ezt a novemberi visszatérést érdemes felírnod.

Túlélőjátszma (Yellowjackets): negyedik, befejező évad

Premier: 2026. november 20.

Hol streamelheted? SkyShowtime

A Yellowjackets egy lányfocicsapat repülőgép-balesetéből indul ki, de hamar világossá teszi, hogy a túlélés története jóval a megmenekülés után is folytatódhat. A sorozat a vadonban rekedt tinédzserek és felnőttkori énjük életét párhuzamosan mutatja be, fokozatosan feltárva, milyen titkok kötik össze őket. Ettől egyszerre működik túlélőthrillerként és nyugtalanító lélektani történetként.

A negyedik évad egyben a sorozat utolsó fejezete lesz, így ezúttal a lezárás felé haladunk. A múltbeli történetszál egyre közelebb kerül a túlélők megmentéséhez, miközben továbbra is kérdés, hogyan lehet együtt élni az átéltekkel. A rajongóknak november 20-át érdemes beírniuk a naptárba: ekkor kezdődik a végső szezon.

Texasi feleségek (The Hunting Wives): második évad

Premier: 2026. november 26.

Hol streamelheted? Netflix

A The Hunting Wives olyan világba visz, ahol a gyönyörű ruhák és a gazdagok gondtalannak tűnő élete mögött veszélyes titkok lapulnak. Sophie új életet szeretne kezdeni Texasban, ám hamar a karizmatikus Margo és az elit társaságának vonzásába kerül. A csillogó felszín alatt aztán egyre több vágy, hazugság és bűnügy kapcsolódik össze.

A második évadban Brittany Snow és Malin Akerman is visszatér, Sophie és Margo kapcsolatát pedig régi titkok és új ellenfelek teszik próbára. A szereplőgárdához John Stamos is csatlakozik egy countryénekes szerepében. Ha az első évad botrányai után maradtak kérdéseid, novemberben újra elmerülhetsz Maple Brook meglehetősen problémás társasági életében.

Rossz majom (Bad Monkey): második évad

Premier: 2026. december 2.

Hol streamelheted? Apple TV

Ha decemberre már eleged lenne a szürke időből, a Bad Monkey floridai világa legalább a képernyőn hozhat egy kis változatosságot. Vince Vaughn Andrew Yancyként tér vissza, aki nagyon szeretné visszaszerezni a nyomozói jelvényét, ám ehhez ismét meglehetősen problémás emberek között kell eligazodnia. Egy gyilkosság szemtanújaként új ügybe keveredik, amelyben egy szabálykövető igazságügyi könyvelő lesz a társa.

A második évad új történetet mesél el, rivális bűnszervezetekkel, különc figurákkal és Yancy rendezetlen magánéletével. A visszatérő szereplők mellé John Malkovich és Yvonne Strahovski is csatlakozik, így az új arcok miatt is érdemes lehet esélyt adni a folytatásnak. A tízrészes szezon hetente jelentkezik új epizóddal, ezért ez a decemberben kezdődő krimis program egészen februárig elkísérhet.

Maxton Hall – A világ, ami elválaszt (Maxton Hall—The World Between Us): harmadik, befejező évad

Premier: 2026. december 9.

Hol streamelheted? Prime Video

Ruby és James története decemberben érkezik el az utolsó fejezetéhez, és a romantikus sorozat ezúttal sem könnyíti meg a főszereplők dolgát. Ruby felfüggesztése miatt veszélybe kerül az oxfordi továbbtanulásról szőtt álma, így a jövője is bizonytalanná válik. James mellette áll, de az igazság felderítése során olyan titkok kerülnek elő, amelyek a kapcsolataikat is próbára teszik.

A harmadik évad Mona Kasten Save Us című regényét dolgozza fel, Harriet Herbig-Matten és Damian Hardung pedig ismét visszatér a főszerepekben. A hatrészes lezárásban a barátságok, a bizalom és a közös jövő kérdése is hangsúlyossá válik. Ha eddig együtt izgultál Rubyval minden akadálynál, az ünnepek előtt még egyszer visszatérhetsz a Maxton Hall világába, hogy kiderüljön, hogyan zárul a történetük.

Emily Párizsban (Emily in Paris): hatodik, befejező évad

Premier: 2026. december 24.

Hol streamelheted? Netflix

Emily Cooper még egyszer útnak indul, mielőtt lezárul a története: a hatodik évad a sorozat utolsó fejezete lesz. Az olaszországi kalandok után ezúttal Görögország és Monaco is bekerül a helyszínek közé, majd visszatérünk Párizsba. Vagyis a divatos szettek, romantikus dilemmák és európai álomhelyszínek rajongói karácsonyra is kapnak néznivalót.

Lily Collins főhősének kalandjai december 24-én folytatódnak, így az ünnepi pihenéshez már meg is van az egyik lehetséges program. A lezárás előtt persze a legnagyobb kérdés továbbra is az, hogyan alakul Emily szerelmi és szakmai élete. Hat évadnyi utazás és újrakezdés után különösen izgalmas lesz látni, hol érzi majd igazán otthon magát.

Mutatjuk, milyen őszi könyvújdonságokat ajánlunk a hideg, bekuckózós őszi estékre!

Galéria / 7 kép 7 könyv, ami miatt már alig várjuk az őszt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Videók

Videók