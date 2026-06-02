Minden, amit máris tudni lehet az Off Campus 2. évadjáról

Világszerte harminchat (!) millióan nyomtak a play gombra az Off Campus sorozat premierje utáni tizenkét napban, szóval egyáltalán nem volt kérdéses, hogy jó ötlet volt már a május 13-i bemutató előtt berendelni a második évadot is. A Prime Video szériája Elle Kennedy azonos című regényfolyamát dolgozza fel: az első szezonban például a The ​Deal – Az üzlet kötetet, ami Hannah Wells (Ella Bright) és Garrett Graham (Belmont Cameli) egymásra találását meséli el.

Viszont a show alkotói A Bridgerton család készítőihez hasonlóan megborították egy kicsit a sztorik sorrendjét – hiszen a széria második évadjában a harmadik, The Score - A pont könyvet adaptálják, tehát Allie Hayes (Mika Abdalla) és Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn) love storyját helyezik a középpontba, mivel az ő történetüket már egyébként is elkezdték felvezetni nekünk. Ja, ráadásul a rajongók is MEGŐRÜLNEK a párosért!

De A Bridgerton családdal ellentétben az Off Campus alkotóinak eszükben sincs lecsökkenteni a képernyő-idejét azoknak, akikre már rátalált a happy end, sőt! Louisa Levy showrunner azt mondja, bár valóban lesz egyfajta stafétabotátadás, nem akarják, hogy Hannah és Garrett ellovagoljanak a naplementébe. „A második évadban is erőteljesen jelen lesznek, és óriási szerepük lesz abban a közösségben, amit felépítünk a show-ban.” Úgyhogy láthatjuk, hogyan alakul a kapcsolatuk, milyen közös jövőt terveznek maguknak a diploma után.

Egyvalakitől azonban tényleg búcsúznunk kell: a Justin Kohlt alakító Josh Heuston ugyanis már nem tér vissza erre az etapra, hiszen a regénnyel ellentétben a szériában nem jött össze Hannah és Allie barátnőjével, Stellával, mert a lány nem is volt a sorozatban, csak a nevét láthattuk egy kollégiumi szoba ajtaján. Louisa Levy azért megnyugtatott mindenkit, hogy Justin azért még simán felbukkanhat a Briar University falai között, mert imádja az őt játszó Josht.

Talán megtaláljuk a módját, hogy a későbbi szezonokba beillesszük valahogy őt. A következőben nem lesz benne, de soha ne mondd, hogy soha. - jelentette ki.

De lesznek új karakterek, akiket megismerhetünk a második évadban! Az egyikük Scarlett (Philippa Soo), aki színdarabot rendez majd az egyetemen, a másikuk pedig nem más, mint John Logan (Antonio Cipriano) szerelme, Grace Ivers (India Fowler), azaz egy kis ízelítőt biztosan kapunk a második, The Mistake - A baklövés című könyvből is, ami róluk szól. De mi amúgy bármiben fogadni mernénk rá, hogy az ő évadjuk is zöld lámpát fog kapni a Prime Videótól!

És hogy mit gondolnak a folytatásról azok, akik átvették azt a bizonyos stafétabotot? A hokicsapat playboyát, Dean Di Laurentist életre keltő Stephen Kalyn például egyfajta pilot epizódnak, soft launchnak tartotta a sorozat első évadjának azt a részét, ami Dean és Allie viszonyának kezdetére fókuszált. „Hálás vagyok érte, hogy Ellától és Belmonttól tanulhattam és szemtanúja lehettem annak, ahogy ez a két nagyszerű, fenomenális színész vezette az első szezont.”

A színésznői karrierről álmodozó Allie Hayes megformálója, Mika Abdalla pedig örül, hogy még több jelenete lehet Deannel. „Imádok Stephennel dolgozni. Alig várom, hogy vele csinálhatom ezt az évadot, mert annyira bízok benne. Bízok benne, hogy ott lesz nekem, én is neki, azokon a napokon, amik intenzívebbek lehetnek az első évadnál tapasztaltak során.” Ilyen pillanataik pedig biztosan lesznek, mivel az Off Campus sorozat utolsó részeiben kiderült, hogy Dean komolyra fordítaná a „barátság extrákkal” viszonyukat, Allie azonban lefeküdt Hunter Davenporttal (Charlie Evans), mert le akart számolni a kapcsolatfüggőségével.

Ez például egy olyan fordulat, ami a regényben nem szerepelt, azaz Dean barátja lett a könyvben, akit mentorál... A showrunner szerint pedig azért volt szükség erre a cliffhangerre, mert az első évad végére Dean és Allie nagyon közel kerültek egymáshoz, ahhoz, hogy a kapcsolatukat hivatalossá tegyék. „Teret kellett adnunk magunknak a fejlődésre.” Plusz ez megadja a rejtélyfaktort is Dean háttérsztorijához! Azok, akik olvasták a könyvet, tudják, hogy egy tragédia is beárnyékolja Allie és Dean szerelmét, de erről nem spoilerezünk azoknak, akik még nem ismerik a sztorijukat!

Őszintén szólva nagyon izgatott vagyok, hogy elmerülhetünk Allie és Dean történetében, de közben Tuckerről (Jalen Thomas Brooks), illetve Loganről, az ő életükről is többet megtudhatunk. Mert az első évadban csak korlátozott mennyiségű információt tudunk átadni róluk, a második szezon több időt ad nekünk erre. - árulta el Louisa Levy showrunner.

A második évadon már el is kezdtek dolgozni, mind a nyolc epizód forgatókönyve kész, szóval, ha minden jól megy, 2027 májusában már meg is kapjuk az új részeket! Visszaszámlálás indul a következő szexi hoki románcig!

