Mintha csak tegnap lett volna, hogy kint ültünk a 25 fokos nyári estéken a csillagos égbolt alatt, most pedig azt számoljuk vissza, hány hétvégénk van még a karácsonyi szünetig. Gyorsan elrepült az idő, igaz? És bár ilyenkor még azt érezzük, hogy a következő nyár elképesztően messze van, valójában hamarabb itt lesz, mint hinnéd. És már most nagyon izgalmasnak ígérkezik programok terén! Elég csak egy pillantást vetni például a Szegedi Szabadtéri Játékok 2027-es előadásaira, melyek olyan különleges élményt nyújtanak, hogy biztosan nem élhetsz át hasonlót máshol! Magyarország legnagyobb múltjára visszatekintő nyári színházi fesztiválja idén is a nyár fénypontjának ígérkezik, mi pedig abban is segítünk, a személyiséged alapján melyik színdarab passzol leginkább hozzád. Csak válaszolj az alábbi hat kvízkérdésre, jegyezd fel az eredményt, és már most írd fel a naptáradba a dátumot, amikor te is ott leszel a nyár legmenőbb programján!

1. Nyári kiruccanást tervezel a barátaiddal. Melyik programra mondanál gondolkodás nélkül igent?

A.) Egy kulturális eseményre, ami utána is elgondolkodtat. Még jobb, ha közben új nézőpontokat ismerhetek meg.

B.) Egy elegáns vacsorára, ahol a klasszikus zene már önmagában megadja az est hangulatát és kiragad a hétköznapokból.

C.) Egy fergeteges koncertre, ahol egy percig sem maradunk ülve.

D.) Egy romantikus hangulatú filmvetítésre, például a csillagos égbolt alatt.

2. Ha lehetőséged nyílna visszarepülni az időbe egyetlen napra, hova mennél ezek közül?

A.) Egy sorsfordító magyar esemény idejébe mennék vissza, hogy saját szemmel láthassam az eseményeket, amikről a történelem órákon tanultam.

B.) A 70-es évek Ázsiájába mennék vissza, ahol teljesen más kultúrát, életérzést és történelmi korszakot ismerhetnék meg. Ahol valami olyat láthatnék, amiről szinte semmit sem tudok még.

C.) Én nem a múltba, hanem a jövőbe mennék el, pár száz évvel későbbre, hogy lássam, milyen a világ akkor.

D.) Egy békés időszakba repülnék vissza, amikor elegáns bálokat tartottak, mindenki gyönyörű ruhákat viselt és romantikus dallamokra táncolt.

3. Melyik jellemzésben ismersz leginkább magadra?

A.) A saját utamat járom, és nem félek másképp gondolkodni, mint a többiek.

B.) Szeretem a régi idők hangulatát, a klasszikus szépséget, és fontosak számomra a hagyományok is.

C.) Spontán típus vagyok, szeretem az új kihívásokat és az állandó pörgést!

D.) Nagyon érzelmes típus vagyok, hiszek a nagy szerelmekben és a meghatározó találkozásokban.

4. Ha színházba mész, mi az, ami leginkább nyomot hagy benned a történet végén?

A.) Ha egy történet inspirál/megihlet, bátorságra vagy változtatásra késztet, az igazán különleges!

B.) Számomra a díszlet, a jelmezek, a megvalósítás óriásit hozzátesz egy színdarabhoz.

C.) Imádom, ha egy darab lendületes, jók benne a zenék és váratlan fordulatokat is tartogat.

D.) A szenvedély, a mindent elsöprő érzelmek és az emberi sorsok megható bemutatása nálam mindent visz.

5. Ha egyetlen dolgot kívánhatnál a jövő évre, mi lenne az ezek közül?

A.) Hogy legyen bátorságom valóra váltani azt a bizonyos álmomat, amit már régóta dédelgetek.

B.) Hogy több időm jusson az igazán minőségi dolgokra, ne rohanjon el mellettem egy újabb év.

C.) Hogy a következő év még izgalmasabb és emlékezetesebb legyen, mint az előző.

D.) Hogy megtaláljam azt a valamit (vagy valakit), ami/aki igazán boldoggá tesz végre.

6. Ha színházban dolgoznál, melyik munkakör állna legközelebb hozzád?

A.) Dramaturg vagy szövegíró lennék, aki új történeteket és gondolatokat visz a színpadra.

B.) Jelmez- vagy látványtervező lennék, aki ügyel arra, hogy minden részlet tökéletes legyen.

C.) Rendező vagy koreográfus lennék, aki lendületet ad a produkciónak.

D.) Színész lennék, aki az érzelmekkel életre kelti a történetet.

