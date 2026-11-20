Van az a könyv, amiről már fejezet után tudod, hogy szuper sorozat lenne belőle: szinte azt is látod, hol vágnád el az első részt. Aztán fejben zenét választasz a jeleneteket, és mire becsukod a könyvet, a főszereplőket is castingoltad.

Mi most öt olyan, magyarul is olvasható BookTok-kedvencet válogattunk össze neked, amelyeknél még tovább mentünk: elképzeltük, melyikből lenne jó miniszéria, melyik bírna el több évadot, és melyiknek a fináléjáról vitatkoznánk még másnap is.

1. Holly Jackson: Rachel Price visszatérése

Bel kétéves volt, amikor az anyja, Rachel nyomtalanul eltűnt. Tizenhat évvel később a család beleegyezik, hogy dokumentumfilm készüljön az esetről, és a forgatás kellős közepén Rachel egyszer csak hazatér. Van magyarázata arra, hol volt ennyi ideig, Bel viszont kiszúr néhány részletet, ami sehogy sem áll össze. Miközben a stáb a nagy visszatérést filmezi, ő a saját anyja után kezd nyomozni.

Ebből egy feszes, hatrészes minisorozatot néznénk. Az első epizódot Rachel hazatérésével zárnánk, utána pedig jöhetnének a dokumentumfilm kamerája előtt felvett interjúk és azok a családi beszélgetések, amelyekből a stáb már kimarad. Ugyanazt az emléket akár két szereplő szemszögéből is láthatnánk, épp annyi eltéréssel, hogy minden rész végén másnak higgyünk. Ha egyetlen könyvre tehetnénk a voksunkat, nálunk ez nyerne.

2. Ashley Poston: Hét év távolság

Clementine a nagynénje halála után megörököl egy New York-i lakást, a konyhában pedig egy idegen férfit talál. Iwan szakácsnak készül, remek citromos pitét süt, és történetesen hét évvel korábban él. A lakásban néha összeér a két idősík, így a férfi, akibe Clementine kezd beleszeretni, a jelenben már hét évvel idősebb. És hét év alatt elég sok minden történhet valakivel, akit épp most ismertél meg.

Egy sorozatban maga a lakás is mesélhetne arról, mennyi idő telt el. Képzeld el, hogy Clementine belép a konyhába, és egy ismerős bögre vagy egy rég átfestett fal színéből előbb rakod össze, melyik évben jár, mint ő. Az epizódoknak arra is lenne idejük, hogy megmutassák, mennyi minden kötötte Clementine-t a nagynénjéhez. Ettől az a bizonyos konyha egyszerre lehetne egy nagy szerelem kezdete és az a hely, ahová Clementine még mindig hazajár valakihez, aki hiányzik neki.

3. Rachel Gillig: A lovag és az éjjeli lepke

Sybil Delling egy sziklaszirtre épült katedrálisban él, ahol az álmaiból olvassa ki, milyen baj közeleg. Amikor a többi jövendőmondó sorra eltűnik, épp attól a lovagtól kell segítséget kérnie, aki a legkevésbé hisz a látomásaiban. Rodricknak mindenről van véleménye, és meg is osztja Sybillel, akár kíváncsi rá a lány, akár nem. Közben egyre több jel mutat arra, hogy az eltűnések mögött olyan erők állnak, amelyekkel egyikük sem szívesen találkozna.

Már a nyitójelenetet is látjuk. Szél veri a katedrális ablakait, Sybil felriad, mi pedig csak egy furcsa, pár másodperces képet kapunk abból, amit álmában látott. Aztán három résszel később ugyanez a kép visszatér, és végre értjük, mit néztünk. Sybil és Rodrick között közben ráérne lassan felépülni a vonzalom. Náluk már abból is tudnánk, hogy baj van, ha egy teljes jeleneten át sikerülne úgy beszélgetniük, hogy egyikük sem szúr oda a másiknak.

4. Lynette Noni: A gyógyító

A tizenhét éves Kiva Meridan fogoly a Zalindovban, ahol a többi rabot gyógyítja. Amikor a súlyosan beteg Lázadó Királynőt olyan próbatételre ítélik, amelyet eddig senki sem élt túl, Kiva kódolt üzenetet kap a családjától. Azt kérik tőle, tartsa életben a királynőt, amíg odaérnek. Kiva erre magára vállalja a próbát, miközben a börtönben egyre közelebb kerülnek a lázadáshoz.

A próbákból adódnának az évad nagy jelenetei, minket viszont a köztük lévő csendesebb részek is érdekelnének. Kiva a gyógyítóhelyiségben olyan embereket lát sebezhetőnek, akik a folyosón még egymás szemébe sem néznek. Egy-egy kötözés közben elhangzó félmondatból lassan kiderülhetne, ki kinek tartozik, és kiben bízhat, amikor tényleg szorul a hurok. Ráadásul a teljes trilógia már megjelent, így az első évad után is lenne mit kibontani.

5. Sally Rooney: Intermezzo

Apjuk halála után a Koubek testvérek teljesen másképp próbálnak visszatalálni a hétköznapokhoz. Peter, a sikeres dublini ügyvéd a régi szerelme, Sylvia és a fiatalabb Naomi között őrlődik. A huszonkét éves, versenyszerűen sakkozó Ivan közben megismerkedik a nála idősebb Margarettel, és a kapcsolatuk hamar komolyra fordul. A két testvér más tempóban gyászol, és gyakran épp akkor értik félre egymást, amikor a leginkább szükségük lenne a másikra.

Ha a Normális emberekből neked is azok a jelenetek maradtak meg, amelyekben valaki majdnem kimond valami fontosat, ezt a sorozatot is felvennénk a listádra.

Jó lenne, ha egy-egy epizód hol Peter, hol Ivan mellett maradna, és Margaret is kapna annyi teret, hogy megértsük, neki mi forog kockán ebben a kapcsolatban. Már egy közös vacsora is elvinne egy fél részt, ha addigra pontosan tudjuk, melyik ártatlannak hangzó kérdéstől feszül meg mindenki az asztalnál.

Ajánlhatunk 8 elképesztően fordulatos könyvet?

Galéria / 8 kép 8 könyv, ami akkora fordulattal ér véget, napokig nem térsz magadhoz Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Videók

Videók