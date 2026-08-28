12 koncert, ami miatt nagyon várjuk az őszt

Bár a szabadtéri koncerteket illetően az előadók hamarosan téli szünetet tartanak, azért egyáltalán nincs okod az aggodalomra, mert ősszel sem kell lemondanod az élőzenéről! Szóval használd ki az indián nyarat, csekkolj be minél több eseményre a csillagos ég alatt, aztán vesd bele magad a klub-, és arénakoncertek forgatagába!

Több hazai fellépő is óriási bulival köszön el a nyártól, ráadásul ebben az évszakban is lesznek olyan világsztárok, akik az európai turnéjuk részeként Magyarországra is ellátogatnak. Mi összeírtuk neked az ősz legmenőbb koncertjeit, amiket ha kihagynál, sajnos garantáltan FOMO-d lesz a feedjeid, azaz mások videóinak pörgetése közben!

Figyelem: ha valamelyik koncert már SOLD OUT lesz, mire úgy döntenél, hogy elmész, akkor CSAK olyan megbízható oldalon szerezd be másodkézből a jegyed, mint a TicketSwap!

Pogány Induló koncert a Budapest Parkban

Pogány Induló a fesztiválok színpadját szeptember 3-án a Budapest Parkjáéra cseréli, szóval nem kapsz sok időt a nyár gyászolására, mert szinte azonnal beindítja nekünk az őszi koncertszezont, ahogy szeptemberhez lapozunk a naptárban. (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!) És képzeld, a kedvenc rappered szeptember 26-án egy olyan színpadon is debütál, ahol korábban soha: ezen a napon mutatják be ugyanis a Vígszínházban a 4-6 című, magyar fiatalokról szóló előadást ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében, amiben Szirmai Marcell, azaz Pogány Induló is szerepel Kovács Patrícia, Gál Réka Ágota, Kovács Tamás, Ertl Zsombor, Zoltán Áron, Márkus Luca és Medveczky Balázs mellett. (Az előadásra IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

forrás: Ruzsa Vanessza Ne hagyd ki Pogány Induló koncertjét szeptember 3-án a Budapest Parkban!

Színházrajongók, figyelem! Nemcsak a koncertek, az előadások is elvarázsolnak a színpadokon? Akkor hadd meséljük el neked, hogy megjelent a JOY színház lapszáma a Wicked musical két főszereplőjével, Stéphanie Schlesserrel és Tóth Angelikával a címlapon! Ikonikus musicalek, kulisszatitkok, beauty és rengeteg színházi inspiráció vár rád az új lapszámban, a JOY Theatre Issue-ban!

forrás: JOY Már kapható a JOY Theatre Issue!

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Carson Coma koncert a Budapest Parkban

Éppen egy fájdalmas szakításon mész keresztül? Akkor szeptember 4-én a Budapest Parkban a helyed, hogy a Carson Coma legújabb, „Gabi” című dalán keresztül megtapasztald a zene terápiás erejét: a legfrissebb számuk ugyanis egy olyan exről szól, akinek bár rosszat nem kívánnál, de azért oké, ha őszinte akarsz lenni, egy kis bosszúságot, kellemetlen pillanatokat mégis! Nyugi, ettől nem vagy rossz ember, a Carson Coma pedig helyetted is kimondja hangosan ezeket a gondolataidat, hogy megkönnyebbülhess egy kicsit! (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

ByeAlex és a Slepp koncert a Budapest Parkban

Tudod, három a magyar igazság, és nem tudjuk te hogy vagy vele, de szerintünk ez mondás a koncertekre is igaz: éppen ezért azt javasoljuk neked, triplázd be a hétre a bulikat azzal, hogy szeptember 5-én elmész ByeAlex és a Slepp fellépésére is a Budapest Parkban! Már csak azért sem érdemes kihagynod, mert az estét Nagy Bogi nyitja, úgyhogy biztosan előadják majd a szakításokhoz vezető párkapcsolati gondokról, a szerelmi csalódásokról szóló „nem hiszek” című közös számukat. Ja, és dresscode is van: ELEGÁNS! (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Analog Balaton koncert a Budapest Parkban

