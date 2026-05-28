Megvan, melyik párról fog szólni az Off Campus 2. évadja: már most megőrülnek értük a sorozat rajongói

Most már biztos, hogy az Off Campus alkotói is meglépték azt, amit A Bridgerton család készítői: szóval ők is cseréltek egyet a sorozat alapját adó regények sorrendjén. Ez azt jelenti, hogy Elle Kennedy The Mistake - A baklövés című kötete, azaz John Logan és Grace Ivers története helyett a harmadik, The Score - A pont könyvet dolgozzák fel a második évadban, tehát Allie Hayes (Allie Hayes) és Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn) love storyját kapjuk meg legközelebb az Amazon Prime Video szériájában.

Ez egyébként szinte borítékolható döntés volt, mivel az első szezonban már elkezdték felvezetni a kapcsolatukat, amivel nagyon betaláltak a nézők szívébe, mert az Allie-t és Deant alakító színészek között fantasztikusan működik a kémia. Viszont a könyvekkel ellentétben a show-ban továbbra is nagy szerepet kap Hannah Wells (Ella Bright) és Garrett Graham (Belmont Cameli), annak ellenére, hogy ők már megkapták a saját évadjukat, illetve az is eléggé valószínű, hogy az új szezonban már megismerhetjük John Logan (Antonio Cipriano) nagy szerelmét, Grace Iverst (India Fowler) is.

Na és neked ki lenne a lelki társad a sorozatból?

