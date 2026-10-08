Vajon mit írnának Juli noteszába a Még egy kívánság sztárjai?

Valószínűleg te is feküdtél már egy pléden az éjszakai égbolt alatt, és kívántál egyet, amikor a hullócsillagok átszelték az eget. Vagy pontosan tudtad, mire vágysz, amikor a szülinapi tortádon elfújtad a gyertyát. Esetleg elmormoltál halkan egy "de jó lenne, ha..." mondatot, amikor pénzt dobtál a kútba, amiről azt rebesgetik, hogy minden álmodat valóra váltja. De mi lenne, ha tényleg az utadba kerülne valami, ami teljesíti a kívánságaidat?

A Megafilm legújabb romantikus vígjátéka, a Még egy kívánság épp ezzel a gondolattal játszik el, úgy, hogy egy egészen különleges tárggyal teljesíti a főszereplő, Juli kívánságait. Juli 30 éves, zenei menedzserként dolgozik, de úgy érzi, az életben minden és mindenki keresztbe tesz neki. Hibás a főnöke, az exe, az ügyfelei - persze csak ő nem. Amikor viszont egy elég kínos (és nagyon is nyilvános) baki után az állása és a jövője lesz a tét, kap még egy utolsó esélyt: rábízzák a jelentéktelen, széteső rockzenekart, a Dead Flamingost. És mindemellé kap egyetlen hónapot, hogy befuttassa őket, és 200.000 online követőt szerezzen nekik. Ekkor érkezik Juli életébe egy igazi csoda: rátalál egy füzetre, amelynek egyszerű, de tűpontos szabályai vannak. Elég beleírnia valamit, végrehajtani egy rövid rituálét, és az adott dolog rögtön eltűnik a világból. A trükk, hogy mindig csak az utolsó kívánság teljesül, ettől viszont Juli csak még merészebbé válik. Egyre radikálisabb kívánságokat fogalmaz meg, miközben a magánélete is a feje tetejére áll, amikor Kareszhez, a zenekar frontemberéhez is egyre közelebb kerül.

forrás: Megafilm

A film pont attól olyan különleges, hogy miközben a humoros helyzetek és jópofa karakterek segítségével kikapcsolódhatunk, azért felteszi a kérdést is: mennyiben vagyunk felelősek a saját életünkért – és meddig hibáztathatunk másokat azért, amit nem merünk magunkon számon kérni? És mi vajon mit tüntetnénk el a világból, ha lenne rá lehetőségünk?

A Még egy kívánság kapcsán persze ezeket a kérdéseket mi is feltettük magunknak, sőt, a film szereplőinek is. Vajon mit írna Juli noteszába Hermányi Mariann, T. Danny vagy épp Trill Beatrix? Mutatjuk is, többek között ők mit válaszoltak nekünk!

Hermányi Mariann, azaz a film Julija röviden, frappánsan:

„A macskákat.”

T. Danny, aki Milánt, azaz Juli exét alakítja a filmben:

„Lehet, hogy ezzel nem leszek népszerű, de én lehet, hogy semmit nem írnék bele. Vannak rossz dolgok az életben, amiket jó lenne eltüntetni nyilvánvalóan, és lehet, hogy erre más más választ adna, de én szerintem így szép az élet, ilyen csúnyán. És bizony a rossz dolgoknak azért megvan a helye, és valahogy kibalanszolják ezt az élet nevű dolgot. És lehet, hogy ez okkal van így.”

Trill Beatrix, azaz Dóra, Juli kolléganője:

„Nem tudom, mindig más választ szoktam adni erre a kérdésre. Most lehet azt mondom, hogy néha így az érzéseimet. Mondjuk. Most így ez jutott eszembe.”

Nyári Szilvia, aki Juli anyukáját játssza:

„Én nem eltüntetni szeretnék, hanem visszahozni. A nagyszüleimet, a dédnagymamámat és a már elment nagybácsikáimat. Mert kíváncsi vagyok, hogy ez a felnőtt énem hogyan tudna beszélgetni azokkal az emberekkel, akikkel legutóbb kisgyerekként tehette meg.”

Pataki Ferenc, vagyis Juli apukája a filmben:

„A háborút. Egyszerűen számomra még mindig érthetetlen, hogy még mindig ki tudjuk oltani egymás életét, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon kiradíroznám a világból.”

Nézd meg a videót, amiben megnézheted a színészek válaszait, és azt is, vajon a Joy szerkesztőségének tagjai mit írnának ebbe a képzeletbeli noteszba:

Dobó Kata harmadik egész estés játékfilmes rendezése október 15-től érkezik a hazai mozikba, a produkciót pedig a Megafilm Service gyártásában, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült. Vezetőproducere Helmeczy Dorottya, társrendezője Szilágyi Fanni.

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