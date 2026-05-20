8 sorozat, ami miatt nagyon várjuk a nyarat

Bár nyáron ha tehetjük, minden szabad percünket a szabadban töltjük, hogy felturbózhassuk a készleteinket a D-vitamin raktárainkban, azért akadnak olyan napok az év legforróbb hónapjaiban is, amikor a koncertek, a fesztiválok helyett inkább a kanapénkra szavazunk, és bekuckózunk a négy fel közé például egy izgalmas könyvvel vagy sorozattal.

És mi már össze is gyűjtöttük neked, milyen szériákat kell mindenképpen ledarálnod a következő három hónapban!

Every Year After

Először is: kötelező felvenned a listádra az Every Year After című sorozatot, mert a BookTok és a Bookstagram közösség BIZTOSAN erről a show-ról beszél majd egész nyáron. A június 10-től a Prime Video platformján streamelhető széria Carley Fortune bestsellerét, a Minden elmúlt nyár című regényt adaptálta, és tökéletes választás lehet azoknak, akik szeretnék betölteni az űrt a szívükben, amit A nyár, amikor megszépültem (The Summer I Turned Pretty) hagyott bennük. A sztori helyszíne Barry’s Bay, ahol két gyerekkori barát, Percy (Sadie Soverall) és Sam (Matt Cornett) egymásba szeretett, és míg egy rossz döntés évekre elválasztotta őket egymástól, addig az élet felnőttként újra összesodorja őket a tóparton.

Sárkányok háza (House of the Dragon) 3. évad

Június 22-én folytatódik a Trónok harca előzménysorozata, a Sárkányok háza (House of the Dragon), aminek immár a harmadik évadját nézheted meg az HBO Maxon és az HBO-n. A show A tűz és jég dala című regényfolyamát dolgozza fel, és azt már a Trónok harca esetében is megtanultuk, hogy George R. R. Martin karaktereihez SOHA nem szabad túlságosan kötődni, mert a szerző sajnos nem fél véget vetni egyetlen szereplője életének sem. A Sárkányok háza sztorija többszáz évet ugrott vissza az időben az eredeti sorozathoz képest és a Targaryen-ház történetére fókuszál. És hogy mire számíthatunk az új évadban? Háborúra, vérre és pusztításra…

A mackó (The Bear) 5. évad

Egyszer sajnos minden sorozat véget ér: most például A mackó (The Bear), aminek az ötödik, befejező évadja június 26-án érkezik a Disney+ felületére. Az új részek ott kezdődnek, amikor Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) és Natalie „Sugar” (Abby Elliott) rádöbbennek, hogy Carmy (Jeremy Allen White) búcsút intett az étteremnek és úgy általában a vendéglátóiparnak is. Márpedig nem egyszerű a folytatás a férfi, na meg pénz nélkül, de elhatározzák, hogy összefognak, hátha akkor elnyerhetik a Michelin-csillagot… és amíg a arra vársz, hogy megtudd, sikerül-e nekik, mindenképpen csekkold a „Gary” című flashback epizódot, ami Richie és Mikey (Jon Bernthal) üzleti útját meséli el egy Gary nevű, Indiana állambeli városban.

Elle

Milleniálként olyan filmeken nőttél fel, mint a Doktor Szöszi? Mi is! Nos, bár Reese Witherspoon egyelőre nem bújik újra az ikonikus karaktere bőrébe, azért mi újra találkozhatunk Elle Woodsszal a film bemutatásának 25. évfordulója alkalmából. Július 1-jén debütál ugyanis a Prime Video felületén az Elle című show, ami egy előzménysorozata a Doktor Szöszinek. Ebből a szériából Lexi Minetree tolmácsolásában megtudhatod, hogyan teltek a főhősnő tinédzserévei a 90-es évek elején, milyen hullámvölgyekkel küzdött a barátságaival és a szerelmi életében.

The Five-Star Weekend

Imádtad A tökéletes pár (The Perfect Couple) sorozatot a Netflixen? Akkor mi már tudjuk is, mi lesz a következő kedvenced! Most újabb Elin Hilderbrand regényből, a The Five-Star Weekend című kötetből készítettek minisorozatot, ami július 9-én premierezik. A történet középpontjában egy népszerű gasztroinfluenszer, Hollis Shaw (Jennifer Garner) áll, akinek a tökéletesnek hitt élete darabokra hullik, mikor a férje autóbalesetben meghal. A nő kitalálja, hogy összehívja egy hétvégére három korszakjának három barátját, de az együtt töltök napok nem várt fordulatot vesznek, amikor több titok is felszínre kerül.

Lucky

A könyvmolyok már jól ismerik Luckyt, mivel a július 15-én megjelenő sorozat Marissa Stapley azonos című kötete alapján készült: az Apple TV platformján elérhető szériában Anya Taylor-Joy kelti életre a főszereplőt, aki már nagyon szeretne pontot akar tenni a bűnöző múltjára, de ahhoz, hogy végre tényleg új életet kezdhessen, először be kell vállalnia még egy utolsó melót. A premierig még van időd elolvasni a regényt, amit még a show executive produce, Reese Witherspoon is promózott a könyvklubjában!

Ransom Canyon 2. évad

Rajongsz a cowboy románcokért? Hát akkor ne hagyd ki a Ransom Canyon második évadját sem, ami július 23-án landol a Netflixen. Talán nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, hogy az új epizódokban tovább bonyolódik Quinn O'Grady (Minka Kelly) és Staten Kirkland (Josh Duhamel) kapcsolata, de mi azért reménykedünk benne, hogy ezúttal happy enddel ér majd véget a sorozat.

Ted Lasso 4. évad

Bár azt hittük, vége a Ted Lasso sorozatnak, szerencsére tévedtünk – azaz az alkotók meggondolták magukat, és megcsinálták a show negyedik évadját is, ami augusztus 5-én kezdődik az Apple TV platformján. Na de azért mégsem teljesen ugyanarról a szériáról van szó, mivel Ted Lasso (Jason Sudeikis) az új részekben női futballcsapatot fog edzeni Angliában. Az eredeti széria szereplői közül amúgy többen is visszatérnek, például Ted barátja és másodedzője (Brendan Hunt), Rebecca Welton (Hannah Waddingham), Keeley Jones (Juno Temple), Roy Kent (Brett Goldstein) és Leslie Higgins (Jeremy Swift) is.

