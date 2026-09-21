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Szuper sitcom sorozatok, ha már ezerszer újranézted a Jóbarátokat és az Így jártam anyátokkalt

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#Jóbarátok
#Így jártam anyátokkal
#sitcom
Dóri
Kult
Utoljára frissült: 2026. szeptember 21. 19:07

Forrás: NBC, CBS / Getty Images

Jóbarátok, Így jártam anyátokkal
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Tudjuk, tudjuk, semmi sem taszíthatja le a trónról a kedvenceidet, de azért érdemes esélyt adnod az összeállításunkban szereplő szériáknak is!

Hosszú évekkel ezelőtt el kellett búcsúznunk a Jóbarátok és az Így jártam anyátokkal sorozatoktól, de mindkét sitcom az életünk része maradt – és nem hazudunk, ha azt mondjuk, mindkettőt megszámlálhatatlanul sokszor újranéztünk már.

És bár soha nem fogunk ráunni egyikre sem (szerintünk te sem), azért néha nem árt pause-t nyomni ezekre az epizódokra, hogy legyen időnk és lehetőségünk legalább pár poént elfelejteni majd később újra felfedezni a két kedvencünkből.

Úgyhogy mi most össze is gyűjtöttünk neked (na meg természetesen magunknak is) néhány show-t, amiken biztosan hasonlóan jókat nevetsz majd – de időről időre néha el is érzékenyülsz egy picit!

Jöhetnek azok a sitcomok, amelyek egy időre elfeledtetik veled a Jóbarátok és az Így jártam anyátokkal sorozatokat?

Új lány (New Girl)

Bár az Új csaj sorozat is évekkel ezelőtt befejeződött, egyre többen fedezik fel maguknak ezt a sitcomot a fiatalabb generációk közül is. Ebben a hétévados sorozatban nem egy kávézó vagy egy bár a főhősök életének központi tere, hanem az a lakás, ahol éveken át együtt élnek. Azért is emlékeztet a két kedvencedre, mert a szereplők napjaiban ebben a szériában is a választott családjuk, azaz a barátaik töltik be a legfontosabb szerepet: Jess (Zooey Deschanel) a neten talál rá arra a hirdetésre, amiben Nick (Jake Johnson), Schmidt (Max Greenfield) és Winston (Lamorne Morris) lakótársat keresnek, aztán miután beköltözik a srácokhoz, közösen küzdenek meg mindenféle szakmai és magánéleti nehézséggel – méghozzá elképesztően jó humorral.

Született szinglik (Cougar Town)

A Jóbarátok Monicáját alakító Courteney Cox kapta a főszerepet a Született szinglik sitcomban, ami hat évadon keresztül futott a múltban. Ezt a szériát a színészek kifejezetten alulértékeltnek tartják, és miután ledaráltuk, azt kell mondjuk, egyetértünk velük. MUSZÁJ esélyt adnod ennek a sorozatnak, mert – ígérjük – hangosan fogsz majd nevetni a poénokon. A sztori amúgy azzal kezdődik, hogy az ingatlanos Jules Cobb (Courteney Cox) sok évnyi házasság után elválik férjétől, Bobby Cobbtól (Brian Van Holt), szóval újra belecseppen a randizás világába, csak immár egy tinédzserfiú, Travis (Dan Byrd) anyjaként. De a jó hír az, hogy a barátnői, Ellie Torres (Christina Miller) és Laurie Keller (Busy Phillips) mindenben mellette állnak. (Ja és fun fact: a Jóbarátok több sztárja is cameózott a sorozatban! Nem spoilerezzük el kik!)

Ne bízz a ribiben! (Don't Trust the B— in Apartment 23)

A romantika egy kicsit háttérbe szorul ebben a kétévados Ne bízz a ribiben! sorozatban, a humor viszont reflektorfényben marad. A történet New Yorkban játszódik, ahol a címben is megnevezett „ribi”, az egyfolytában bulizó Chloe (Krysten Ritter) szélhámosként éli az életét: előre beszedi a lakbért a lakótársaitól, aztán annyira elviselhetetlenül botrányosan viselkedik, míg el nem zavarja őket, hogy kiadhassa másnak a szobáját. Viszont a legújabb jelentkező, June Colburn (Dreama Walker) kitartóbb másoknál, sőt, idővel össze is barátkozik Chloéval. Külön érdekesség, hogy a „ribi” egyik barátja az önmaga fiktív verzióját alakító James Van Der Beek, a Dawson és a haverok egykori sztárja.

Az élet csajos oldala (2 Broke Girls)

Jól emlékszel még, milyen volt huszonévesen küszködni a kiadásokkal hónap végén, esetleg éppen ezt az időszakát éled az életednek? Akkor imádni fogod Az élet csajos oldala sitcomot, amiben a hátrányos helyzetű családból származó pincérnő, Max Black (Kat Dennings) felkarolja a gazdag családból származó Caroline Channinget (Beth Behrs), miután a lány apja minden pénzét elveszítette. Összeköltöznek Max lakásában, aztán Caroline is elkezd dolgozni abban a brooklyni étteremben, mint az új barátnője. És közben elkezdik tervezni a saját businessüket: egy cupcake-üzletet akarnak nyitni. (A szériát amúgy már csak a zseniális mellékszereplők miatt is érdemes nézni: ilyen például a Sophie-t játszó Jennifer Coolidge.)

És mutathatunk pár olyan helyet is Magyarországon, ahová Jóbarátok rajongóként kötelező ellátogatnod?

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4 hely, ahová Jóbarátok rajongóként kötelező ellátogatnod Magyarországon

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