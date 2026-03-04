Mélység, meztelenség és „Nomance”: erre vágyunk ma igazán a szexjelenetekben

Megnézzük őket, listát írunk a kedvenceinkről, és simán képesek vagyunk azon vitatkozni, melyik volt a legforróbb. Pontosan tudjuk, mitől működik egy jelenet és azt is, mitől lesz kínos. Mert egy igazán jó szexjelenet nem csak arról szól, hogy két vonzó ember egymásnak esik. Hanem arról is, hogy közben mi is felismerünk valamit a saját vágyainkról, az intimitásról, vagy arról, hogyan szeretnénk kapcsolódni. Most kifejezetten a filmekben és sorozatokban látható jelenetekről beszélünk és higgyétek el, ezek érdekes korszakukat élik. 2023-ban a UCLA Center for Scholars and Storytellers kutatása komoly online vitát indított el arról, hogy a fiatalok kevésbé érdeklődnek a képernyőn megjelenő szex iránt. A hangzatos címek odáig mentek, hogy a Z generáció „kiábrándult a szexből”, bár a valóság ennél jóval árnyaltabb volt. Egy évvel később Stephen Follows elemző adatai pedig azt mutatták, hogy a filmekben látható szexuális tartalom mennyisége közel 40%-kal csökkent 2000 óta.

Egyesek szerint az explicit tartalom inkább a streamingre költözött. Mások úgy látják, hogy a pornográfiára vonatkozó szigorítások is hatással lehetnek a mainstream filmekre. Bármi is az ok, a változás érezhető és nem csak a mennyiségben, hanem a minőségben is. Az Elemi ösztön ideje fixen lejárt, helyette pedig olyan sorozatokat látunk, mint a Szexedukáció vagy a Bridgerton, ezek ugyan a szex köré épülnek, de van bennük mélység, karakterfejlődés, valódi történet. És igen, ezek főként női közönséghez szólnak.

A nézők nem fordultak el a pikáns tartalmaktól, csak mást várnak tőlük. Őszintén? Mi is. Nemrég például alaposan elmerültünk Nicholas Galitzine és Anne Hathaway hotelszobai jelenetében A rólad alkotott kép-ben, felforrósodott a levegő, amikor Zendaya háromcsókos jelenetet indított a Challengers-ben, és bizony emlékezetes maradt, amikor a Saltburn és a Mindent szabad női karakterei kerültek a vágy középpontjába. A kérdés tehát nem az, hogy akarunk-e szexet látni a képernyőn. Lehet, hogy egyszerűen elegünk lett a régi sablonokból. Ma a válaszaitok alapján a jó szexjelenet kulcsa a beleegyezés és az intimitás. Nem a puszta meztelenség. A felmérés szerint 77%-otok úgy gondolja, hogy a meztelenség nem kötelező elem, 90% pedig az érzelmi töltetet tartja igazán fontosnak. Vagyis nem kevesebb szexet akarunk, hanem jobbat. Olyat, ami illeszkedik a történethez, hiteles, és nem csak a testeket, hanem az érzelmeket is megmutatja.

Bár a joy.hu olvasói többségükben szeretik a képernyőn megjelenő szexet, ez nem jelenti azt, hogy mindig romantikára vágyunk. Néha egy őszinte, támogató ölelés többet mond, mint egy szenvedélyes csók. A „nomance” kifejezés a 2023-as UCLA-kutatás után terjedt el, amely szerint a fiatalok többsége inkább plátói kapcsolatokról szóló történeteket nézne, mint romantikusakat.

És ha belegondolunk, tényleg: a Lányok Derryből, a Ginny & Georgia, a Túlélőjátszma vagy a Hacks – A pénz beszél esetében a romantikus szál csak mellékes, a barátságok viszont mindent visznek. Ez nemcsak az aszexuális vagy aromantikus nézők számára fontos, hanem mindannyiunknak ismerős érzés. Ahogy a Szex és New York is megmutatta több mint húsz éve, hogy a szerelem és a szex jöhet-mehet, de a barátságok gyakran az életünk legstabilabb és legfontosabb kapcsolatai. Szóval igen, továbbra is szeretjük a jól megírt, forró jeleneteket. De közben értékeljük a csendesebb, bensőségesebb pillanatokat is. Mert végső soron nem a meztelenség számít, hanem az, hogy érezzünk valamit.

