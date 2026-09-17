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5 ikonikus jelenet szerelmes filmekből, ami a valóságban inkább hátborzongató lenne
Forrás: RTL Sajtóklub
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Hollywoodnak különleges tehetsége van ahhoz, hogy még a legfurcsább viselkedést is ellenállhatatlanul romantikussá tegye: elég hozzá egy vonzó főszereplő, egy érzelmes dal és néhány jól időzített könnycsepp, mi pedig máris elfelejtjük, hogy az adott jelenetben valaki éppen átlépett néhány nagyon fontos határt.
Csakhogy ami a filmvásznon nagybetűs szerelemnek tűnik, az a valóságban könnyen lehet zaklatás, érzelmi manipuláció vagy egyszerűen egy végtelenül kellemetlen szituáció. Olyan ikonikus filmes pillanatokat gyűjtöttünk össze, amelyeket egészen más szemmel látunk felnőttként, ha levesszük a rózsaszín lencséjű szemüveget.
Romantikusnak hittük őket, pedig hemzsegnek a red flagektől a most következő filmes jelenetek...
Alkonyat: amikor Edward titokban figyeli az alvó Bellát
Az Alkonyat szerelmi szála arra épül, hogy Edward Cullen egyszerre veszélyes és ellenállhatatlan, ám az egyik leghíresebb „romantikus” tette felnőttfejjel egészen más megvilágításba kerül: Edward ugyanis Bella tudta és beleegyezése nélkül rendszeresen belopózik a lány hálószobájába, majd az ágya mellett állva figyeli, ahogy alszik. Mindezt még azelőtt teszi, hogy valódi kapcsolat alakulna ki közöttük.
A filmben ez a titokzatos vonzalom bizonyítékaként van ábrázolva, a valóságban azonban valószínűleg azonnal ablakzárat cserélnénk… Az pedig már csak hab a tortán, hogy Edward többször közli Bellával: alig tudja visszafogni magát attól, hogy erőszakossá váljon vele, akár megölje. Vámpíros tinédzserrománcként működhet, egészséges párkapcsolati mintaként viszont kevésbé.
Igazából szerelem: amikor Mark szerelmet vall Julietnek
Az Igazából szerelem táblás jelenetét sokáig a filmtörténet egyik legmeghatóbb szerelmi vallomásaként emlegették: tudod, Mark karácsonykor felkeresi az otthonában Julietet, aztán lerohanja őt az ajtó előtt az érzelmeivel, miközben a nő férje – aki egyben Mark legjobb barátja – éppen TV-t néz bent. De hiába a megható zene és a kedves szavak a táblákon: ezzel meglehetősen kellemetlen helyzetbe hozza Julietet.
Szerelmünk lapjai: amikor Noah veszélyes ultimátummal kér randit
A Szerelmünk lapjai filmet, azaz Noah és Allie történetét generációk tartják az elsöprő, mindent túlélő szerelem mintapéldájának, az első randi megszerzése azonban kifejezetten problémás módon történik. Tudod, Noah felmászik az óriáskerékre, majd a magasban lógva közli Allie-val, hogy elengedi magát, ha a lány nem egyezik bele a találkozóba.
A jelenet játékos és szenvedélyes pillanatként van tálalva, de valójában érzelmi zsarolás: Allie nem dönthetett szabadon, azért mondott igent, mert féltette Noah életét. A „randizz velem, különben bajom esik” típusú ultimátum az életben hatalmas red flag lenne – igen, még Ryan Gosling hasonmástól is.
10 dolog, amit utálok benned: amikor Patrick stadionnyi közönség előtt énekel
Patrick a teljes iskolai stadion előtt kezdi énekelni a Can’t Take My Eyes Off You című dalt Katnek, miközben még a zenekar is kíséri. Heath Ledger előadásában a jelenet annyira sármos, hogy szinte lehetetlen nem vele együtt mosolyogni, ráadásul a biztonsági őrök előli menekülés csak még emlékezetesebbé teszi az egészet.
A nyilvános szerelmi vallomások azonban a valóságban nyomást gyakorolhatnak arra, akinek szólnak. Katnek egy stadionnyi ember előtt kell reagálnia… Ja, és a 10 dolog, amit utálok benned filmben Patrick eredetileg pénzért kezdett közeledni hozzá, amit egy szerenád se tehet csak úgy jóvá…
Micsoda nő!: amikor Edward pénzzel alakítja át Vivian életét
A Micsoda nő! modern Hamupipőke-történetként vonult be a filmtörténetbe: a gazdag üzletember, Edward találkozik az örömlány Viviannel, luxusruhákat vásárol neki, bevezeti az elit világába, majd természetesen beleszeret.
Julia Roberts és Richard Gere párosa annyira jól működik, hogy könnyű megfeledkezni a karaktereik kapcsolatának kezdetén fennálló hatalmas társadalmi és anyagi különbségről.
Edward eleinte gyakorlatilag megvásárolja Vivian idejét, majd a vagyona segítségével átformálja a ruhatárját, de tulajdonképpen a nő egész életét. Bár a film végére valódi érzelmek alakulnak ki közöttük, Vivian pedig bebizonyítja, hogy önálló akarattal
Mutatjuk, mik minden idők legjobb romantikus filmjei az emberek szavazatai alapján!
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