20 film és sorozat, ha kedved támadt egy kis misztikus, kisvárosi nyomozós thrillerhez

Bár a 42 fokos hőségben elképzelhetetlen volt, most mégis itt az ősz, egyre korábban sötétedik, Mariah Carrey és Michael Bublé pedig szép lassan előbújnak rejtekhelyükről. És félreértés ne essék, imádjuk mi a nyarat és a medencézős hétvégéket, de van valami megfoghatatlanul hangulatos abban, amikor kint még színesek a falevelek, esik az eső, begyújtjuk a kandallót és beülünk a kanapéra forró csokizni. Na, és persze filmet nézni.

Ezt a borongós, esős, őszi, kissé sötét és rejtélyes vibe-ot pedig rengeteg film és sorozat hozza! Ha imádod a kisvárosi detektíves sztorikat, amelyek ezt a hangulatot hozzák, és nem mellesleg a látványvilágon túl még érdekesek is, a legjobb helyen jársz. Mert hoztunk is mindjárt 20-at, ami tökéletes lesz egy épp ilyen esős, borongós hétvégi délutánra.

10 sorozat, ha imádod a ködös, kisvárosi nyomozós történeteket

Easttowni rejtélyek

Mi is hozhatná jobban a kisvárosi rejtélyes vibe-ot, mint egy sorozat, aminek lényegében ez a címe? Ráadásul azon túl, hogy a hangulat tényleg 5 csillagos, a történet és a szereplőgárda is hibátlan! Egy pennsylvaniai kisvárosban meggyilkolnak egy fiatal lányt, miközben Mare nyomozónak a saját széteső magánéletével is meg kell küzdenie. Nyirkos utcák, családi titkok és az az érzés, hogy itt tényleg mindenki ismer mindenkit. Főszerepben Kate Winslet és Evan Peters!

Broadchurch

Ha az esős, tengerparti kisváros + egy gyilkosság, ami szétszedi az egész közösséget kombó kell, ezt nézd. David Tennant és Olivia Colman nyomozópárosa zseniális! Egy tengerparti kisvárost teljesen megráz egy kisfiú halála, a nyomozás pedig lassan minden családra árnyékot vet. A befejezéstől nagyon ledöbbensz!

The Killing

Egy tinédzser lány meggyilkolása után két nyomozó kezd kutatni Seattle esőáztatta utcáin. Lassú, sötét, nyomasztó, és pont azzal tartja fent az állandó feszültséget, hogy minden új válasz mögött újabb kérdés rejtőzik.

Top of the Lake

Egy terhes tinédzser eltűnése után egy nyomozónő kezd vizsgálódni egy elszigetelt új-zélandi közösségben. Gyönyörű tájakat láthatsz majd, miközben nagyon sötét háttértörténetek és folyamatos feszültség bontakozik ki. Elisabeth Moss főszereplésével!

Black Spot / Zone Blanche

Egy erdőkkel körülvett francia kisvárosban feltűnően sok ember hal meg furcsa körülmények között. A helyi rendőrkapitány nyomozása egyre mélyebbre visz a város sötét múltjába, ami persze tele van sötétebbnél sötétebb titkokkal. A vibe már önmagában megéri, hogy felvedd a listádra!

True Detective

Az első évad fantasztikus! Két louisianai nyomozó éveken át próbál megfejteni egy bizarr, rituális gyilkosságsorozatot, miközben maga az ügy is egyre mélyebbre húzza őket. Mocsarak, poros utak, vallási fanatizmus, sötét titkok és az a nyomasztó vibe, hogy valami nagyon nincs rendben a felszín alatt. A többi évad is jó, de ez kiemelkedő!

Twin Peaks

Igazi kultklasszik, de mégis sok Gen Z-nél kimaradt, így ha nálad is, ideje pótolni. Tényleg nem bánod meg! Amikor egy népszerű középiskolás lányt holtan találnak egy álmos kisvárosban, Dale Cooper FBI-ügynök érkezik, hogy kiderítse, ki ölte meg Laura Palmert. A nyomozás közben azonban kiderül, hogy Twin Peaks idilli felszíne alatt furcsa kapcsolatok, sötét titkok és egészen természetfeletti dolgok lapulnak.

Martha's Vineyard Mysteries

Egy volt nyomozó Martha’s Vineyard festői szigetén próbál új életet kezdeni, de a békésnek tűnő közösségben újra és újra gyilkosságok és rejtélyek ütik fel a fejüket. Ködös tengerpart, kisvárosi titkok és tipikus esős délutános krimihangulat. Nem annyira sötét, szóval ha kicsit kevésbé ijesztőt vagy nyomasztót keresel, ez jó lesz!

A híd

Ennek már van többféle verziója is, de a skandináv zseni! Egy nő holttestét találják pontosan a Svédországot és Dániát összekötő Øresund híd közepén, ezért egy svéd és egy dán nyomozó kénytelen együtt dolgozni az ügyön. Hideg, szürke, kimért nordic noir, tele nyugtalanító gyilkosságokkal, társadalmi feszültségekkel és nagyon erős atmoszférával.

Wayward Pines

Nem detektíves a szó szoros értelmében, de az egyik legjobb választás, ha a sötét kisvárosos vibe-ot keresed. Egy titkosszolgálati ügynök két eltűnt kollégája után nyomozva egy idilli kisvárosban tér magához, ahonnan látszólag lehetetlen kijutni. Minél többet kérdez, annál furcsábbá válik minden, és hamar kiderül, hogy Wayward Pines jóval nagyobb titkot rejt, mint egy sima eltűnéses ügy.