„Csaó srácok! azt hittétek, hogy már nem is jelentjük be a koncertet, mi? Idén veletek zárjuk a fesztivál szezont és egyben ez lesz az idei évünk utolsó koncertje is, szeptember 11-én a Budapest Parkban. Szeretnénk tartani egy fél év szünetet, egy picit megállni és a zeneírásra koncentrálni. Azért a nagy szünet előtt, még odapakoljuk a Parkot, ahol fllozz barátunk fogja nyitni a színpadot. puszilunk mindenkit!” – üzeni mindenkinek az Analog Balaton, akiknek az utolsó buliját fixen nem hagyhatod ki idén! (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Only The Poets koncert az Akvárium Klubban

„Az utolsó esélyed, hogy úgy láthasd az Only The Poetst, ahogyan megismerted, az 2026-ban van. Még nem árulhatunk el sok mindent, de rengeteg változás jön” – spoilerezett az Instáján egy kicsit Egyesült Királyság egyik legizgalmasabb feltörekvő alt-pop zenekara, az Only The Poets. Nos, tudod, az utolsó esélyeket nem illik elúszni hagyni, tehát szeptember 18-án vedd az irányt az Akvárium Klub felé, hogy még találkozhass velük azelőtt a bizonyos új éra előtt. (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Azahriah koncertek a Budapest Parkban

Azahriah nemcsak a fesztiválszezont zárja le szeptember 18-19-én a Budapest Parkban egy duplakoncerttel, hanem az évet is, ugyanis 2026-ban MOST láthatod utoljára őt. Már elő is kaptad a naptáradat, hogy bekarikázd pirossal ezeket a dátumokat, ugye? Ha esetleg még bizonytalan lennél, akkor a végére hagytunk neked egy ütőkártyát: ezeken az estéken újra hallhatod élőben „A ló túloldalán” című lemez, azaz Azahriah és DESH közös albumának ÖSSZES dalát. Nincs több kérdésed, ugye? (A szeptember 18-i eseményre IDE kattintva, a szeptember 19-i eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

III-IV. Országos Citromale Gang Találkozó Beton.Hofival a Budapest Parkban

„Itt az idő barátaim, itt az ideje, hogy a rekordbajnok Citromale Gang újra régi és méltó fényében tündököljön, hogy annyi citronyfejű lepje el a villamosokat, hogy meg se lehessen moccanni a Közvágóhíd fele, hogy zengjenek-zúgjanak az indulók, hogy a szívem a torkomba legyen és halljam a hangotokat, miközben pofával előre száguldok bele az örökkévalóság gumiabroncs-mellkasába a színpad nyelvecsúcsán” – mondja Beton.Hofi, aki egyből két Országos Citromale Gang Találkozót is szervezett őszre a Budapest Parkba: az egyiket szeptember 24-re, a másikat szeptember 25-re. (A szeptember 24-i eseményre IDE kattintva, a szeptember 25-i eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

forrás: Ruzsa Vanessza Beton.Hofi szeptember 24-én és 25-én is fellép a Budapest Parkban!

