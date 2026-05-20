8 koncert és album, ami miatt nagyon várjuk a nyarat

Lépj be a naptáradba a mobilodon vagy kapd elő a határidőnaplódat, mivel most rengeteg dátumot be kell karikáznod zenerajongóként! Az egy dolog, hogy mindjárt kezdődik a fesztiválszezon, amikor számtalan világsztár fellép Magyarországon, de egyébként is sok buli vár ránk a nyáron - ráadásul a kedvenc előadóink új albumokkal is droppolnak!

És akkor most jöhet az a 8 koncert és album is, ami miatt nagyon várjuk a nyarat?

Alvaro Soler koncert a Barba Negrában

A Sofia című dalával berobbanó Alvaro Soler legújabb albuma az El Camino címet kapta, méghozzá azért, mert visszatekint rajta a pályájára, beszél arról az útról, amit a kezdetek óta bejárt – de arról is, hogy mennyire fontos ma kicsekkolni a virtuális világból és lelassítani. „Vannak pillanatok, amikor ki kell kapcsolni, és nem egy képernyőn keresztül élni, hanem a valóságban. Ezeken a dalokon keresztül újra rátaláltam önmagamra és a zene iránti szenvedélyemre” – nyilatkozta Alvaro Soler, aki az új számait Budapesten, a Barba Negrában is bemutatja június 5-én. (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Modern Oli, azaz Oli Higginson koncert a Coco bárban

A Bridgerton család évek óta a Netflix egyik legsikeresebb sorozata, de a következő, azaz az ötödik évadra most sajnos egészen 2027-ig várnunk kell. Addig persze újranézhetjük a korábbi szezonokat, elolvashatjuk Julia Quinn összes Bridgerton-könyvét, na és tudod mit tehetsz még, hogy enyhítsd a hiányodat? Elmehetsz a széria egyik sztárjának koncertjére, ugyanis a Bridgerton családban dolgozó lakájt, Johnt alakító Oli Higginson (aki Modern Oli indította el a zenei projektjét) június 5-én a Wonder Budapest ikonikus Coco bárjában ad exkluzív koncertet. (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Empire of the Sun koncert a Budapest Parkban

Luke Steele és Nick Littlemore, vagyis az Empire of the Sun a legutóbbi albumjuk után Ask That God Tour nevet viselő turnéjuk egyik állomásaként június 7-én Magyarországon, a Budapest Parkban is fellépnek. Az új lemezükkel egyébként új korszakot is nyitottak a zenéjükben, mert ez nyolc év után először adtak ki olyan albumot, amin a tőlük megszokott szintipop hangzást egzisztenciális témákat ötvözték. És nemcsak a számaik különlegesek, hanem az élő fellépéseik is: olyan látványos, monumentális produkcióval készülnek nekünk, hogy koncertjük közben elmosódhat a szemünk előtt a határ a fantázia és a valóság között, miközben az ikonikus számaikat, például a Walking On A Dream, a We Are The People, az Alive vagy a High and Low című dalokat hallgatjuk. És hát tudod, pontosan ez a Budapest Park mottója: Hagyd kint a valóságot! (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Jason Derulo koncert a Budapest Parkban

Kezdesz már belerázódni a koncertre járásba? Akkor jó, mert június 10-én még nagyobb fokozatra kapcsolhatsz a bulizásban: Jason Derulo ugyanis ekkor lép a Budapest Park színpadjára a The Last Dance World Tour részeként. Na persze nem ez lesz az utolsó táncod a nyáron, de az fix, hogy ez lehet az egyik legtombolósabb estéd a következő hónapokban, amikor garantáltan kikapcsolhatsz a mindennapok zajából. Jason egyébként februárban adta ki a turnéja címét adó The Last Dance (Part 1) albumát, melyre olyan számok kerültek fel, mint a Sexy For Me, viszont a látványos popshowján természetesen az ikonikussá vált dalait is előadja: mi például biztosan hatalmasat bulizunk majd, ha meghalljuk a Talk Dirty, a Wiggle, a Swalla vagy a Savage Love című slágereket. (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Of Monsters and Men koncert a Budapest Parkban

Közel huszonhat éve, 2010-ben alakult meg az Of Monsters and Men zenekar, és a karrierjük során először végre Magyarországra is eljönnek a The Mouse Parade turnéjukkal, szóval semmiképpen sem szabad kihagynod a koncertjüket június 22-én a Budapest Parkban. Az izlandi indie-folk bandát a Little Talks című számukról ismertük meg, azóta pedig már a negyedik, All Is Love and Pain in the Mouse Parade nagylemezüket is kiadták. „A dolgok kettősségéről szól az album, ahol szeretet van, ott szükségszerűen fájdalom is lesz. Az egyik nem létezhet a másik nélkül” – jelentette ki az egyik énekes-dalszerző, Nanna Hilmarsdóttir. „Bizonyos értelemben ez egy felnövésről szóló album, más értelemben viszont a hazatérésről is - arról, hogy békét kössünk a múlttal” – tette hozzá Ragnar Þórhallsson. Egy biztos, parádés este lesz! (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Charlie Puth koncert a Budapest Parkban

Taylor Swift köztudottan Charlie Puth-fan, szóval ha az énekesnő rajongója vagy, akkor mindenképpen ott a helyed az énekes-dalszerző-producer első magyarországi fellépésén, ami július 27-én lesz a Budapest Parkban. De természetesen nemcsak a Swiftie-knek lehet óriási élmény az Attention, a We Don’t Talk Anymore és a See You Again számaival befutó sztár bulija! „Úgy érzem, egész eddigi pályafutásom alatt erre a koncertsorozatra vártam és készültem. Hatalmas munkát tettünk abba, hogy egy olyan élő show-t hozzunk létre, ami magas minőséget képvisel, amilyet megérdemeltek. Alig várom, hogy a dalaimat, ezt az elképesztő zenekart és az egész produkciót a világ legikonikusabb koncerthelyszíneire vigyük el – nagyon nagy élmény lesz!” – ígéri mindenkinek Charlie a Whatever’s Clever! 2026 World Tour kapcsán. (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Rita Ora koncert a Budapest Parkban

Nem szervezhetsz semmit július 29-re sem, mert Rita Ora ezen a napon debütál a Budapest Park színpadján az önálló show-jával, és reméljük, az énekes-színésznő felírta a setlistre például az Anywhere, a Let You Love Me, az Anywhere vagy a Praising You című számait is – de nagyon szeretnénk hallani élőben A szabadság ötven árnyalata film főcímdalát, a For You-t is. (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Ariana Grande: Petal albumpremier

Oké, tudjuk, hogy nem így történt, de mi most a játék kedvéért azért úgy képzeljük el, hogy Ariana Grande ránézett az előző, Eternal Sunshine című albumára, és arra gondolt, „thank u, next”! Az a bizonyos következő, tehát a nyolcadik nagylemeze pedig már úton is van, ugyanis július 31-én megjelenik a Petal, amelyet már a saját kiadója, a BabyDoll Music hoz ki. Ari a lemezét a „vadregényes” szóval jellemzi, és azt mondja, az új számokon keresztül arról beszél, hogyan lehet egy kihívásokkal teli időszakban fejlődni, növekedni, és miért fontos megszabadulni azoktól a dolgoktól, amelyek nem szolgálnak minket. A Petalra tizenkét szám került fel, köztük a Hate That I Made You Love Me, amit Ari a kedvenc dalának tart, amit valaha írt.

