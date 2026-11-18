Annak idején hajnalig olvastad Bella és Edward történetét, és teljes meggyőződéssel érveltél amellett, hogy a több mint százéves korkülönbség igazából nem is olyan nagy probléma? Az Alkonyat - Twilight könyvsorozat Stephenie Meyertől sokunknak jelentette az első találkozást azzal a fajta könyves szerelemmel, ami miatt egész nap az esti olvasást várjuk. A titkok és a mindent felülíró vonzalom együtt olyan hangulatot teremtett, amit azóta is keresünk minden regényben.

A romantikus fantasyk között szerencsére bőven akad olyan sztori, amely képes előhívni ugyanezt az érzést. Vámpírok, halhatatlanok, sárkánylovasok és különös alkuk várnak a most következő kötetekben, a középpontban pedig mindig egy kapcsolat áll, amelybe józan ésszel talán senki sem vágna bele. Ha egy újabb „még egy fejezet, és tényleg alszom” élményre vágysz, ezeket a könyveket fel kell venned a TBR-listádra.

Még mindig Edward Cullen a könyves álompasid? Ezeket a regényeket is imádni fogod

1. Tracy Wolff: Sóvárgás

Grace a szülei halála után a világtól elzárt Katmere Akadémiára kerül, ahol elég gyorsan világossá válik, hogy a beilleszkedés lesz a legkisebb problémája. Az iskola diákjai között vámpírok, boszorkányok és alakváltók járnak, ő pedig halandóként próbál eligazodni ebben az idegen közegben. Aztán találkozik Jaxon Vegával, a veszélyes és megközelíthetetlen vámpírral, akihez akkor is ellenállhatatlanul vonzódik, amikor minden oka meglenne arra, hogy távol maradjon tőle.

Ha az Alkonyatban az új lány és a titokzatos vámpír közötti feszültség szippantott be a leginkább, ezzel a könyvvel érdemes kezdened a listát. A bentlakásos iskola zárt világa még intenzívebbé teszi a találkozásokat, miközben Grace-nek azt is ki kell derítenie, kiben bízhat egyáltalán. Jaxon titkai ráadásul túlmutatnak a szokásos magányos rosszfiús háttértörténeten: a kapcsolatuk egy jóval veszélyesebb játszma része lehet.

(A könyvsorozat a Vonzódás, a Vívódás, a Hadakozás, a Kísértés és az Uralkodás részekkel folytatódik.)

2. Carissa Broadbent: A kígyó és az éj szárnyai

Oraya egy vámpírkirály örökbe fogadott emberlánya, így pontosan tudja, milyen érzés olyanok között élni, akik könnyedén végezhetnének vele. Hogy változtasson a helyzetén, benevez a Kejari nevű halálos tornára, ahol a vámpírházak legkiválóbb harcosaival kell megküzdenie. A túlélés érdekében szövetséget köt Raihnnel, aki egyszerre a riválisa, az apja ellensége és az a férfi, aki mellett az észérvek hamar értelmüket veszítik.

Ebben a történetben az ember és vámpír közötti vonzalom mellé kemény hatalmi harcok és életveszélyes próbatételek társulnak. Oraya számára a bizalom különösen nagy kockázat, ezért minden közeledésnek súlya van, és minden apró gesztus mögött ott motoszkál a kérdés: Vajon megengedheti ezt magának? Akkor válaszd, ha a Twilight alaphelyzetét sötétebb, harcosabb környezetben is szívesen újraélnéd, egy olyan főhősnővel, aki nem fél küzdeni magáért.

(A sorozat három duológiaként képzelte el a szerző, de kiegészítő novellákat, kisregényeket is írt hozzá. A további sorrend a következő: 1.5 - Hat megperzselt rózsa, 2 - A hamvak és az elátkozott király, 2.5 - A hódító vámpír végzete, 3 - Az énekesmadár és a kőszív, ami a második duológia nyitókötete, 4 - A bukottak és az alkonyat csókja. Ezután várható a harmadik duológia első része.)

3. Ali Hazelwood: Bride – A menyasszony

Misery Lark vámpír, Lowe Moreland egy vérfarkasfalka alfája, a házasságuk célja pedig meglehetősen távol áll a romantikától. Az esküvővel a két ellenséges közösség közötti békét szeretnék biztosítani, így a közös életük alapja kezdetben leginkább a kölcsönös gyanakvás. Miserynek ugyanakkor saját, személyes indoka is van arra, hogy belemenjen az egyezségbe, és a terveit nem szívesen osztaná meg újdonsült férjével.

Ha annak idején legalább egy kicsit Team Jacob voltál, erre a könyvre különösen érdemes lecsapnod. A vámpírok és vérfarkasok közötti feszültség itt egy érdekházasság mindennapjaiban sűrűsödik össze, így a szereplőknek bőven van alkalmuk közelről megismerni egymást. Ali Hazelwood története humorral és jóval több smut jelenettel dolgozik, mint az Alkonyat, ezért akkor lehet igazán jó következő olvasmány, ha felnőttként egy szenvedélyesebb természetfeletti románcra vágysz.

