Idén a mozirajongóknak egyáltalán nincs oka a panaszra, mert hétről hétre szuperizgalmas premierek várnak ránk a szélesvásznon: februárban megkaptuk Cathy és Heathcliff történetének, vagyis az Üvöltő szelek regénynek legújabb feldolgozását Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével, a márciusban bemutatott A Hail Mary-küldetés hivatalosan is Ryan Gosling egyik legsikeresebb és legtöbb bevételt hozó munkája lett, áprilisban pedig befutott Az ördög Pradát visel 2. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci visszatérésével, amire csak úgy lazán húsz évet vártunk. És a blockbusterek listája bizony még NAGYON sok címmel bővülhet 2026-ban!

Az évet olyan várva várt filmekkel zárhatjuk, mint Colleen Hoover erotikus thrillerének, a Verity című bestsellerének az adaptációja, amit október elejére ígérnek, de novemberben jön Az éhezők viadala: Az aratás hajnala, mely a későbbi mentor, Haymitch fiatalkorát, azaz Viadalát mutatja be, decemberben pedig végre, végre, VÉGRE megérkezik a Dűne: Harmadik rész, tehát teljessé válik Denis Villeneuve trilógiája. Viszont ne aggódj, addig sem fogunk unatkozni, sőt, igazából nyáron is sok időt töltünk majd a mozikban, mert több filmet is felírtunk a bakancslistánkra!

Jöhet az a 9 mozifilm, ami miatt nagyon várjuk a nyarat?

Az univerzum védelmezői

A szuper nyarat stílusosan egy szuperhősfilmmel nyitjuk: ez nem más, mint Az univerzum védelmezői, amire június 4-től válhatsz jegyet. A világ megmentésének súlyát ezúttal a Vörös, fehér és királykék, a Bíbor szívek és A rólad alkotott kép sztárja, Nicholas Galitzine vette a vállára, mint Adam herceg, akit a Földre száműztek arról a távoli bolygóról, aminek az örököse, He-Man. Mikor rájön a végzetére, visszatér Eterniába, ahol éppen egy gonosz zsarnok, Skeletor (Jared Leto) uralkodik, a legyőzéséhez pedig szövetségesekre van szükség. És nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy Nicholas Galitzine elég jól kigyúrta magát a karaktere küzdelmére...

Szürke zóna

Miután Nicholas Galitzine berobbantja a nyarat, Henry Cavill és Jake Gyllenhaal tovább fokozza a feszültséget június 11-től a Szürke zóna című filmben, melyben elit ügynökök titkos csapatának vissza kell lopnia azokat a milliárdokat, amiket egy könyörtelen üzletember megszerzett magának. A küldetés persze egyáltalán nem veszélytelen, de mégis belevágnak a képtelen rablási akciótervükbe, de a körülmények nem kedveznek nekik, és a missziójuk idővel háborúvá fajul, amiben már tényleg a túlélés a tét.

Életem legjobb száma

Jonas Brothers-rajongók, figyelem! Június 18-án érkezik Nick Jonas filmje, az Életem legjobb száma, melyben a People magazin által 2021-ben a legszexisebb férfinak kikiáltott Paul Rudd játssza a másik főszerepet. A sztori szerint Rick (őt alakítja Paul) sosem tudott befutni zenészként, csak esküvőkön haknizik, aztán egy lagzin megismerkedik egy sikeres fiúbanda tagjával (nyilván ő Nick), akivel annyira jól összehaverkodik, hogy megmutatja neki azt a számot, amit kamaszként írt - viszont újdonsült haverja visszaél ezzel, és a saját neve alatt kiadja és állítja, hogy az övé. Szóval Ricknek vissza kell szereznie élete legjobb számát...

Supergirl

Jöhet még egy szuperhősfilm a nyárra, ezúttal női főszereplővel? Akkor repülj a mozikba június 25-től a Supergirlre, hogy alaposabban megismerd Kara Zor-El, azaz Supergirl (Milly Alcock) történetét, akinek egy kegyetlen ellenséggel kell harcot vívnia a világ védelme érdekében, de az igazságszolgáltatáshoz és a bosszúhoz először is csapatra van szüksége. Azt pedig már te is elkezdhetsz szervezni magadnak, hogy mire bemutatják a filmet, tudd, kivel kacsinthattok egymásra, amikor meglátjátok a vásznon Jason Momoát.

Odüsszeia

Az idei egyértelműen Zendaya és Anne Hathaway éve, akiknek konkrétan egymást érik a premierjeik - július 16-tól pedig együtt köszöntenek minket a mozikban az Odüsszeia filmben, vagyis Christopher Nolan Homérosz adaptációjában. És ha az ő nevük nem lenne elég húzóerő (persze az), akkor jó h tudod, hogy Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o és Charlize Theron is szerepet kaptak a történetben.

Pókember: Vadonatúj nap

Nem, nem, a nyáron premierező szuperhősmozik listája még mindig NEM ért véget. Még be kell karikáznod a naptáradban a július 30-i napot is, azaz a Pókember: Vadonatúj nap bemutatójának időpontját. Újra együtt láthatjuk a vásznon Hollywood egyik kedvenc sztárpárját, Tom Hollandet és Zendayát, viszont a filmbeli love storyjuk éppen nem alakul jól, mert Pókember kénytelen volt kitörölni magát a szerettei, például a szerelme emlékezetéből a világ védelme érdekében... ráadásul egyre nagyobb szükség van rá megmentőként.

Csak egy éjszaka

Szerencsére a nyári filmek listájára felkerült egy romkom, a Csak egy éjszaka is - mert nekünk szükségünk van a szívmelengető sztorikra is. És ennek a filmnek kifejezetten különleges a története: a frissen dobott Owen (Callum Turner) és a reménytelenül romantikus Allie (Monica Barbaro) egy olyan New York Cityben találkoznak egymással, ahol minden évben csak egyetlen éjjel szabad a szex a szingliknek, ők azonban nem egyéjszakás kalandot keresnek, hanem a szerelmet. Azt viszont nem olyan könnyű megtalálniuk... de augusztus 6-tól megtudhatod, sikerül-e nekik! (Ja, és gyönyörködhetsz Callum Turnerben...)

Az Oak Street vége

Mondtuk, hogy ez Anne Hathaway éve (is)! A színésznő Ewan McGregor oldalán is premierezik egyet a mozikban augusztus 13-án Az Oak Street vége filmben, amelyben egy rejtélyes kozmikus esemény következtében egy kertvárosi utca lakói egy ismeretlen, veszélyes világba csöppennek, ahol a valószínűtlen és a lehetetlen is megtörténhet - például dinoszauruszok jelenhetnek meg a házuk előtt.

Kutya csillagkép

Az Oscar-díjra jelölt Jacob Elordi ideje az Eufória sorozatban lejárt ugyan, de a karrierje brutális fénysebességgel szárnyal felfelé: augusztus 27-től például a Kutya csillagkép című filmjét nézhetjük meg Ridley Scott rendezésében, melyben a színész egy könyörtelen poszt-apokaliptikus világba kalauzol el minket a karakterén keresztül Josh Brolin és Margaret Qualley társaságában. (Fun fact: Jacobnak a valóságban is van egy kutyusa, akit elképesztően imád.)

