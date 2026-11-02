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Toplista: 10 kevésbé ismert, mégis sírva röhögős film a Netflixen, ha most valami viccesre vágynál

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Kult
Utoljára frissült: 2026. november 2. 10:04

Forrás: Netflix

Toplista: 10 kevésbé ismert, mégis sírva röhögős film a Netflixen, ha most valami viccesre vágynál
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Ha olyan filmet keresel, ami elérhető a Netflixen, és garantáltan jó kedvre derít, ezek közül válassz!

Videók

A hétvégén még a horrorfilmeké volt a főszerep, de ha novemberbe lépve valami vidámabbra vágysz (a borongós időt ellensúlyozni), akkor érdemes a Netflix kínálatában elmerülni. Persze jó sorozatokból, drámákból és pszicho thrillerből nincs hiány, de a vígjátékok terén is nagyon széles a paletta. Ha viszont nem akarsz hasraütésszerűen rábökni valamire, és inkább biztosra mennél, válassz egyet ebből az ajánlóból. Mi ugyanis összeszedtük azt a 10 sírva röhögős filmet, ami talán kevésbé ismert, de a Netflixen mindig sikert arat a nézők körében!

Love Hard

Natalie-nak elege van a katasztrofális randikból, ezért amikor végre megismer egy ígéretes pasit a társkeresőn, karácsonyra váratlanul beállít hozzá. Csakhogy az ajtóban nem a fotókon látott álomférfi fogadja, és kiderül, hogy catfishing áldozata lett. A kínos meglepetésből aztán még furcsább alku születik: a srác, Josh segít neki meghódítani azt a férfit, akinek a képeit használta, cserébe, ha a lány eljátssza a szülei előtt karácsony végéig, hogy tényleg együtt vannak. Nina Dobrev karácsonyi romkomjában innen indul a félreértések és félresikerült csábítások sora, ami nagyon vicces (és elég romantikus) végeredményt hoz össze.

Kép
forrás: Netflix

Mindig csak talán

Sasha sikeres séf, Marcus pedig még mindig a szülővárosában él, és az apjával dolgozik. Gyerekként elválaszthatatlanok voltak, de egy félresikerült közeledés után tizenöt évig nem beszéltek egymással. Amikor újra találkoznak, hamar kiderül, hogy a régi vonzalom nem múlt el – csak közben nagyon más életet építettek maguknak. A kínos randikat és csípős szóváltásokat ráadásul Keanu Reeves is megkavarja, aki önmaga elképesztően elszállt változatát alakítja.

Kép
forrás: Netflix

A szerelem asszisztensei

Harpernek és Charlie-nak alig marad élete a munkán kívül, hála a két lehetetlen főnöküknek. Kitalálják hát, hogy összehozzák őket: ha a feletteseik egymással randiznak, talán végre nekik is jut néhány szabad este. Csakhogy a gondosan megszervezett „véletlen” találkozások és romantikus helyzetek közben a két asszisztens is egyre közelebb kerül egymáshoz. Zoey Deutch és Glen Powell romkomja tele van munkahelyi bénázással, szellemes szóváltásokkal és olyan randikkal, amelyekhez jóval több szervezés kellene, mint egy céges megbeszéléshez.

Kép
forrás: Netflix

A bérgyilkos, aki nem is volt

Ééés íme még egy Glen Powell film! Gary visszahúzódó tanár, aki mellékállásban a rendőrségnek dolgozik: bérgyilkosnak adja ki magát, hogy lebuktassa azokat, akik valakit eltetetnének láb alól. Meglepően jól megy neki a szerepjáték, egészen addig, amíg egy férjétől szabadulni vágyó nővel nem sodorja össze a munka. A vonzalom kölcsönös, csakhogy Gary már nyakig benne van a saját hazugságaiban.

Kép
forrás: Netflix

Vén csókák

Jack és két legjobb barátja későn lett apa, és egyre kevésbé érti a világot, amelyben a gyerekei felnőnek. Az óvodai szabályoktól az új munkahelyi elvárásokig minden próbára teszi a türelmüket, Jack pedig rendszerint pont akkor mondja ki, amit gondol, amikor nagyon nem kellene. Bill Burr vígjátékában a szülői értekezlet is könnyen csatatérré válik: káromkodásból, kínos helyzetekből és rosszul időzített beszólásokból nincs hiány.

Kép
forrás: Netflix

A másik Missy

Tim végre megismeri álmai nőjét, és elhívja egy hawaii céges útra – csakhogy rossz Missynek küldi az üzenetet. A repülőn az a nő ül mellé, akivel korábban élete egyik legkatasztrofálisabb vakrandiját élte át. Missynek semmi sem kínos, fogalma sincs a visszafogottságról, és pillanatok alatt felforgatja az egész utazást. Tim próbálná megőrizni a tekintélyét a főnöke előtt, de ilyen útitárs mellett már az is siker, ha egyáltalán túléli a hétvégét.

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forrás: Netflix

Novokain

Nate visszahúzódó banki alkalmazott, aki egy ritka állapot miatt egyáltalán nem érez fájdalmat. Amikor egy bankrablás során elrabolják a lányt, akivel épp kezdett alakulni köztük valami, úgy dönt, maga indul a megmentésére. Harcolni ugyan nem tud, de olyan sérüléseket is képes figyelmen kívül hagyni, amelyektől bárki más azonnal kidőlne. Jack Quaid akcióvígjátékában ebből születnek az egyre elborultabb összecsapások: egyszerre fogsz nevetni és felszisszenni.

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forrás: Netflix

72 óra

Joe negyvenéves reklámszakember, akinek a karrierje épp lejtmenetbe kapcsol, amikor véletlenül bekerül egy huszonéves társaság csoportos chatjébe. Egy miami legénybúcsúban meglátja a lehetőséget, hogy újra lendületbe hozza az életét, ezért csatlakozik a fiatalokhoz. Csakhogy a háromnapos bulimaraton hamar megmutatja, mennyire másképp képzelik el a szórakozást. Főszerepben Kevin Hart!

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forrás: Netflix

Éjszakai játék

Bár ez nem Netflix original, nem tudtuk kihagyni a listából, hiszen a streaming platformon elérhető, és tényleg az elmúlt évek egyik legjobb vígjátéka! Max és Annie imádja a társasjátékos estéket, de amikor Max bátyja egy emberrablós szerepjátékkal készül, a megszokottnál is komolyabban veszik a versenyt. Még akkor sem fognak gyanút, amikor maszkos férfiak rontanak a házba, és elhurcolják a házigazdát. Lelkesen vetik bele magukat a nyomozásba, miközben egyre nehezebb eldönteni, mi tartozik a játékhoz, és mikor kellene inkább rendőrt hívni.

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forrás: Éjszakai játék c. film

Számos pasas

És még egy film, ami bár már 15 éves, de sokan még nem is hallottak róla. Pedig érdemes! Ally egy magazincikk hatására bepánikol: mi van, ha már túl sok pasival randizott ahhoz, hogy megtalálja az igazit? Úgy dönt, új ismeretségek helyett inkább végignézi az exeit, hátha valamelyikük időközben álomférfivá érett. A nyomozásban jóképű szomszédja, Colin segít neki, de a régi szerelmek felkutatása sorra kínosabbnál kínosabb találkozásokhoz vezet.

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forrás: Számos pasas c. film
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