Olvasás kihívás őszre, ami feldobja az esős napokat

Egész nap azt várjátok, hogy végre legyen időtök olvasni, este mégis azon kapjátok magatokat, hogy fél órája görgetitek a telefonotokat? Vagy éppen akkora a várólistátok, hogy már a következő könyv kiválasztása is külön program? Ilyenkor jól jöhet egy játékos kapaszkodó, amely segít eldönteni, milyen történettel és hogyan töltsétek a következő szabad estéteket.

Az őszi olvasás kihívásokban különböző szempontok alapján választotok olvasnivalót, vagy apró feladatokkal teszitek hangulatosabbá az olvasást. Mi pedig most összeállítottunk neked egy tízpontos kihívást, amelyet a saját tempótokhoz alakíthattok. Lesz benne könyvespolcos kincskeresés, egy kis borzongás és olyan feladat is, amelyhez elég a már megkezdett regényetek.

Indulhat a kihívás? Mentsétek el a listát, és válasszatok ki belőle kezdésnek három feladatot, amelyet november végéig szívesen teljesítenétek. A sorrend szabad, és egyetlen könyvvel több pontot is kipipálhattok: egy narancssárga borítós, ősszel játszódó történet például máris két találat. Az olvasási bingóknak is léteznek ilyen rugalmas változatai, amelyekben a kategóriák összevonhatók, és a már megkezdett olvasmány is beleszámít a játékba.

Idén ősszel olvassátok hangulatba magatokat ezzel a tíz játékos kihívással!

1. Válasszatok könyvet az ősz színei alapján!

Most nyugodtan ítéljetek a borító alapján: keressetek narancssárga, rozsdabarna, bordó vagy arany árnyalatú kötetet. Ha levelek vagy fák is szerepelnek rajta, még jobban passzol a szezonhoz. Először a saját könyvespolcotokon nézzetek körül, és adjatok esélyt egy olyan darabnak, amely mellett eddig rendszeresen elsiklottatok. A narancssárga borító és a levélmotívum valódi őszi olvasási feladatsorokban is szerepel.

2. Merüljetek el egy ősszel játszódó történetben!

Ennél a feladatnál a történet időpontja számít: olyan könyvet keressetek, amelyben az események legalább egy része ősszel zajlik. Jöhet egy szeptemberi tanévkezdés, egy októberi utazás vagy egy novemberi családi találkozó. Olvasás közben figyeljétek meg, mennyit tesz hozzá az évszak a hangulathoz: a korai sötétedés, az esős utcák vagy egy kihalt nyaralóhely egészen más színezetet adhat a szereplők történetének.

3. Olvassatok valamit, amitől egy kicsit kiráz a hideg!

Válasszatok egy borzongató történetet az egyik estére: lehet szellemes novella, rejtélyes eltűnésről szóló regény vagy horror. A félelmetesség mértékét ti állítjátok be, így akkor is teljesíthetitek a feladatot, ha a kifejezetten durva jeleneteket inkább kihagynátok. Ha ritkán olvastok ebben a műfajban, kezdjetek rövidebb szöveggel, és derítsétek ki, nektek milyen típusú feszültség jön be. A halloweenhez kapcsolódó ijesztő történet az őszi kihívások egyik kézenfekvő feladata.

4. Keressetek egy erdőben játszódó könyvet!

Egy eldugott faház, egy erdei kirándulás vagy egy fák között megbújó település is jó kiindulópont lehet. A feladat teljesítéséhez olyan olvasmányt válasszatok, amelyben az erdő fontos helyszín, akár romantikus, mesés vagy baljós környezetként jelenik meg. Külön érdekesség megfigyelni, hogy a szereplők számára menedéket vagy veszélyt jelent-e a természet. Ez a helyszínalapú könyvválasztás a National Literacy Trust őszi feladatsorában is szerepel.

5. Adjatok esélyt egy kisvárosi történetnek!

Ehhez a ponthoz olyan könyvet keressetek, amely egy kisebb település életébe enged bepillantást. Jöhet romantika, családtörténet vagy rejtély, a lényeg, hogy a helyi közösségnek is legyen szerepe az eseményekben. Figyeljétek meg, milyen érzést kelt bennetek ez a közeg: legszívesebben azonnal odaköltöznétek, vagy már a második fejezetnél sok lenne, hogy mindenki mindenkiről tud mindent? A kisvárosi helyszín több őszi olvasási listán önálló kategóriát kap.

6. Csempésszetek egy kis mágiát a listátokra!

Válasszatok olyan történetet, amelyben valamilyen varázslat is szerepet kap. Nem feltétlenül kell rögtön egy egész fantasyvilág szabályait megtanulnotok: egy különleges képesség, egy elvarázsolt tárgy vagy egy hétköznapinak tűnő család titka is megfelel. A feladat jó alkalom arra, hogy kipróbáljátok, mennyi természetfelettit szerettek az olvasmányaitokban. Lehet, hogy éppen egy visszafogottan mágikus történet nyitja meg az utatokat egy új műfaj felé.

7. Térjetek vissza egy régi kedvencetekhez!

Vegyetek elő egy könyvet, amelyet korábban szerettetek, és olvassatok bele újra. Választhattok gyerekkori kedvencet, egy tinikorotokban rongyosra olvasott regényt vagy egy néhány éve felfedezett történetet. Kíváncsiságból figyeljétek meg, most melyik szereplővel értetek egyet, és melyik jelenetnél időztök el hosszabban. Az újraolvasás több őszi kihívásban is helyet kap, és a játék kedvéért akár egy teljes kötetet is újra végigolvashattok.

8. Vigyétek ki a könyveteket a szabadba!

Egy kellemes őszi délutánon keressetek egy padot, teraszt vagy nyugodt helyet a parkban, és olvassatok ott egy fejezetet. Vigyetek magatokkal meleg pulóvert, és válasszatok olyan időpontot, amikor még jólesik kint üldögélni. A helyszínváltás önmagában is lehet a feladat: ugyanazt a történetet folytassátok, amelyet otthon elkezdtetek, és figyeljétek meg, milyen élmény más környezetben visszatérni hozzá. A szabadtéri olvasás könyves bingókban is szerepel.

9. Kölcsönözzetek egy könyvet a könyvtárból!

Szánjatok egy délutánt a böngészésre, és keressetek a könyvtárban olyan olvasnivalót, amely felkelti az érdeklődéseteket. Ha bizonytalanok vagytok, kérjetek ajánlást, és mondjátok el, milyen hangulatra vágytok: romantikusra, meghittre vagy kicsit hátborzongatóra. A kölcsönzés maga is lehet kipipálható feladat, a kiválasztott könyv pedig más kategóriákhoz is passzolhat. Így a kihívás egy apró kimozdulós programmal is kiegészül.

10. Egy hétig legyen az olvasás az esti programotok!

Válasszatok ki hét egymást követő estét, amikor lefekvés előtt előveszitek a könyveteket. Hogy ez öt oldalt, egy fejezetet vagy húsz percet jelent, azt igazítsátok a napotokhoz. Készítsétek oda előre az olvasnivalót, hogy este már könnyű legyen folytatni, és a hét végén gondoljátok végig, melyik történetrész maradt meg bennetek leginkább. Az egyhetes esti olvasás szintén szerepel az őszi bingóötletek között, és egyetlen könyvvel is végigcsinálhatjátok.

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Mutatjuk, mi melyik könyvújdonságok miatt vártuk nagyon az őszt!

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