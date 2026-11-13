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A Szent Johanna gimi újraolvasva: Mennyi mindent látunk ma egészen másként?
Forrás: A Szent Johanna gimi-könyvek
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Elég meglátnod a borítót, és máris eszedbe jut, milyen volt suli után elvonulni egy újabb Leiner Laura kötettel, aztán jóval tovább olvasni, mint eredetileg tervezted? A Szent Johanna gimi 2010-ben indult, és ha akkoriban kapott el a SzJG-láz, könnyen lehet, hogy Reniék történetéhez a saját kamaszkorodból is hozzátapadt néhány emlék.
Az első nagy crush, a barátnőddel végtelenségig elemzett beszélgetések, meg az érzés, hogy egyetlen találkozás az iskolai folyosón az egész napodat eldöntheti. A könyvek újraolvasása viszont tartogathat meglepetéseket. A történetet ugyanis már egészen más párkapcsolati tapasztalatokkal, barátságokkal és önismerettel a hátad mögött követned…
Nézd meg, neked miben változott meg a véleményed azóta, hogy először beültél Reni mellé!
1. Reni naplója sokkal szubjektívebb, mint amilyennek először tűnt
Kamaszként könnyű teljesen átvenni Reni nézőpontját. Vele együtt lépsz be az új iskolába, az ő bizonytalanságait ismered, és azokról a pillanatokról olvasol részletesen, amelyek neki fontosak. Ha valakit idegesítőnek talál, te is hamarabb forgatod a szemed, ha pedig meglátja Cortezt, a napló minden más eseménye hirtelen háttérbe szorul.
Felnőttként érdekes lehet egy kis távolságot tartani ettől a nézőponttól. Reni benyomásai egy kamaszlány érzéseit mutatják, és ezekből ismered meg a többieket is. Vajon ugyanilyennek látnád az osztályt, ha Virág vagy Kinga mesélné el ugyanazt a napot? Már ettől a gondolatkísérlettől is árnyaltabbá válhatnak a szereplők: ami Reninek kellemetlen, az valaki másnak lehet teljesen érthető reakció.
2. Cortez felnőttfejjel már nem igazán álompasi
Cortez belépője szinte tökéletesen sűríti magába a kamaszkori álompasiélményt: gördeszka, gondosan rendezetlen haj, lazaság, és azonnal köré gyűlő osztálytársak. Reni már az első találkozáskor alig tud másra figyelni, és olvasóként könnyű vele együtt izgatottan várni a következő találkozásokat. Ebben az életkorban néha egy köszönésből is egész hétre elegendő elemeznivaló lesz.
Később viszont a vonzó külső és a népszerűség mellé újabb szempontok kerülhetnek. Mennyire lehet vele őszintén beszélni? Miért kell ennyit találgatni az érzéseit? Hogyan kezeli a féltékenységét és a félreértéseket? A távolságtartó vagy sértődött pillanatai ma már könnyebben kizökkenthetnek a rajongásból. Attól még drukkolhatsz Reninek és Corteznek, hogy közben néhányszor legszívesebben leültetnéd őket egy tisztázó beszélgetésre.
3. Kinga határozottságában könnyebb meglátni az értéket
Kinga maximalizmusa és versengése mellett nehéz nyugodtan üldögélni: magasra teszi a lécet, erősen képviseli az elképzeléseit, és a környezetét sem feltétlenül kíméli. Első olvasásra mindez könnyen túl soknak érződhet, különösen akkor, ha elsősorban Reni bizonytalanságaival tudsz azonosulni. Az a lány, aki ennyire biztosnak látszik magában, egy visszahúzódóbb főszereplő mellett különösen harsánynak tűnhet.
Néhány évvel később viszont már jobban értékelheted, hogy Kingának vannak céljai, dolgozik értük, és hallatja a hangját. A nyers megjegyzéseit ettől még ugyanúgy szóvá tennéd, de az ambíciója önmagában aligha bosszantana. Sőt, talán pont az jutna eszedbe, milyen jó lett volna kamaszként egy kicsit bátrabban kiállni azért, amit szerettél volna.
4. Virág esetében feltűnőbbé válhat, mennyire számít, kit tartunk okosnak
Virág karakterének humorához sokszor hozzátartozik a tanácstalansága és az ügyetlensége. Fiatalabb olvasóként ezeket a jeleneteket könnyen elfogadod a társaság megszokott dinamikájaként: minden szereplőnek van valamilyen jellegzetessége, amin újra és újra lehet nevetni. Reni mellett különösen látványos a különbség, hiszen ő az olvasó, jó tanuló lány szerepéből figyeli az eseményeket.
Felnőttként viszont jobban érdekelhet, mennyi figyelmet, kedvességet és segítséget ad valaki a barátainak. Egy barátság értékét egészen más dolgokban is mérjük, mint a dolgozateredményeket. Így Virág jeleneteinél felmerülhet benned: Vajon elég elismerést kap azért, amit ő tesz hozzá a kapcsolataihoz?
Ettől még igenis maradhat a kedvenced!
Újraolvasás közben előfordulhat, hogy egy romantikusnak szánt jelenet most bosszant, egy korábban idegesítő szereplőnek igazat adsz, vagy türelmetlenebb vagy Reni vívódásaival. Ez teljesen megfér azzal, hogy továbbra is szereted a sorozatot: egy régi kedvenc értékéhez ugyanis az is hozzátartozik, milyen élményt adott akkor, amikor először találkoztál vele.
A Szent Johanna gimihez visszatérve ráadásul az is feltűnhet, mennyit változtál te magad. Ma talán világosabban megfogalmaznád, mire van szükséged egy kapcsolatban, többféle erősséget vennél észre a barátaidban, és kevésbé ítélnél meg valakit egyetlen tulajdonsága alapján. A könyv ugyanott nyílik ki, ahol évekkel ezelőtt, te viszont már egészen más dolgokra figyelsz benne.
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