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25 Netflixes sorozat az elmúlt 1 évből, ami garantáltan beszippant a hosszú hétvégén

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Kult
Utoljára frissült: 2026. augusztus 18. 16:59

Forrás: Netflix

25 Netflixes sorozat az elmúlt 1 évből, ami garantáltan beszippant a hosszú hétvégén
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Van négy napod lazítani, de nem tudod, mit nézz a Netflixen? Azt hiszed, már mindent láttál? Íme 25 újdonság az elmúlt egy évből, ami garantáltan leköti a figyelmed!

A nyarat nem is lehet jobban lezárni egy hosszú hétvégénél, amikor még utoljára élvezhetjük a (remélhetőleg nem túl forró) napokat, lazulhatunk, kirándulhatunk, este pedig egy jó sorozat mellett pihenhetünk. Persze nem könnyű valami olyat találni, ami megfelel az alábbi kritériumoknak:

  • TÉNYLEG izgalmas,
  • viszonylag frissebb,
  • nem láttad még sosem,
  • azonnal beszippant,
  • és nem túl hosszú, hogy biztosan végére érj vasárnap estig.

De itt jövünk mi a képbe! Mert bár bőven van kínálat a streaming platformokon, ilyenkor senki sem szeretne belekezdeni valamibe, amiről 5 rész után derül ki, hogy nem tart semerre, vagy végül elkaszálták, így cliffhangerrel ér véget. Összeszedtünk helyetted 25 sorozatot a Netflixről, amelyek az elmúlt egy évben készültek, és egytől-egyig izgalmasak, fordulatosak és magukkal ragadnak majd a hosszú hétvégére.

Jó lazítást!

Galéria / 25 kép

25 Netflixes sorozat az elmúlt 1 évből, ami tökéletes a hosszú hétvégére

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