9 mozifilm, ami miatt már alig várjuk az őszt

Idén egyáltalán nincs okunk panaszra, ugyanis hétről hétre fantasztikus filmek futnak be a mozikba: nyáron például hatalmasat mentek az olyan horrorok, mint a Backrooms – Hátsó szobák vagy a Megszállottság, de természetesen tarol Christopher Nolan legújabb rendezése, az Odüsszeia is, mi rég nevettünk utoljára annyit, mint a Csak egy éjszaka című romkomon Monica Barbaro és Callum Turner főszereplésével.

A Pókember: Vadonatúj nap pedig hetek óta rekordokat dönt a mozipénztáraknál (a kulisszatitkait IDE kattintva elhoztuk neked), szóval Tom Hollandnak és Zendayának az esküvőjük mellett is bőven van okuk az örömre. Na meg nekünk is, mert bár már csak pár hónap maradt 2026-ból, még mindig elképesztően sok izgalmas premier vár ránk a szélesvásznon!

Összegyűjtöttük azokat a filmeket, amiket tényleg TILOS kihagynod a mozikban idén ősszel!

A mézkirály

Matthew McConaughey egyáltalán nem titkolja és tagadja, hogy ma is a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt a legsikeresebb filmje, sőt, a legjobban jövedelmező is, és mi imádjuk érte, hogy nem zavarja, amiért egy romkom a pályafutása csúcsa, nem például a Mielőtt meghaltam, aminek a főszereplőjeként az Oscar-díjat is hazavihette. Mi még nem adtuk fel amúgy a reményt, hogy elkészül a második része az őt híressé tévő romantikus vígjátéknak (a filmbeli szerelmét alakító Kate Hudson is nyitott rá), de szeptember 3-tól egyelőre egy egészen más műfajú sztoriban találkozhatunk vele a moziban. A méhkirályban ő alakítja a főhőst, a zenész Amziah Kinget, aki a lányával (Angelina LookingGlass) méztermelő családi vállalkozást akar alapítani, viszont az iparág sokkal veszélyesebbnek bizonyul a vásznon, mint hinnéd: a férfit például azzal fenyegetik a riválisai, hogy tönkretesznek mindent, amit felépített.

JOY-tipp: Ez a film tökéletes választás lehet a randiestére a pasiddal, főleg akkor, ha ő már (többször is) megnézte a kedvedért a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt romkomot, és időközben óriási Matthew McConaughey fan lett.

Átkozott boszorkák 2.

Tudjuk, tudjuk, szürreális belegondolni is, de közel harminc (!) évvel ezelőtt, 1998-ban mutatták be az Átkozott boszorkák című filmet Sandra Bullock és Nicole Kidman főszereplésével, és akár boszorkányság állt háttérben, akár nem, Sally, illetve Gillian belopták magukat az emberek szívébe – olyannyira, hogy szeptember 10-én visszatérnek a mozikba. Az Átkozott boszorkák 2. sztorija természetesen ugrik előre pár évtizedet az időben, amikor Sally (Sandra Bullock) lányai (akiket a Trónok harca színésznője Maisie Williams és A csókfülke-filmek sztárja, Joey King alakítanak), elkezdik felfedezni a varázserejüket, csakhogy ezzel magukra szabadítják az édesanyjuk és a nagynénjük szerelmi átkát – vagyis azt, hogy akit megszeretnek, azt a rajongásuk szó szerint a sírba viszi. Éppen ezért szükségük lesz Sallyre és Gillianre (Nicole Kidman) is, hogy az átkot egyszer és mindenkorra végleg megtörjék.

JOY-tipp: Nem is kérdés, kivel kell megnézned ezt a filmet! Természetesen a barátnőiddel, akikkel a film utána egy koktél mellett felidézhetitek, milyen volt, mikor elátkozva éreztétek magatokat a párkeresésben a rossz randik miatt, ha pedig éppen szinglik vagytok, akkor mágia helyett manifesztációval bevonzhatjátok együtt az életetekbe a szerelmet!

Csajos hétvége

Ugye nem kell bemutatnunk neked sem, mennyire életmentő lehet néha, ha pár napra kiszakadhatsz a mindennapokból a BFF-jeiddel? Szeptember 17-én érkezik meg a mozikba a Csajos hétvége film, ami pontosan erről szól, hiszen ebben három gyerekkori barátnő, Jane (Leslie Mann), Coco (Michelle Buteau) és Sophie (Anna Faris) becsekkol Palm Springsben egy wellness hotelbe, mert már elképesztően nagy szükségük lenne a kikapcsolódásra. Azonban amikor megjelenik a szálláson a „káosz-királynő” Mel (Isla Fisher) is, búcsút kell inteniük a pihenésnek… És a sztori egy pontján felbukkan a Vágyak/Valóság sorozattal berobbanó Adam Demos is, akit NAGYON-NAGYON szívesen nézünk szélesvásznon – de akár 3D-ben is örömmel csodálnánk.

JOY-tipp: Egyértelmű, hogy erre a filmre azokkal a barátnőiddel kell becsekkolnod a moziba, akikkel már számtalan közös utazás emlékét őrizitek együtt. Spoiler alert: a stáblista után biztosan azonnal egymásra néztek majd, és már kezditek is tervezni a következő kiruccanásotokat.

Digger

Tom Cruise ezúttal nem a Mission: Impossible filmek Ethan Huntjaként köszön be a mozivászonra, sőt, ebben a filmben amúgy is elég nehéz ráismerni, viszont tulajdonképpen most is azon fog dolgozni, hogy megmentse a világot – csak az október 1-jén érkező Digger című fekete komédiában az ő karaktere sodorta is veszélybe, azaz a katasztrófa küszöbére a Földet.