A legtöbb "A" válasz: költői és lázadó

A válaszaid alapján te az a típus vagy, akinek MINDENRŐL van véleménye, és ezt nem is félsz kifejezni. Miért is tennéd? Hiszen nem akarsz beállni a sorba, és nyitott vagy arra, hogy más nézőpontokat is meghallgass. Szeretsz beszélgetni, érvelni, gondolkodni, és épp ezért olyan jó veled társalogni. E mellé persze természetes módon kreativitás és szenvedélyes személyiség is társul. Neked a szabadság, az önkifejezés, az igazság nagyon fontos, és nem mellesleg a filmekben, regényekben, színdarabokban is ezt keresed.



Neked ajánljuk: már most érdemes felírnod a naptáradba ezt a jövő nyári programot, mert az biztos, hogy te egyenesen imádnád a Petőfi musicalt! 2027 nyarán a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Vígszínház koprodukciójában új musical születik a Dóm téren, amely bemutatja Petőfi Sándort, és eljátszik a gondolattal, vajon ki lenne ma? A nagyformátumú zenés színdarab az ő mindenki által ismert és senki által nem ismert életét dolgozza fel, sok humorral, szenvedéllyel. Meggyőztünk, ugye?

A legtöbb "B" válasz: klasszikus és elegáns

Ha valaki, akkor te biztosan értékeled az élet apró (és nem túl apró) szépségeit. Remek érzéked van ezekhez, épp ezért fontos számodra, hogy mindennek meglegyen a maga rendje, stílusa és hangulata. Nem feltétlenül keresed a feltűnést, mivel pontosan tudod, hogy az igazi elegancia nem a harsányságban rejlik. A kifinomultság már az első pillanatban látszik rajtad másoknak is! A hagyományok, a klasszikus értékek is fontosak neked, ez az egyedi látásmód pedig csak kevesekben van meg.



Neked ajánljuk: ha van színdarab, ami egy ilyen különleges személyiségtípushoz tökéletesen illik, az a Csillagfény és délibáb! 2027 nyarán ez az operettgála a Szegedi Szabadtéri Játékokon sorakoztatja fel az összetett műfaj legnagyobb slágereit, és az biztos, hogy tökéletesen megfér majd egymás mellett az elegáns valcer és a tüzes csárdás is. A színdarab során mesebeli délibábok elevenednek meg a szemed előtt, és magukkal ragadják az összes nézőt. Csodálatos élmény lesz!

A legtöbb "C" válasz: rockos és energikus

Egy biztos: melletted nem unalmas az élet! Igazi energiabomba vagy, akit minden érdekel, és aki imádja az új élményeket, a spontaneitást és a kihívásokat. Mások talán megijednének ezektől, de te szó szerint elemedben vagy ilyenkor! Nem szeretsz sokáig egy helyben ülni, és gyakran fejest ugrasz az ismeretlenbe, mert az a mottód, hogy majd improvizálsz. Egy ilyen életvidám, energikus személyiség vonzza maga köré az embereket, az egyszer biztos.



Neked ajánljuk: nem is kérdés, egy hasonlóan lendületes, izgalmas színdarab a tökéletes program számodra 2027 nyarára. És mi már tudjuk is, mi lenne a legjobb választás! Érdemes feljegyezned 2027 nyarát, mert mindössze két estére visszatér a Queen-musical, a We Will Rock You a Szegedi Szabadtéri Játékokra. A történet, amely a jövőben játszódik, különleges zenével hirdeti az egyéniséget, a gondolat szabadságát és az élőzene diadalát, mellyel biztosan te is könnyedén azonosulsz majd! A Queen ikonikus slágereit ezután biztos, hogy napokig dúdolni fogod - ha nem hetekig!

A legtöbb "D" válasz: romantikus és drámai

Te mindent szívvel-lélekkel csinálsz, tele vagy érzelmekkel, és ezt nem is rejted el mások elől. Fontosak számodra az emberi kapcsolatok, imádod a mély és őszinte beszélgetéseket, és neked sosem a tárgyak, hanem az élmények a fontosak. Érzékeny, empatikus lelked van, hiszel a nagy érzelmekben, a sorsszerű találkozásokban és mindenben, ami az életet egy kicsit különlegessé teheti.



Neked ajánljuk: a te lelkeddel egy hozzád hasonlóan érzelmes, mély színdarab rezonál leginkább. Mi már tudjuk is, mi az, amit garantáltan imádnál: 2027 nyarán érkezik a Miss Saignon musical a Szegedi Szabadtéri Játékokra, egészen új színrevitelben. A történetben egy nem hétköznapi szerelmet mutatnak be, mely a fegyverropogás és rotorzaj kereszttüzében bontakozik ki a vietnámi Kim és az amerikai Chris között. Ez egyszerre egy felejthetetlen, távol-keleti utazásra invitál, melyet szívszorító és izgalmas fordulatokkal, páratlan látvánnyal és világsikerű dalokkal tesznek igazán felejthetetlenné.

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