(A második rész a Mate – A társ című regény.)

4. Adalyn Grace: Belladonna – Nadragulya

A tizenkilenc éves Signa életét gyerekkora óta különös halálesetek kísérik: a gyámjai sorra meghalnak, ő pedig újra és újra kénytelen továbblépni a szívfájdalmon. Amikor a Hawthorne család birtokára kerül, egy gyászoló, titkokkal teli otthonban találja magát, ahol hamarosan felmerül a mérgezés gyanúja. Signa nyomozni kezd, a válaszokhoz vezető úton pedig magával a Halállal kénytelen szövetségre lépni.

A Belladonna – Nadragulya akkor találhat igazán szíven, ha a romantika mellé borzongató hangulatot és egy megfejtésre váró rejtélyt is szeretnél kapni. A történetben a halál közelsége egészen sajátos jelentést kap, hiszen a félelmetesnek tűnő természetfeletti alakhoz egyre összetettebb érzelmek kapcsolódnak. A Twilightból ismerős veszélyes vonzalom így gótikus környezetbe költözik, ahol az elegáns társasági élet mögött mérgek, szellemek és családi titkok várnak.

(A sorozatnak a második része is olvasható már magyarul, ez a Foxglove – Gyűszűvirág címet kapta.)

5. Stephanie Garber: Volt egyszer egy összetört szív

Evangeline Fox hisz az igaz szerelemben és a boldog befejezésekben, egészen addig, amíg meg nem tudja, hogy a szerelme mást készül feleségül venni. Kétségbeesésében alkut köt Jacksszel, a Szívek Hercegével, aki vállalja, hogy megakadályozza az esküvőt. Cserébe három csókot kér: Evangeline-nek azokat kell megcsókolnia, akiket ő választ, akkor és ott, amikor és ahol ő akarja. Egy halhatatlannal kötött megállapodás azonban jóval bonyolultabb következményekkel járhat, mint amire a lány felkészült.

Jacks annak a könyves karaktertípusnak a képviselője, akiben olvasóként akkor is szeretnél megbízni, amikor erre meglehetősen kevés okod van. A kiszámíthatatlansága és a saját tervei folyamatos bizonytalanságban tartják Evangeline-t, miközben az egész történetet áthatja a szerelembe vetett hite. Ha a Twilightban az érdekelt leginkább, hogy mit rejteget a titokzatos, halhatatlan fiú, ez a mesés, átkokkal és veszélyes alkukkal teli regény könnyen beszippanthat.

(A könyvsorozat további részei A soha többé balladája, az Egy átok az igaz szerelemért és A végtelen végződések tükre regények, de Jacks háttérsztorijáról még többet megtudhatsz Stephanie Garber Caraval-trilógiájából, ami a Caraval, a Legendary, továbbá a Finale kötetekből áll.)

6. Rebecca Yarros: Fourth Wing – Negyedik szárny

Violet Sorrengail könyvek között képzelte el az életét, az anyja azonban úgy dönt, hogy a sárkánylovasok kegyetlen kiképzésén kell bizonyítania. A Basgiath Hadi Iskolában egy rossz mozdulat is végzetes lehet, és Violetnek a fizikai megpróbáltatások mellett azokkal a kadétokkal is számolnia kell, akik családja miatt ellenségként tekintenek rá. Közéjük tartozik a rettegett Xaden Riorson is, akinek a jelenléte idővel egészen más okból kezdi megnehezíteni a koncentrálást.

Ez a könyv akkor lehet telitalálat, ha a romantikus feszültséget nagy adag akcióval és látványos fantasyvilággal együtt szeretnéd megkapni. Violetnek folyamatosan mérlegelnie kell, kit enged közel magához, miközben a vonzalom alaposan összezavarja az ellenségekről alkotott képét. Az Alkonyat után ismerős lehet az érzés, hogy egy kapcsolat egyszerre ígér biztonságot és jelent veszélyt – itt azonban mindez sárkányok, katonai titkok és egy közelgő háború árnyékában bontakozik ki.

(A történet az Iron Flame – Vasláng, az Onyx Storm – Ónixvihar részekkel és a Threshing Day – A Cséplés napja novelláskötettel folytatódik.)

Alkonyat-fanok, figyelem! Hadd újságoljuk el neked azt is, hogy elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet, amelyben BookTokon felkapott könyvekről beszélgetünk és a 11. részében éppen Stephenie Meyer Alkonyat-Twilight regénye volt a téma!

Imádjuk az Alkonyatot, de azért ma már belátjuk, hogy volt pár értelmetlen dolog a sztoriban...

Galéria / 9 kép 9 dolog az Alkonyatban, aminek valójában semmi értelme Megnézem a galériát

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