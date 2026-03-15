Beírhatja magát a történelembe a 2026-os Oscar-gála: több rekord is megdőlhet idén

Magyar idő szerint hétfő hajnalban immár 98. alkalommal adják át a filmvilág lerangosabb díjait, az Oscar-szobrokat, és az Akadémia döntései alapján idén számtalan rekordot megdönthetnek az alkotók, illetve a színészek. Például, tudtad, hogy a legtöbb szobrot elnyerő filmek listájának élén egyelőre holtverseny van?

A Ben-Hur, a Titanic és A Gyűrűk Ura: A király visszatér is 11 (!) szoborral büszkélkedhet, de mivel ebben az évben a Bűnösök 16, az Egyik csata a másik után pedig 13 jelölést kapott, könnyen előfordulhat, hogy valamelyik felkerül melléjük az első helyre, de akár le is körözheti azokat.

A Bűnösök rendezője, Ryan Coogler lehet az első színesbőrű filmkészítő, aki tarol ebben a kategóriában, de ha a Hamnet rendezője, Chloé Zhao nevét rejti a boríték, akkor pedig ő lehet az első olyan női alkotó, aki kétszer is elnyeri a legjobb rendezésért járó szobrot. (A nomádok földje filmjéért már hazavihette az Oscart.)

Amennyiben Sean Penn Oscart kap az Egyik csata a másik után című film mellékszereplőjeként, csatlakozhat ahhoz az elit klubhoz Hollywoodban, akiknek már három Oscarja van színészként, de Emma Stone is, ha ő lesz a befutó a kategóriájában a Bugonia főszereplőjeként.

És ha Timothée Chalamet nem jászotta el teljesen az esélyeit, akkor a Marty Supreme főszereplőjeként akkor a kategóriája második legfiatalabb győztese lesz mindössze 30 évesen. A K-pop démonvadászok főcímdala, a Golden pedig az első Oscar-díjas K-pop számmá válhat idén márciusban.

Mutatjuk, mi melyik Oscar-jelölt filmeket ajánljuk neked!

Galéria / 11 kép 11 Oscar-jelölt film, amit mindenképpen látnod kell idén Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria