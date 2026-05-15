Pénteki olvasóklub: 6 hockey romance, ha már le is daráltad és imádtad az Off Campus sorozatot

Barna Borbála
Utoljára frissült: 2026. május 15. 19:53

Forrás: Photo by Liane Hentscher/Liane Hentscher/Prime - © Amazon Content Services LLC

Már streamelhető az Elle Kennedy azonos című regénysorozata alapján készült show első évadjának összes része, és ha hozzánk hasonlóan te is hoki-lázban égsz, ezeket a könyveket KÖTELEZŐ elolvasnod!

Május 13-án felkerült az Amazon Prime Video platformjára az Off Campus első évadjának mind a nyolc epizódja, és mi nem szégyelljük bevallani, hogy azonnal ledaráltuk az Elle Kennedy azonos című regénysorozata alapján készült show-t. Az első évad a The Deal - Az üzlet című könyvet dolgozta fel, szóval Hannah Wells és Garrett Graham love storyját mesélték el nekünk Ella Bright és Belmont Cameli főszereplésével.

Egyébként már az első évad premierje előtt berendelték az Off Campus második szezonját is, amiben (A Bridgerton családhoz hasonlóan) egy másik páros kerül a középpontba: a The Mistake - A baklövés című kötethez hasonlóan itt is Garrett legjobb barátjára, John Loganre (Antonio Cipriano), azaz a Briar University egy másik hokijátékosára irányul a reflektorfény, de már az sem titok, hogy India Fowler alakítja majd a szerelmét, Grace Iverst.

Persze ezerrel drukkolunk azért, hogy a Könyvmolyképző Kiadó gondozásában magyarul is olvasható Off Campus könyvsorozat mind az öt kötetét, azaz a The Score - A pont, a The Goal - A gól és a The Legacy - Az örökség köteteket is adaptálják majd, de a jó hír az, hogy nem lesz időnk unatkozni addig sem, amíg a show második szezonjára várunk, ugyanis a hockey romance regények brutálisan fel lettek kapva az utóbbi években - gondolj csak a Heated Rivalry – Forró viszály könyv és sorozat sikerére. Szóval, ne aggódj, lesz mit olvasnod John Logan évadjáig!

Ajánlhatunk neked ezek közül párat?

De először is, gyorsan megosztanánk veled egy szuper hírt: még tartanak a JOY-NAPOK!

Május 14-én elkezdődtek és május 17-ig még tartanak is a JOY-NAPOK! Végre itt az évnek azon szakasza, amikor kedvezményesen szerezheted be a kiszemelt kedvenceidet. Igen, még a legújabb olvasnivalóidat is, például a következő hockey romance regényedet! Széles a skála: a sokszínű kuponkínálat által akár 50% kedvezménnyel is tudsz vásárolni, ráadásul több mint 1000 üzletben és online is. Csekkold a kuponokat IDE kattintva!

A JOY-NAPOK alatt óriási kedvezménnyel szerezheted be a következő hockey romance regényedet is!
forrás: JOY
A JOY-NAPOK alatt óriási kedvezménnyel szerezheted be a következő hockey romance regényedet is!

Költs kevesebbet - olvass mégis többet!

Ne feledd, a JOY-NAPOK alatt a Libri, a Bookline, a Líra Könyv és az olvas.hu könyváruház is kedvezményekkel vár: óriási kedvezménnyel szerezheted be a következő hockey romance regényedet!

Na, jöhet akkor 6 szuper hockey romance?

