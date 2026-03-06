Amikor nagy az egyetértés: ezeket a filmeket az Akadémia és a közönség is imádta

Nem túl sok, de jó pár film érte el azt a ritka teljesítményt, hogy egyaránt lett a közönség és a kritikusok kedvence, konszenzust teremtve az Akadémia elvárásai és a nézők elégedettsége között. Ellenpéldákból bőven akad, mert néha olyan produkciók érnek a csúcsra, mint a Szerelmes Shakespeare, amit bár Oscar-díjjal jutalmaztak, a többség ki nem állhatta, viszont a libikóka igencsak billeg jóval pozitívabb lecsengésű szituációkban is.

Attól, hogy egy, a közönség által imádott, közel tökéletes alkotás nyeri az Oscar-díjat, még kialakulhatnak viták a végső győztes kilétét illetően, főleg akkor, ha több hasonlóan nívós produkció is ugyanabban az évben indul az aranyszoborért. Az érem másik oldaláról nézve is teljesen érthető a véleményütközés abban az esetben, ha egy megosztóbb film a gyenge mezőnyből kiemelkedve nyeri meg a díjat, mint ahogy tette azt az Oppenheimer 2024-ben. Rendkívül nehéz megtalálni a valódi egyetértést, azt a helyzetet, amikor egy film önerőből, nagy potenciállal bíró riválisokkal a háttérben ér a csúcsra, egyszerre lenyűgözve az Akadémiát és a közönséget. A továbbiakban ezekre a ritka kivételekre mutatunk példákat, kiegészítve a közönség szavazatait összesítő legnagyobb nemzetközi moziadatbázis, az IMDb pontszámaival.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 7 filmet, aminek Oscar-díjával a közönség és az Akadémia is egyetértett!

Az InStyle MEN Magyarország írása.