Parov Stelar koncert a Budapest Parkban

Július 31-én új dallal jelentkezett Marcus Füreder, azaz a Parov Stelar, és mivel nálunk azóta is on repeaten pörög a „The Man Without Reflection” című szám, nagyon reméljük, hogy a korábbi kislemeze, a „Black Lilies”, továbbá az „Artifact” albumának felvételei mellett ezt is hallhatjuk majd élőben szeptember 26-án a Budapest Parkban, ahol a Parov Stelar már számtalanszor segített kiszakadni a közönségnek a szürke hétköznapokból egy fantasztikus hangulatú, egy percre sem lelassító, táncos éjszakával. (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Sisi koncert a Budapest Parkban

„Szerintem nagyon hiánypótló, hogy végre legyen olyan egy hiteles és erős hangú női előadó, aki képes ugyanolyan - vagy még jobb - eredményeket elérni, mint az előtte jövő férfiak (legyen szó zenéről vagy politikáról). Pontosan ezért fog ez a buli is az eddig elnyomott női erő felszabadulásáról, a kontroll vissza szerzéséről és a femininitás ünnepléséről szólni. Túl sokáig némították el a hangunkat. Ideje visszakerülni a természet által szabott szerepünkbe” – jelentette ki Sisi, aki óriási mérföldkőhöz ért el idén augusztusban, mivel ő lett első magyar női MC, aki felléphetett a Sziget Fesztivál Nagyszínpadján. Még sok-sok hasonló bakancslistás pont valóra váltását kívánunk neki, ezt a mostanit pedig október 1-jén a Budapest Parkban ünnepeljük meg vele! (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Dzsúdló koncertek a Budapest Parkban

Több év kihagyás után új nagylemezzel jelentkezett Dzsúdló, és ha a „civil” neked is szerelem volt már első hallásra, akkor egyértelműen be kell csekkolnod a Budapest Parkba október 2-án és/vagy október 3-án, mivel ekkor mutatja be a legfrissebb dalait – ráadásul két verzióban. Míg az első este eredeti hangszerelésben adja elő azokat, addig a második napon szimfonikus zenekarral kiegészülve áll színpadra Dzsúdló az új hangzásokkal kísérletező negyedik lemeze számaival, melyekben többek között arra keresi a választ, hogyan tud önmaga, civil és őszinte ember maradni a rá irányuló reflektorfényben. (Az eseményekre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

forrás: Ruzsa Vanessza Dzsúdló október 2-án eredeti hangszerelésben, október 3-án szimfonikus zenekarral mutatja be a legújabb lemeze dalait a Budapest Parkban!

A$AP Rocky koncert a Papp László Budapest Sportarénában

Rihanna szerelme (és gyermekei apja), A$AP Rocky idén a „Don’t Be Dumb” elnevezésű turnéjával utazza körbe a világot, és a koncertsorozata egyik állomása szerencsére éppen Magyarország lett. A rapper október 5-én a Papp László Budapest Sportarénában robbantja majd fel a színpadot a nyolc év kihagyás után kiadott „Don’t Be Dumb” című nagylemezének dalaival (is). És bocs, hogy ezt mondjuk, ne vedd sértésnek, de ne legyél buta és ne maradj otthon ezen az estén! (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Pitbull koncert az MVM Dome-ban!

Július óta azt hallgatod a barátaidtól, mennyire fun volt Pitbull budapesti koncertje? Akkor november 24-én te is csatlakozz hozzájuk, na meg azokhoz, akik kopasz sapkát, zakót és nyakkendőt kaptak magukra, aztán egy hatalmasat tomboltak Mr. Worldwide házibuliján! Az „I’m Back!” elnevezésű turné magyarországi állomása ezúttal az MVM Dome-ban lesz, és tényleg csak azt bánhatod meg, ha megint csak mások sztorijain keresztül éled át ezt az estét. Ja, és ha Off Campus rajongó vagy, akkor simán öltözhetsz akár Jennifer Lopeznek is az „On The Floor” featje miatt Pitbull-lal, aztán csekkold a tömeget, hátha megtalálod a saját Dean Di Laurentisedet! (Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!)

Zenerajongó könyvmoly vagy? Akkor ezeket a regényeket vedd fel a TBR-listádra!

Galéria / 6 kép Pénteki olvasóklub: 6 könyv, amit el kell olvasnod, ha szenvedélyesen szeretsz koncertekre és fesztiválokra járni Megnézem a galériát

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