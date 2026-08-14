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Magyar szál is lesz Szörnyeteg új évadában: minden, amit tudunk a folytatásról

#gyilkosság
#sorozatgyilkos
#4. évad
#ryan murphy
#szörnyeteg
#Lizzie Borden
Kerekes Vivien
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Kult
Utoljára frissült: 2026. augusztus 13. 09:22

Forrás: Netflix

Magyar szál is lesz Szörnyeteg új évadában: minden, amit tudunk a folytatásról
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Ráadásul magyar történelmi alakról is szó lesz az új évadban Lizzie mellett!

2022-ben mindenki döbbenettel nézte végig Ryan Murphy legújabb sorozatát, a Szörnyeteget, amely Jeffrey Dahmer történetét mutatta be. Az első évad brutális siker is lett, rögtön az első héten toplistássá vált, és a Netflix 6. legnézettebb angol nyelvű tévés évada lett a platform teljes történetében. Persze ebben szerepet játszott, hogy Evan Peters tökéletesen hozta a karaktert. Aminek lett is rá nézve némi következménye azért:

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Nem csoda, hogy mindenki nagyon várta a többi évadot, azonban ezek már nem értek fel az első szintjére. A Menendez-évad globális siker volt ugyan, és még a valódi ügy iránti érdeklődést is újra felpörgette, de az Ed Gein-évad nyitása erős mivolta ellenére gyorsabban veszített a lendületéből. Ettől függetlenül Ryan Murphy rögtön belevetette magát a 4. évad forgatásába, aminek első teasere épp a napokban jelent meg.

Mit tudunk a Szörnyeteg: A Lizzie Borden-sztoriról?

Először is azt, hogy most először nő kerül a középpontba! Az évad Lizzie Borden történetét meséli el, akit 1892-ben azzal vádoltak meg, hogy baltával meggyilkolta apját és mostohaanyját. 1893-ban felmentették, más embert pedig soha nem ítéltek el a gyilkosságokért, így az ügy máig megoldatlan. Ennek körülményeit mutatja be az új évad. Fontos infó viszont, hogy mem egyszerűen a Lizzie Borden-gyilkosságokat mesélik újra.

A Netflix hivatalos történetleírása szerint Lizzie és a lázadó természetű családi cselédjük, Bridget egy kegyetlenséggel és megaláztatással teli házban érzi magát csapdába esve, és szexről, hatalomról és bosszúról fantáziálnak. Vagyis Murphyék láthatóan nem egy true crime-rekonstrukciót készítettek, hanem sokkal stilizáltabb, erotikusabb, pszichológiai történetet.

Sőt, a sorozat romantikus kapcsolatot feltételez Lizzie és Bridget között. És még pikánsabb: Bridget a sorozatban Lizzie-t a szexualitás világába is bevezeti, a Vanity Fair első betekintése szerint pedig még egy korabelinek elképzelt, fából készült szexuális segédeszköz is felbukkan. Ez már eléggé jelzi, hogy Ryan Murphy változata messze nem kosztümös krimidokumentum lesz.

Kik szerepelnek benne?

Lizzie-t Ella Beatty alakítja, aki ráadásul Warren Beatty és Annette Bening lánya. Murphyék állítólag széles körű szereplőválogatás után választották ki, és nem azért, mert híresek lennének a szülei. Ella szerint az évad Lizzie pszichológiáján túl kifejezetten a női dühöt és elnyomást vizsgálja. És jó hír, hogy visszatér Charlie Hunnam is a csapatba. Az előző évadban ő játszotta el Ed Geint, és úgy fest, jó kapcsolatot épített ki a rendezővel, mert most az áldozati oldalon láthatjuk, ugyanis ő lesz Andrew Borden, Lizzie apja.

Rajtuk kívül Rebecca Hall, Billie Lourd, Jessica Barden és Vicky Krieps és még Sarah Paulson is kaptak kiemelt szerepeket.

Más női gyilkosok is bemutatásra kerülnek majd benne

A sorozat nem csak Lizzie Bordent mutatja be, hanem más női sorozatgyilkosokat is. Sarah Paulson Aileen Wuornos sorozatgyilkost alakítja, akit Charlize Theron játszott a Szörnyeteg című 2003-as filmben. De ami magyar nézőknek még érdekesebb lehet: Vicky Krieps két szerepet játszik. Bridget Sullivan mellett Báthory Erzsébetként is feltűnik majd. Murphy szerint a három központi „női szörny” így Lizzie Borden, Aileen Wuornos és Báthory lesz, és mindegyiküknél azt akarják vizsgálni, hogyan és miért váltak azzá a figurává, amelyként a történelem megőrizte őket.

Érdemes már most feljegyezni, a Netflixre szeptember 17-én érkezik a Szörnyeteg: A Lizzie Borden-sztori!

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10 sorozatgyilkos, akiről kiderült, hogy kettős életet élt: nappal mintaapa, éjjel gyilkos

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