Ez a pasi lenne a lelki társad az Off Campus sorozatból a csillagjegyed szerint

Május 13-án került fel az Amazon Prime Video platformjára az Off Campus show első évadja, Ella Bright (Hannah Wells) és Belmont Cameli (Garrett Graham) főszereplésével, és a bár a hockey romance a jégen játszódik, valójában eléggé felforrósította a hangulatot a világon a premier óta.

Az Elle Kennedy regénysorozatát feldolgozó széria elképesztő népszerűségének egyik oka, hogy nemet mond a mérgező kapcsolatokra, illetve a toxikus maszkulinitásra: a Briar University hokijátékosai magasabbra teszik a lécet a nőknek a párválasztást illetően. Merthogy igenis várjunk el többet a bare minimumnál!

Persze az is egyértelmű, hogy a sorozat népszerűségének másik fő oka az, hogy kik játsszák el ezeket a sportolókat! A castingra tízből tíz pontot adunk, hiszen nemcsak Belmont Cameli tökéletes választás Garrett Grahamként, hanem Stephen Kalyn konkrétan Dean Di Laurentis szerepére született.

Antonio Cipriano profin hozza John Logant, Jalen Thomas Brooks pedig abszolút megadja azt a bizonyos golden retriever boyfriend vibe-ot John Tuckernek. És ne tagadd, biztosan te is elgondolkodtál azon, ki passzolna hozzád a leginkább a srácok közül. (Persze sajnos csak képzeletben...)

Nos, a csillagjegyedből kiderül, melyik pasi lenne a lelki társad az Off Campus sorozatból a csillagjegyed szerint!