JOY-tipp: Tom Cruise-t az egyike az utolsó klasszikus hollywoodi mozisztárok egyikeként emlegetik, szóval a Digger film alatt mindenképpen egy hozzád hasonló igazi moziőrült barátod foglaljon helyet melletted a teremben!

Verity

Colleen Hoover-olvasóként nálunk egyértelműen a Verity az év egyik legjobban várt filmje, ráadásul az előzetes alapján a sztori a vásznon még hidegrázósabb lesz, mint a lapokon. Az október 1-jén debütáló erotikus pszichothrillerben Jeremy Crawford (Josh Hartnett) felkéri Lowen Ashleigh feltörekvő írót (Dakota Johnson), hogy befejezze a balesetben súlyos sérülést szenvedő felesége, Verity Crawford (Anne Hathaway) bestsellerszerző regénysorozatát. Lowen igent mond a borzasztóan csábítónak tűnő ajánlatra és be is költözik a Crawford család otthonába, de mikor Verity jegyzetei között kutatva megtalálja a nő naplóját, ami hátborzongató titkokat rejt róla… Ráadásul a szellemíró közben vonzódni kezd Verity férjéhez.

JOY-tipp: Erre nyilván a CoHo-fan barátnőddel kell jegyet váltanod, és ha vége a filmnek, újra megvitathatjátok, hogy vajon a „Team Manuscript” vagy a „Team Letter” csapata mellett teszitek-e le a voksotokat.

Értelem és érzelem

November 5-én újabb könyvadaptációval folytatódik a premierek sora, ráadásul egy irodalmi klasszikus feldolgozásával. Jane Austen Értelem és érzelem című regénye két lánytestvérről, a Dashwood nővérekről szól, akiknek édesapjuk halála után a házasság jelenti az egyetlen kiutat a szegénységből – feltéve, ha jól választanak. Viszont míg Elinor az eszére hallgat a döntésében, addig Marianne a szíve után megy, még akkor is, ha emiatt csalódnia kell. A legújabb filmverzióban Daisy Edgar-Jones és Esmé Creed-Miles alakítják a tesókat, Mrs. Dashwoodot pedig az Outlander – Az idegen sorozattal berobbanó Caitríona Balfe.

JOY-tipp: Ugye mondanunk sem kell, hogy ez a film a könyvklubod következő gyűlésének helyszíne lesz?

Hogyan tudnék élni nélküled? 2

Mi borzasztóan kíváncsiak vagyunk rá, vajon a Hogyan tudnék élni nélküled? második része is akkorát szól-e majd a mozikban, mint az első, amire több mint egymillióan (?) váltottak jegyet a premierje után, na meg persze arra is, hogy miként folytatódik a szereplők élete. Annyit biztosan tudunk a sztoriról, hogy a november 12-én érkező folytatásban pár évet előreszaladunk az időben, oda, ahol a Kuplung együttes tagjai Betti (Kovács Harmat) és Csabi (Kirády Marcell) esküvőjére készülnek a Balatonon, amire természetesen meghívták Katát (Márkus Luca) és Gábort (Marics Peti), de Esztert (Törőcsik Franciska) és Gergőt (Ember Márk) is.

JOY-tipp: Zene-, és romantika-rajongóknak kötelező a film, szóval, melyik barátnődre is igaz ez a jelző?

Az éhezők viadala: Az aratás hajnala

Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája után újabb előzményregény kaptunk Suzanne Collinstól, aki Az éhezők viadala: Az aratás hajnala című kötetében Katniss Everdeen és Peeta Mellark mentorának múltjába enged bepillantást. A férfi fiatalkori énjét Joseph Zada játssza, akit A hazudósok (We Were Liars) sorozatból már jól ismerhetsz, és a szériához hasonlóan ezzel a filmmel is összetöri majd a szíved, de többi szereplőt is zseniális színészek alakítják, például Maya Hawke, Mckenna Grace, Kieran Culkin vagy Jesse Plemons. Effie-t most Elle Fanning kelti életre, Snow elnököt pedig Ralph Fiennes, és bár egyelőre nem merjük elhinni, de a bennfentesek szerint Jennifer Lawrence, illetve Josh Hutcherson is feltűnhetnek pár pillanatra a mozivásznon a november 19-től látható filmben.

JOY-tipp: a trailer alapján számunkra nem kérdés, hogy ez a történet borzasztóan megrázó lesz a szélesvásznon, úgyhogy olyasvalakit kell elhívnod magaddal, akit „nem zavar”, ha esélye sem lesz a könnyei ellen küzdelemben a ti arénátokban, a moziteremben. De persze sok szerencsét, és sose hagyjon el benneteket a remény!

Menyemre ütök

Az Apádra ütök, a Vejedre ütök és az Utódomra ütök után november 26-án a Menyemre ütök résszel bővül tovább a vígjátéksorozat, amiben Greg Beckur (Ben Stiller) és Pam Beckur (Teri Polo) fia, Henry (Skyler Gisondo) bemutatja a családjának a barátnőjét, Olivia Jonest, akit feleségül akar venni – és a korábban az FBI-nak dolgozó lányt nem más alakítja, mint a Wicked-filmekben színésznőként már bizonyító Ariana Grande. Jack Byrnes (Robert De Niro) azonban az ő karakterét is alaposan leteszteli!

JOY-tipp: Ari nemrég bejelentette, hogy egy időre visszavonul a reflektorfénytől, éppen ezért nem szabad kihagynod ezt a filmet, mert lehet, hogy ezután akár hónapokig nem láthatod őt sehol!

Ajánlhatunk pár mozifilmet, ami már felkerült a streamingplatformokra, és muszáj látnod őket?

Galéria / 20 kép 20 mozifilm az elmúlt egy évből, ami már megnézhető streaming platformokon is Megnézem a galériát

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