Életmód
25 Netflixes sorozat az elmúlt 1 évből, ami garantáltan beszippant a hosszú hétvégén
Forrás: Netflix
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A nyarat nem is lehet jobban lezárni egy hosszú hétvégénél, amikor még utoljára élvezhetjük a (remélhetőleg nem túl forró) napokat, lazulhatunk, kirándulhatunk, este pedig egy jó sorozat mellett pihenhetünk. Persze nem könnyű valami olyat találni, ami megfelel az alábbi kritériumoknak:
- TÉNYLEG izgalmas,
- viszonylag frissebb,
- nem láttad még sosem,
- azonnal beszippant,
- és nem túl hosszú, hogy biztosan végére érj vasárnap estig.
De itt jövünk mi a képbe! Mert bár bőven van kínálat a streaming platformokon, ilyenkor senki sem szeretne belekezdeni valamibe, amiről 5 rész után derül ki, hogy nem tart semerre, vagy végül elkaszálták, így cliffhangerrel ér véget. Összeszedtünk helyetted 25 sorozatot a Netflixről, amelyek az elmúlt egy évben készültek, és egytől-egyig izgalmasak, fordulatosak és magukkal ragadnak majd a hosszú hétvégére.
Jó lazítást!
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Életmód
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