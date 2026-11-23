Hivatalosan is elérkeztünk azokhoz a hónapokhoz, amikor az időjárás már minden nap valid kifogás arra, hogy lemondjuk egy programot és otthon maradjunk - a legkényelmesebb pizsamánkban és egy könyv társaságában. És a téli TBR-listánkra idén szuperizgalmas kötetek kerültek fel!

7 könyv, ami miatt nagyon várjuk a telet

Sarah J. Maas: A Court of Splintered Harmony - Meghasadt harmónia udvara - Tüskék és rózsák udvara 6.

Talán egyetlen könyvmolyt sem sértünk meg, ha az ő nevükben is bátran kijelentjük, hogy az ACOTAR sorozat hatodik része az év legjobban várt regénye – és szerencsére télre, a bekuckózós napokra meg is kapjuk azt. Eben a kötetben visszatér örök életű Koschei az évek óta tartó fogságából és meg akarja szerezni az emberek földjét, ami egykor az övék volt. Az Éjszaka udvara pedig csak akkor veheti fel a harcot vele és a szövetségeseivel, ha először a sajátjait újraépíti…

Ana Huang: King of Gluttony - A mohóság

Télen érkezik meg egy másik sikersorozat, a Kings of Sin hatodik része is, ami a King of Gluttony - A mohóság címet kapta. Ezúttal két gyerekkori rivális, Sebastian Laurent és Maya Singh love storyja fogja felforrósítani a most amúgy valóban hideg estéket: a férfi egy étteremlánc leendő örököse, aki kénytelen összefogni a marketingigazgatóként dolgozó nővel, és a közös munkának köszönhetően a versengésük végzetes vonzalommá alakul.

W. Bruce Cameron: Egy kutya tökéletes karácsonya

TERMÉSZETESEN nem maradhatnak ki a karácsonyi sztorik sem a téli estékből – különösen egy olyan, amiben egy kutya kapta a főszerepet. A történet szerint a Goss családban komoly vészhelyzet alakul ki decemberben, ami nemcsak az ünnepeket, hanem a rokonok kapcsolatát teheti tönkre. És éppen a legnagyobb káosz közepén betoppan az életükbe egy kóbor kiskutya – aki akár a négy mancson járó megoldást jelentheti minden problémájukra. A regényből amúgy már film is készült, amit a Netflixen streamelhetsz és ha #TeamJess, akkor KÖTELEZŐ megnézned, mert a Szívek szállodája sztárja, Milo Ventimiglia is játszik benne.

Freida McFadden: The Dinner Party - A vacsoraparti - Egy interaktív thriller

A téboly otthona bestseller szerzője, Freida McFadden feladja neked a leckét a legújabb kötetével, ugyanis NEKED kell választanod huszonkettő (!) lehetséges befejezés közül. Képzeld el a következő szitut: nincs pénzed lakbérre, ezért akár az utcára is kerülhetsz. A jó hír az, hogy a barátnődtől kaptál egy pincérnői állást egy kastélyban megrendezésre kerülő vacsorapartin. A fizetés viszont túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen. Nos, hogyan döntenél? Elvállalod? Ha igen, munkába menet felveszed az ország út mellett integető stoppost? Jól gondold át, mivel minden elhatározásodnak következménye lehet!

Freida McFadden: The Intruder - A betolakodó

Nem zavar, ha a hidegrázós estéken még az aktuális könyved is hátborzongató? Akkor ne hagyd ki Freida McFadden másik újdonságát sem. A The Intruder - A betolakodó című kötet kezdetén vihar tombol, amikor a főszereplő, Casey faháza előtt felbukkan egy rejtélyes fiatal lány késsel a kezében – véresen. A betolakodó ugyanis bármit képes megtenni azért, hogy mentse magát és ne derüljön fény a sötét titkaira.

Mercedes Ron: Kísértő közelség

Mercedes Ron könyvsorozatai hatalmast mennek az utóbbi években: a Prime Video konkrétan kétszer is adaptálta a Bűnösök (Culpables) köteteket, de a Marfil saga első részét, a Kísértő közelség regényt is feldolgozták már. Most pedig végre magyarul is elolvashatod az egyetemista Marfil Cortés történetét, akit futás közben elrabolnak, ezért a hazatérése után az apja az akarata ellenére beköltöztet az otthonába egy testőrt. Sebastian Moore megnehezíti az életét azzal, hogy mindenhová követi, később pedig már azért, mert ellenállhatatlanul vonzódni kezdenek egymáshoz.

Adalyn Grace: Foxglove - Gyűszűvirág - Nadragulya 2.

Készen állsz a gótikus fantasyrománc, a Belladonna – Nadragulya folytatására? Szuper, mert télen újra elmerülhetsz ebben a veszedelmes és csábító világban! Az események sötét fordulatot vezsnek, amikor meggyilkolnak egy herceget és Tövisliget urát gyanúsítják vele, ráadásul közben Halál testvére, Sors is felbukkan, mert bosszút akar állni a rokonán: el akarja tőle venni Signát. A lány elfogadja Sors megjelenését, mert bízik benne, hogy kimentheti a börtönből Elijah Hawthorne-t, de minél több időt tölt vele az unokahúga, Blythe, annál hátborzongatóbbá válik a helyzete.

Videók

Videók