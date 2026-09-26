8 dolog, ami teljesen máshogy történt A szerelem képlete filmben, mint a könyvben

Sokan már szerdán ledarálták, mások meghagyták hétvégi programnak, de az biztos, hogy most minden book girlie A szerelem képletéről beszél! Az év egyik legjobban várt adaptációja ugyanis végre befutott az Amazon Prime-ra, és pillanatok alatt elfoglalta méltó helyét a toplistában. Elvégre megvan benne minden, ami egy jó kis romantikus filmnek alapja: kémia a szereplők között, vicces pillanatok, fake dating, félreértés, vita, egy kis erotika és persze a "gyertek már össze végre!!!" érzés a legvégéig.

Míg sokan imádják a filmet, addig azonban bőven akadnak olyanok is, akik csalódottan ülték végig A szerelem képletét. Azon túl, hogy már az elején voltak némi casting kritikák (mivel a könyv eredetileg egy Reylo fanfiction volt, azaz Daisy Ridley és Adam Driver Star Wars karakterei ihlették őket), sokan amiatt is izgultak, hogy mi marad ki a filmes változatból. Hiszen egy könyv esetében sajnos elkerülhetetlen, hogy bizonyos jeleneteket kivágjanak.

Mi most összeszedtük, mi az, ami másképp történt A szerelem képletében, vagy épp teljesen kimaradt a filmes verzióból:

Jeremy és Olive múltját teljesen leegyszerűsítették

Míg a filmben Olive szimplán csak titkon szerelmes Jeremybe, és sosem történt köztük semmi, addig a könyvben ez azért másképp történt. Utóbbiban Olive és Jeremy randiztak párszor, ezért Anh okkal érzi úgy, hogy nem jöhet össze legjobb barátnője exével. Így azért kicsit tényleg más a helyzet, nem? A kamupárkapcsolat alapötlete ettől még azért ugyanaz maradt: Olive azt akarta bebizonyítani Anh-nak, hogy Jeremy már egyáltalán nem érdekli.

Adam titkos rajongását teljesen kivágták

Ez a legnagyobb érzelmi változtatás, és ez az, ami egyébként a legjobban kiakasztotta a könyv rajongóit. A filmben (és amúgy a könyvben is, ez még stimmel) Olive a rossz kontaktlencséje miatt alig látja, kivel beszél a mosdóban még az interjú előtt. Mi, nézők nyilván tudjuk már ekkor, hogy Adam az, de a könyvben ez később derül ki. Viszont! És itt jön egy csavar. Amikor sor kerül arra a rögtönzött csókra a folyosón, még a kamukapcsolat előtt, Adam még azt sem tudja, mi Olive neve. Ehhez képest a könyvben Adam titokban már HÁROM ÉVE(!) titkon fülig szerelmes a lányba, kb. azóta, hogy találkozott vele a mosdóban, és régóta figyelte őt a távolból. Szóval, amikor a csókra sor kerül, a férfi konkrétan azt hiszi, hogy álmodik, és madarat lehetne vele fogatni, annyira boldog.

Eltűntek a híres „szerdai randik”

Olive és Adam a kamukapcsolat látszata miatt igyekeznek időt tölteni együtt az iskola falain túl is, és több ikonikus jelenet megmaradt – az oltás, a naptejezős jelenet, Adam Olive-ot cipelő pillanata –, de jóval gyorsabban halad közöttük minden. A könyvben azért ez lassabban zajlik le. A regényben Olive és Adam megállapodásának része, hogy szerdánként nyilvánosan találkoznak, többek között kávézni. Ezek az alkalmak adják a slow burn románc ritmusának jelentős részét: a két karakter szép lassan egyre komfortosabban érzi magát egymással, egyre jobban megismerik egymást, és persze egyre jobban egymásba szeretnek. A film ezt kicsit elsiette.

Holden egyszerűen nem létezik a filmben

És ez valószínűleg a könyvrajongók egyik legfájóbb vesztesége. Dr. Holden Rodriguez, Adam gyerekkori barátja teljesen kimaradt. Ez azért nagyobb változás, mint elsőre tűnik, mert Holden nem csak comic relief. Ő ismeri igazán Adamet, rajta keresztül Olive több fontos dolgot megtud arról, hogyan érez iránta Adam, és Malcolmmal romantikus kapcsolatba is kerül. A filmben Malcolm helyette saját konfliktust kap Adammel: Adam kirakja a kutatócsoportjából, Malcolm pedig egy ideig Olive-ra is neheztel.

Tom Benton történetét szinte teljesen átírták

A gonosz szerepe ugyanaz maradt, a részletek viszont nagyon mások. A filmben a férfi a hotelszobában fenyegeti meg Olive-ot azzal, hogy ha nem fekszik le vele, karrierjének vége. Ez egyébként Adam és Olive első közös éjszakája után történik, a könyvben már csak utána. A regényben ráadásul Tom a konferencia után zaklatja szexuálisan Olive-ot, megpróbálja megcsókolni, majd azzal fenyegeti, hogy ellopja a kutatását. Csakhogy a lány telefonja véletlenül rögzíti az egészet, mert korábban a prezentációját vette fel.

Ezáltal az is megváltozott, hogyan bukik le Tom

Mivel a filmben nincs hangfelvétel, Olive sem tudja azzal bizonyítani, mi történt. Így az adaptációban végül Anh mondja el Adamnek, mit tett Tom. Adam ezután beront Tom órájára, és ott konfrontálódik vele; a hallgatók kezdik el felvenni a jelenetet a telefonjukkal. A könyvben maga Olive rendelkezik a bizonyítékkal, és a barátai beszélik rá, hogy szóljon Adamnek róla. A lány nem akarja először, hisz ez a férfi és Tom közös kutatására is rányomhatja bélyegét, de végül felkeresi Adamet. Csakhogy Adam éppen egy vacsorán ül a Harvard biológiai tanszékének embereivel – és Tom is ott van. Olive eredetileg csak Adammel szeretne beszélni, Tom azonban odamegy hozzájuk, ekkor Olive ott helyben lejátsza a felvételt. Adam annyira dühös lesz, hogy Tomot helyben, az étteremben nekilöki a falnak. Tomot ki is rúgják.

Megfordították a nagy szakítást

A filmben Adam szakít Olive-val, miután úgy hiszi, hogy a lány Tommal fog dolgozni a Harvardon, és nem akarja, hogy miatta elszalassza a lehetőséget. A könyvben Olive szakít a férfivel, mert Tom fenyegetése után attól tart, hogy tönkreteszi Adam barátságát és szakmai kapcsolatát Tommal, ezért inkább kihátrál. Nyilván ez a lebukás előtt történik.

Teljesen új befejezést kapott a történet

A film két évet ugrik előre, ekkor Olive és Anh már Stanfordon dolgoznak, Olive pedig gyakorlatilag maga is olyan félelmetes professzorrá vált a hallgatók szemében, mint amilyen Adam volt a történet elején. A könyv természetesen nem hanyagolja el Olive tudományos karrierjét, de jóval nyitottabban hagyja a jövőjét, ráadásul úgy ér véget, hogy 1 évvel később Olive és Adam visszatérnek oda, ahol az egész elkezdődött, és újrajátsszák az első csókot – ezúttal már nagyon nem kamu kapcsolatként.

Összességében neked hogy tetszett a film? Nagyon jó volt, imádtam! Nem tetszett, a könyv sokkal jobb.

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