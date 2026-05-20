Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Kult

8 koncert és album, ami miatt nagyon várjuk a nyarat

#zene
#Galéria
#koncert
#Album
#nyár
#ajánló
Barna Borbála
Mutasd a cikkeit
Kult
Utoljára frissült: 2026. május 21. 14:00

Forrás: Christopher Polk/2026GG/Penske Media/Getty Images

Ariana Grande
A nap cikke

Napi horoszkóp május 20.: a Mérlegeknek érdemes kiállniuk az érdekeikért, a Nyilasoknak kellemes meglepetésben lehet részük

A hét közepén is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Szépség

Csak 10 perced van? Íme a tökéletes esti self care rutin, amit a bőröd is meghálál

Lehet, hogy 10 perc kevésnek hangzik, de valójában három lépés is beleférhet egy ilyen esti self care rutinba. Ráadásul ...

Promóciók

Az Answear folytatja tavaszi történetét, megérkezett az SS26 kampány

A Runway SS26 Your Reflection show után, ahol a márka bemutatta multi-brand kollekcióját, az Answear egy olyan filmsoroz...

Promóciók

A drogériás termékek, amelyek filterek nélkül is lágy blur-hatást adnak a bőrnek

Ha te is annyit görgeted a közösségi médiát, mint mi, és úgy érzed, a beauty online közösség része vagy, akkor jó esélly...

Promóciók

4 letehetetlen könyv a tavaszi lazításhoz

Ha éppen nincs kivel bruncholnod egy menő helyen vagy piknikezned a Margit-szigeten, akkor se csüggedj! Ez a négy különl...

Promóciók

Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását

Esti mese, közös kuckózás, nevetés egy vicces szereplőn vagy egy új kedvenc történet felfedezése – ezek azok az apró pil...

Promóciók

A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével

A jóllét ma már nem a megérzésekről, hanem a tudatos döntésekről szól. Sokan igyekeznek többet tenni jóllétük érdekében ...

Promóciók

Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt

A borotválás, a gyantázás vagy a rendszeres kozmetikai időpontok sokáig természetes részei voltak a mindennapoknak. Ma v...

Promóciók

Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében

Ha napsütötte tengerpartokkal és kristálytiszta mediterrán vízzel rendelkező, eldugott úti célról álmodsz, Málta tökélet...

Promóciók

Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől

Egy nő elvált a férjétől, hogy a mesterséges intelligenciával kezdjen szerelmi viszonyba. Egy japán nő házasságot kötött...
Olvasd el!

Napi horoszkóp május 21.: a Szüzeken valaki a dominanciáját szeretné tesztelni, a Halak pontot tehetnek egy bizonyos ügy végére

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Olvasd el!

Toplista: ők voltak minden idők legszebb sztár kismamái

Volt idő, amikor Hollywoodban a sztárok próbálták eltakarni a várandósságukat bő ruhákkal és gondosan megtervezett fotózásokkal.

Olvasd el!

7+1 gyönyörű magyar színésznő, akiért Hollywood is megőrült

Hollywood régen rajongott a magyar dívákért: volt, aki filmcsillag lett, más a szépségével, akcentusával vagy különleges kisugárzásával hódította meg az amerikai közönséget.

Olvasd el!

Ennyi idősek az Off Campus sorozat sztárjai vs. az általuk játszott karakterek

Egészen meglepő korkülönbségek vannak a valóságban köztük.

Olvasd el!

Május 20-án ritka szerelmi energia érkezik: a Hold, a Vénusz és a Jupiter 3 csillagjegynek hoz sorsszerű találkozást

Május 18-20. között a Hold, a Vénusz és a Jupiter különleges együttállása ritka szerelmi energiát hozhat, amely 3 csillagjegy életében sorsszerű találkozást vagy fontos érzelmi fordulatot indíthat el.

