Leighton Meester és Jared Padalecki karácsonyi romkomjának már az előzetese is fergeteges

Ha a Gossip Girl és a Szívek szállodája is alapdarab volt nálad, és nem mellesleg az Odaátot is imádod, jó tudnod: a Netflix most olyan párossal készül, akik miatt máris felírsz egy új filmet a karácsonyi listádra. és Jared Padalecki lesznek ugyanis a Guarding Stars című romkom főszereplői, és az első előzetes alapján az ünnepi készülődés mellé jó adag romantikus bonyodalmat is kapunk.

A film Katherine Center The Bodyguard című regényéből készült, de a történetet karácsonyi környezetbe helyezték át. A végeredményben a veszélyes megbízás, az álkapcsolat és a családi ünneplés találkozik, ami egy profi testőr számára is tartogathat kellemetlen meglepetéseket...

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Leighton a határozott testőrt, Hannah Brookst alakítja, aki azt a feladatot kapja, hogy vigyázzon Jack Stapletonra, a Jared által megformált sármos akciósztárra. Jacket egy zaklató fenyegeti, a helyzetet pedig tovább bonyolítja, hogy az ünnepeket a családjánál szeretné tölteni. Hogy a szerettei ne fogjanak gyanút, Hannah a barátnőjeként tart vele a montanai ranchra.

A szerepjáték persze hamar túlnő a gondosan kitalált fedősztorin. Az előzetesben közös lovaglás, karácsonyfadíszítés és hógolyózás is közelebb hozza őket egymáshoz, miközben Hannah-nak továbbra sem szabad elfelejtenie, miért érkezett. A romantikus pillanatok mellett a testi épségére sem árt figyelnie Jacknek: az ismerkedésük során a testőre látványosan földre viszi, így elég gyorsan kiderül, hogy Hannah-val nem érdemes szórakozni.

Leighton a szerep kedvéért abba is betekintést kapott, hogyan dolgoznak a testőrök, Jared pedig klasszikus filmsztárok interjúival és kulisszák mögötti felvételeivel hangolódott Jack karakterére. A Guarding Stars így a jól ismert karácsonyi hangulatot egy olyan felállással keveri, amelyben a romantikus főhősnek időnként bizony mentésre van szüksége. Ha szereted az álkapcsolatos történeteket, és kíváncsi vagy, hogyan működik együtt Leighton és Jared, novemberben már ki is derül.

Hol és mikor? A Guarding Stars 2026. november 18-án érkezik a Netflixre.

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