És íme 10 film, ha csak másfél órád van, de ezt a vibe-ot keresed

The Whisper Man

Egy özvegy férfi kisfia eltűnik, és az ügy hátborzongató módon kapcsolódni kezd ahhoz a sorozatgyilkoshoz, akit évekkel korábban a férfi nyomozóként dolgozó apja juttatott rács mögé. Sötét házak, ködös utcák, régi bűnügy és folyamatos rossz előérzet, ráadásul nagyon jó színészekkel!

Mystic River

Boston közelében meggyilkolnak egy fiatal nőt, az ügy pedig újra összeköti három gyerekkori barát életét, akiknek a múltjuk már eleve tele van traumákkal és kimondatlan feszültségekkel. Szürke utcák, hideg levegő, régi sebek és egy nyomozás, ahol mindenki gyanús egy kicsit – tökéletesen hozza azt a komor, esős, „valami nagyon nincs rendben” mystery-vibe-ot.

Wind River – Gyilkos nyomon

Dermesztően hideg, havas táj, szinte teljes elszigeteltség és egy ügy, ami már az első percektől nyomasztóan ráül a filmre. Egy fiatal nő holttestére bukkannak egy wyomingi rezervátumban, a nyomozást pedig egy tapasztalatlan FBI-ügynök és egy helyi vadőr próbálja felgöngyölíteni, miközben egyre több sötét részlet kerül elő. A hangulat hibátlan, de a sztori elég felkavaró lesz a végére!

Átkozott boszorkák

Az első részt otthon, a másodikat pedig már a mozikban nézheted, szóval a hétvégi program is pipa! Az Átkozott boszorkákban megvan minden, ami kell egy őszies, rejtélyes hangulatú filmhez: jófej főszereplők, némi románc, rejtély, gyilkosság és egy kis félelem... A második részben sem csalódsz majd! Ha esetleg nem emlékeznél az alapsztorira: két boszorkánytestvér próbál normális életet élni egy kisvárosban, de egy régi családi átok, egy haláleset és némi fekete mágia gyorsan felborít mindent.

Megszólít az éjszaka

Igaz, hogy 2002-es film, de okkal került fel a listánkra Richard Gere mozija! Adott egy újságíró, aki bekerül egy furcsa kisvárosba, ahol a helyiek ugyanarról a titokzatos, baljós lényről számolnak be. Ahogy utánajár a történeteknek, a véletlenek egyre kevésbé tűnnek véletlennek. Hideg, ködös kisváros, üres utak és egy megoldásra váró rejtély, ez mind igaz a filmre!

A falu

Őszi erdők, ködös reggelek és egy elszigetelt közösség, amely retteg attól, ami a fák között lapul. Ez már megadja az alaphangulatát M. Night Shyamalan filmjének! A sztori szerint egy elszigetelt közösség lakói úgy élnek, hogy senki sem merészkedik be a környező erdőbe, mert úgy hiszik, veszélyes lények élnek odakint. Amikor azonban egy fiatal nőnek mégis át kell vágnia a fák között, elképesztő titokra lel... Nem spoilerezünk, fantasztikus!

Álmatlanság

Ez a 2002-es film szinte minden "ajánljatok egy filmet, ami hozza a rejtélyes kisvárosi, esős, sötét vibe-ot" listában helyet kap. A környezet pedig nagyon rátesz erre az egészre! Egy tapasztalt nyomozót Alaszkába küldenek, hogy felderítse egy tinédzser lány meggyilkolását, de a folyamatos nappali világosság, az alváshiány és a saját titkai egyre jobban összezavarják. Christopher Nolan egyik legjobb filmje, főszerepben Al Pacino, Robin Williams és Hilary Swank.

A befejezésen gondolkozom

Ebben a filmben nincs detektív, nincs gyilkosság, de minden más kitételnek megfelel, a hangulata pedig annyira egyedi, hogy nem tudtuk kihagyni! Egy fiatal nő a barátjával elindul, hogy meglátogassák a férfi szüleit egy távoli, havas farmon, de az út és maga a családi vacsora is egyre furcsábbá, álomszerűbbé válik. Hóvihar, elzárt ház, nyugtalanító csend és folyamatos bizonytalanság adja azt a hideg, téli mystery-vibe-ot, ahol egy ponton már azt sem tudod biztosan, mi történik valójában.

A halál jele (Memories of Murder)

Eső áztatta földutak, sáros rizsföldek és egy dél-koreai kisváros, ahol sorra gyilkolnak meg fiatal nőket. Két helyi nyomozó és egy Szöulból érkező detektív próbálja összerakni a nyomokat, miközben az ügy egyre kilátástalanabbá válik, a tettes pedig mintha mindig egy lépéssel előttük járna.

A kis idegen

Mit szólnál egy olyan filmhez, ami egy ködbe burkolózó angol vidéken játszódik, egy lassan pusztuló régi kúriában, amihez aztán adott egy család, aminek tagjai körül egyre több megmagyarázhatatlan dolog történik? Akkor ezt válaszd! Egy vidéki orvos rendszeresen jár hozzájuk, de minél közelebb kerül a ház lakóihoz, annál kevésbé lehet eldönteni, hogy természetfeletti jelenségek zajlanak-e, vagy valami sokkal földhözragadtabb, de ugyanilyen nyugtalanító dolog.