Facebook
Twitter
Pinterest
A következő hónapokban egy percet sem fogunk unatkozni - vagy úgy általában megállni, ugyanis hétről hétre tombolhatunk egy jót a kedvenc előadóink dalaira.

Lépj be a naptáradba a mobilodon vagy kapd elő a határidőnaplódat, mivel most rengeteg dátumot be kell karikáznod zenerajongóként! Az egy dolog, hogy mindjárt kezdődik a fesztiválszezon, amikor számtalan világsztár fellép Magyarországon, de egyébként is sok buli vár ránk a nyáron - ráadásul a kedvenc előadóink új albumokkal is droppolnak!

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 13 előadó, aki miatt máris számoljuk vissza a napokat a 2026-os fesztiválszezonig

És akkor most jöhet az a 8 koncert és album is, ami miatt nagyon várjuk a nyarat?

Alvaro Soler koncert a Barba Negrában

A Sofia című dalával berobbanó Alvaro Soler legújabb albuma az El Camino címet kapta, méghozzá azért, mert visszatekint rajta a pályájára, beszél arról az útról, amit a kezdetek óta bejárt – de arról is, hogy mennyire fontos ma kicsekkolni a virtuális világból és lelassítani. „Vannak pillanatok, amikor ki kell kapcsolni, és nem egy képernyőn keresztül élni, hanem a valóságban. Ezeken a dalokon keresztül újra rátaláltam önmagamra és a zene iránti szenvedélyemre” – nyilatkozta Alvaro Soler, aki az új számait Budapesten, a Barba Negrában is bemutatja június 5-én. (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Modern Oli, azaz Oli Higginson koncert a Coco bárban

A Bridgerton család évek óta a Netflix egyik legsikeresebb sorozata, de a következő, azaz az ötödik évadra most sajnos egészen 2027-ig várnunk kell. Addig persze újranézhetjük a korábbi szezonokat, elolvashatjuk Julia Quinn összes Bridgerton-könyvét, na és tudod mit tehetsz még, hogy enyhítsd a hiányodat? Elmehetsz a széria egyik sztárjának koncertjére, ugyanis a Bridgerton családban dolgozó lakájt, Johnt alakító Oli Higginson (aki Modern Oli indította el a zenei projektjét) június 5-én a Wonder Budapest ikonikus Coco bárjában ad exkluzív koncertet. (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Hoppá! A Bridgerton család sztárja Budapestre jön és exkluzív koncertet ad

Empire of the Sun koncert a Budapest Parkban

Luke Steele és Nick Littlemore, vagyis az Empire of the Sun a legutóbbi albumjuk után Ask That God Tour nevet viselő turnéjuk egyik állomásaként június 7-én Magyarországon, a Budapest Parkban is fellépnek. Az új lemezükkel egyébként új korszakot is nyitottak a zenéjükben, mert ez nyolc év után először adtak ki olyan albumot, amin a tőlük megszokott szintipop hangzást egzisztenciális témákat ötvözték. És nemcsak a számaik különlegesek, hanem az élő fellépéseik is: olyan látványos, monumentális produkcióval készülnek nekünk, hogy koncertjük közben elmosódhat a szemünk előtt a határ a fantázia és a valóság között, miközben az ikonikus számaikat, például a Walking On A Dream, a We Are The People, az Alive vagy a High and Low című dalokat hallgatjuk. És hát tudod, pontosan ez a Budapest Park mottója: Hagyd kint a valóságot! (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Jason Derulo koncert a Budapest Parkban

Kezdesz már belerázódni a koncertre járásba? Akkor jó, mert június 10-én még nagyobb fokozatra kapcsolhatsz a bulizásban: Jason Derulo ugyanis ekkor lép a Budapest Park színpadjára a The Last Dance World Tour részeként. Na persze nem ez lesz az utolsó táncod a nyáron, de az fix, hogy ez lehet az egyik legtombolósabb estéd a következő hónapokban, amikor garantáltan kikapcsolhatsz a mindennapok zajából. Jason egyébként februárban adta ki a turnéja címét adó The Last Dance (Part 1) albumát, melyre olyan számok kerültek fel, mint a Sexy For Me, viszont a látványos popshowján természetesen az ikonikussá vált dalait is előadja: mi például biztosan hatalmasat bulizunk majd, ha meghalljuk a Talk Dirty, a Wiggle, a Swalla vagy a Savage Love című slágereket. (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Of Monsters and Men koncert a Budapest Parkban

Közel huszonhat éve, 2010-ben alakult meg az Of Monsters and Men zenekar, és a karrierjük során először végre Magyarországra is eljönnek a The Mouse Parade turnéjukkal, szóval semmiképpen sem szabad kihagynod a koncertjüket június 22-én a Budapest Parkban. Az izlandi indie-folk bandát a Little Talks című számukról ismertük meg, azóta pedig már a negyedik, All Is Love and Pain in the Mouse Parade nagylemezüket is kiadták. „A dolgok kettősségéről szól az album, ahol szeretet van, ott szükségszerűen fájdalom is lesz. Az egyik nem létezhet a másik nélkül” – jelentette ki az egyik énekes-dalszerző, Nanna Hilmarsdóttir. „Bizonyos értelemben ez egy felnövésről szóló album, más értelemben viszont a hazatérésről is - arról, hogy békét kössünk a múlttal” – tette hozzá Ragnar Þórhallsson. Egy biztos, parádés este lesz! (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Charlie Puth koncert a Budapest Parkban

Taylor Swift köztudottan Charlie Puth-fan, szóval ha az énekesnő rajongója vagy, akkor mindenképpen ott a helyed az énekes-dalszerző-producer első magyarországi fellépésén, ami július 27-én lesz a Budapest Parkban. De természetesen nemcsak a Swiftie-knek lehet óriási élmény az Attention, a We Don’t Talk Anymore és a See You Again számaival befutó sztár bulija! „Úgy érzem, egész eddigi pályafutásom alatt erre a koncertsorozatra vártam és készültem. Hatalmas munkát tettünk abba, hogy egy olyan élő show-t hozzunk létre, ami magas minőséget képvisel, amilyet megérdemeltek. Alig várom, hogy a dalaimat, ezt az elképesztő zenekart és az egész produkciót a világ legikonikusabb koncerthelyszíneire vigyük el – nagyon nagy élmény lesz!” – ígéri mindenkinek Charlie a Whatever’s Clever! 2026 World Tour kapcsán. (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Rita Ora koncert a Budapest Parkban

Nem szervezhetsz semmit július 29-re sem, mert Rita Ora ezen a napon debütál a Budapest Park színpadján az önálló show-jával, és reméljük, az énekes-színésznő felírta a setlistre például az Anywhere, a Let You Love Me, az Anywhere vagy a Praising You című számait is – de nagyon szeretnénk hallani élőben A szabadság ötven árnyalata film főcímdalát, a For You-t is. (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Ariana Grande: Petal albumpremier

Oké, tudjuk, hogy nem így történt, de mi most a játék kedvéért azért úgy képzeljük el, hogy Ariana Grande ránézett az előző, Eternal Sunshine című albumára, és arra gondolt, „thank u, next”! Az a bizonyos következő, tehát a nyolcadik nagylemeze pedig már úton is van, ugyanis július 31-én megjelenik a Petal, amelyet már a saját kiadója, a BabyDoll Music hoz ki. Ari a lemezét a „vadregényes” szóval jellemzi, és azt mondja, az új számokon keresztül arról beszél, hogyan lehet egy kihívásokkal teli időszakban fejlődni, növekedni, és miért fontos megszabadulni azoktól a dolgoktól, amelyek nem szolgálnak minket. A Petalra tizenkét szám került fel, köztük a Hate That I Made You Love Me, amit Ari a kedvenc dalának tart, amit valaha írt.

Koncertrajongó könyvmoly vagy? Ezeket a könyveket imádni fogod!

Galéria / 6 kép

Pénteki olvasóklub: 6 könyv, amit el kell olvasnod, ha szenvedélyesen szeretsz koncertekre és fesztiválokra járni

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szépség

Csak 10 perced van? Íme a tökéletes esti self care rutin, amit a bőröd is meghálál

Lehet, hogy 10 perc kevésnek hangzik, de valójában három lépés is beleférhet egy ilyen esti self care rutinba. Ráadásul ...

Promóciók

Az Answear folytatja tavaszi történetét, megérkezett az SS26 kampány

A Runway SS26 Your Reflection show után, ahol a márka bemutatta multi-brand kollekcióját, az Answear egy olyan filmsoroz...

Promóciók

A drogériás termékek, amelyek filterek nélkül is lágy blur-hatást adnak a bőrnek

Ha te is annyit görgeted a közösségi médiát, mint mi, és úgy érzed, a beauty online közösség része vagy, akkor jó esélly...

Promóciók

4 letehetetlen könyv a tavaszi lazításhoz

Ha éppen nincs kivel bruncholnod egy menő helyen vagy piknikezned a Margit-szigeten, akkor se csüggedj! Ez a négy különl...

Promóciók

Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását

Esti mese, közös kuckózás, nevetés egy vicces szereplőn vagy egy új kedvenc történet felfedezése – ezek azok az apró pil...

Promóciók

A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével

A jóllét ma már nem a megérzésekről, hanem a tudatos döntésekről szól. Sokan igyekeznek többet tenni jóllétük érdekében ...

Promóciók

Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt

A borotválás, a gyantázás vagy a rendszeres kozmetikai időpontok sokáig természetes részei voltak a mindennapoknak. Ma v...

Promóciók

Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében

Ha napsütötte tengerpartokkal és kristálytiszta mediterrán vízzel rendelkező, eldugott úti célról álmodsz, Málta tökélet...

Promóciók

Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől

Egy nő elvált a férjétől, hogy a mesterséges intelligenciával kezdjen szerelmi viszonyba. Egy japán nő házasságot kötött...
Kép
Divat

A Swarovski bemutatja a Quest of Light című könyvét a Milánói Design Week-en

Milánó, 2026. április 23. – A ragyogó lakberendezési tárgyak gondosan összeállított válogatása mellett a Swarovski bejelenti „The Quest for Light” című, magával ragadó illusztrált könyvének megjelenését, amelyet kizárólag a Salone del Mobile kiállításon mutatnak be.

Kép
Sztárok

7+1 gyönyörű magyar színésznő, akiért Hollywood is megőrült

Hollywood régen rajongott a magyar dívákért: volt, aki filmcsillag lett, más a szépségével, akcentusával vagy különleges kisugárzásával hódította meg az amerikai közönséget.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp május 21.: a Szüzeken valaki a dominanciáját szeretné tesztelni, a Halak pontot tehetnek egy bizonyos ügy végére

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Kép
Sztárok

Minden idők 10 legnézettebb sztártemetése

A csúcson valószínűleg egy sztár sem gondolt arra, hogyan fognak rá emlékezni, arra pedig pláne nem, milyen lesz a temetése, hányan fogják nézni, közvetíteni fogja-e a TV.

Kép
Sztárok

Toplista: ők voltak minden idők legszebb sztár kismamái

Volt idő, amikor Hollywoodban a sztárok próbálták eltakarni a várandósságukat bő ruhákkal és gondosan megtervezett fotózásokkal.

Kép
Kult

8 sorozat, ami miatt nagyon várjuk a nyarat

Két koncert vagy fesztivál között szusszannál is azért néha egy kicsit a nyáron? Mutatjuk, milyen szériákat darálj le, ha chill napokra vágysz a következő hónapokban!